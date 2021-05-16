 В Германии запретили три объединения за поддержку ″Хезболлах″ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2021

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Германия

В Германии запретили три объединения за поддержку "Хезболлах"

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, запретившего связанные с "Хезболлах" ассоциации, сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".

Полицейский рейд в Берлине

Полицейский рейд в Берлине

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) запретил деятельность трех объединений, обвиняемых в поддержке проиранской радикальной группировки "Хезболлах", также запрещенной в Германии. Как сообщили в федеральном министерстве, утром в среду, 19 мая, в семи федеральных землях прошли обыски и конфискация имущества этих ассоциаций.

"Те, кто поддерживает террор, не будут чувствовать себя в безопасности в Германии. Неважно, в каком обличье предстают его сторонники, они не найдут убежища в нашей стране", - написал Зеехофер в Twitter.

Ассоциации собирали средства "семьям мучеников" - членов "Хезболлах"

Объединения обвиняются в сборе средств так называемым "семьям мучеников" - членов "Хезболлах" в Ливане под прикрытием религиозных и гуманитарных целей и в конечном счете в спонсировании атак против Израиля.

Попавшие под запрет ассоциации - это "Deutsche Libanesische Familie" ("Германская ливанская семья"), "Menschen für Menschen" ("Люди для людей") и "Gib Frieden" ("Подари мир"). Решение МВД последовало на фоне майской эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Деятельность "Хезболлах" в ФРГ запрещена

В апреле 2020 года Хорст Зеехофер запретил любую деятельность ливанской шиитской организации "Хезболлах" в Германии. Министр обосновал решение тем, что это движение "призывало к насильственному уничтожению государства Израиль" и тем самым противодействовало взаимопониманию между народами, отмечается в официальном сообщении МВД Германии. Сторонникам "Хезболлах", в частности, запрещено было выходить на улицы с желтыми флагами с изображением поднятого вверх кулака, в котором зажат автомат. В ФРГ находятся под запретом также символы молодежной организации "Хезболлах".

Ранее в Германии была не разрешена деятельность лишь военизированного крыла "Хезболлах". Политическая активность организации не подпадала под эти ограничения.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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