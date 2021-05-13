 Евреи в Германии и эскалация на Ближнем Востоке | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.05.2021

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Культура и стиль жизни

Евреи в Германии и эскалация на Ближнем Востоке

В 2021 году в Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни. Возможен ли праздник на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке?

Германия. Акции против антисемитизма

В 2021 году отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии. В программе юбилейного года #JLID2021 значится около тысячи мероприятий и проектов: концертов, выставок, подкастов, театральных постановок, кинопремьер и так далее. Как новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке отражается на этих планах?

На вопросы DW ответил исполнительный директор оргкомитета юбилейного года Андрей Ковач (Andrei Kovacs) - музыкант и предприниматель из Кельна, родившийся в семье венгерских евреев. Предки Андрея Ковача прошли через Будапештское гетто и выжили в концентрационном лагере Берген-Бельзен. Разговор состоялся во время еврейского праздника Шавуот, отмечавшегося с 16 по 18 мая.

DW: Что это за праздник?

Андрей Ковач

Андрей Ковач

Андрей Ковач: У Шавуота есть два значения - природное и библейско-историческое. Это праздник урожая - жатвы первой пшеницы в Израиле. И в эти дни мы также празднуем дарование Всевышним Торы еврейскому народу и Десяти заповедей на горе Синай. Существует традиция пить много молока, есть сладкие и молочные продукты, мед. В первую ночь принято не спать, а изучать Тору. Во многих общинах проходят чтения и дискуссии. Можно сказать, что Шавуот - это своего рода "Белая ночь Торы" - "White Night of the Tora".

- Обострение конфликта на Ближнем Востоке отразилось сейчас на праздничном настроении?

- Конечно, настроение омрачено. У многих в Израиле живут родственники - родители, дети, братья и сестры, которые сейчас проводят бессонные ночи в бомбоубежищах. А в это время здесь, в Германии, совершаются нападения на синагоги, на улицах немецких городов выкрикивают антисемитские лозунги.

- Почему сейчас так обострился этот конфликт? Какие причины у нынешней эскалации, на ваш взгляд?

- В Израиле ситуация очень сложная. В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки, и боевики террористической группировки ХАМАС воспользовались этим, чтобы нанести удар по мирному населению Израиля. Этот удар следует рассматривать как большой террористический акт, преследующий одну цель - уничтожить как можно больше людей. В число этих людей входит и более двадцати процентов израильтян, имеющих арабские корни. Израиль должен дать отпор этой террористической атаке.

- И все это происходит в юбилейный год еврейской жизни в Германии. Какие чувства вы испытываете, понимая, что как раз сейчас евреи нуждаются в большей защите, чем раньше?

- То, что мы наблюдаем в последние дни, увы, повторяется из раза в раз. Враждебное отношение к Израилю на почве антисемитизма для евреев в Германии, к сожалению, стало повседневностью. На протяжении долгих лет многие люди закрывали на это глаза, а некоторые организации даже поддерживали такие настроения. И как только Израиль вынужден защищаться, отстаивая свое право на существование, антисемитизм проявляется вот в таких формах. Удивительно, что спустя всего 76 лет после Холокоста, так много людей отказывается понимать, что израильское государство не может бездействовать, когда ему угрожают.

- Вы планировали как можно более открыто праздновать этот год. Как актуальные события отразятся на программе мероприятий?

- Конечно, происходящее оказывает на нас влияние. Антисемитские нападения последних дней еще раз наглядно показали, насколько уязвима жизнь евреев в Германии, и как этими предрассудками можно злоупотреблять в политических целях. Этот год был задуман и спланирован как событие общественного масштаба. И эта цель остается. Этот праздник живет тем, что люди из совершенно разных слоев объединяются и вместе принимают участие в многочисленных встречах и мероприятиях. И как раз сейчас важно проявить солидарность. Я уверен, что происходящее не изменит взгляды и намерения партнеров нашего проекта, и они только с еще большей настойчивостью воспользуются этой возможностью и проведут этот праздник - во имя еврейской жизни в Германии и против антисемитизма.

- А как можно в рамках этого года затронуть проблему конфликта на Ближнем Востоке?

- К конфликту на Ближнем Востоке быстро прибегают, когда заходит речь о жизни евреев в Германии. Но на самом деле в этом контексте ему нет места. Стереотипы, теории заговора, мифы, - все это часть совокупных идей, которые разделяют некоторые люди в Германии. И они существовали и до 1948 года, когда был основан Израиль. Антисемитизм - это проблема общества, не политики. Как живется по соседству палестинцам и евреям в Германии? Когда мы смотрим на происходящее в Гельзенкирхене и других немецких городах, то мало что напоминает уважительные отношения. Но по своему опыту я знаю, что большинство людей, независимо от их происхождения, могут различать и не сводить все к общему знаменателю. В Германии у нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет. И я надеюсь, что в будущем мы научимся лучше понимать и узнавать друг друга.

- Почему конфликт на Ближнем Востоке нашел благодатную почву в Германии? Может, были допущены ошибки в политике интеграции?

- Конфликт подхватили по всему миру, Германия здесь - не исключение. Я думаю, что для интеграции всегда можно сделать больше. Многие семьи бегут в Германию из стран, где распространен радикальный исламизм, где процветает антисемитизм. Конечно, очень сложно вырвать людей из этих шаблонов. Демократии и плюрализму еще только предстоит научиться. Это большая задача, которая требует много времени, и которая, возможно,  многими до сих пор недооценивалась в Германии.

- А что немецкое правительство может предпринять в рамках этого года, чтобы способствовать улучшению отношений? У вас есть какие-то пожелания?

- В рамках юбилейного года мы получаем колоссальную поддержку от наших партнеров, политиков, церквей, гражданского общества. Это говорит мне о том, что есть потребность в инициативах, которые сделают возможными совместные встречи. То, что мы заявили о жизни евреев, показываем ее и приглашаем принять в ней участие в рамках этого года, как знак против антисемитизма, не должно закончиться с окончанием этого празднования, а должно как раз положить начало. Сейчас уже у каждого пятого немца есть миграционные корни, и эта доля растет. Может, этот юбилейный год станет примером для других людей, чтобы показать свою культуру и сказать, что она является частью общества, которое основано на плюрализме. Я могу только пожелать, чтобы федеральное правительство и дальше поддерживало такие проекты.

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  • Синагога в Кельне

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    Синагоги в Германии

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  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

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  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Контекст

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