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Радикальное палестинское движение.
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Контекст
В ФРГ запретили три объединения за поддержку "Хезболлах"
В ФРГ запретили три объединения за поддержку "Хезболлах"
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".
Политика
19.05.2021
19 мая 2021 г.
Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем
Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем
Иран считает преступлениями удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории ХАМАС.
Политика
16.05.2021
16 мая 2021 г.
Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет
Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет
Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, сбито, есть материальные потери, передало SANA.
Политика
17.03.2021
17 марта 2021 г.
Член "Хезболлах" признан виновным в убийстве премьера Ливана
Член "Хезболлах" признан виновным в убийстве премьера Ливана
Обвинения в причастности к покушению на Рафика Харири были заочно предъявлены четырем членам "Хезболлах".
Политика
18.08.2020
18 августа 2020 г.
Похищенная в Багдаде немка снова на свободе
Похищенная в Багдаде немка снова на свободе
Глава МИД ФРГ поблагодарил службы безопасности Ирака за освобождение похищенной немки.
Политика
24.07.2020
24 июля 2020 г.
Насколько опасен и радикален "Хезболлах" в Ливане?
Насколько опасен и радикален "Хезболлах" в Ливане?
В Ливане "Хезболлах" входит в правительство и парламент, а в ряде западных стран движение запрещено.
Политика
22.07.2020
22 июля 2020 г.
26:06 мин.
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