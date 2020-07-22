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"Хезболлах"

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Радикальное палестинское движение.

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Контекст

Полицейский рейд в Берлине

В ФРГ запретили три объединения за поддержку "Хезболлах"

В ФРГ запретили три объединения за поддержку "Хезболлах"

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что сторонники террора "не будут чувствовать себя в безопасности в Германии".
Политика19 мая 2021 г.
Глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани

Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем

Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем

Иран считает преступлениями удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории ХАМАС.
Политика16 мая 2021 г.
Ракетная атака Израиля на Дамаск

Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет

Дамаск сообщил о перехвате израильских ракет

Большинство ракет, выпущенных со стороны оккупированных Голанских высот, сбито, есть материальные потери, передало SANA.
Политика17 марта 2021 г.
Плакат с изображением убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири в Сидоне на юге Ливана, 18 августа 2020 г.

Член "Хезболлах" признан виновным в убийстве премьера Ливана

Член "Хезболлах" признан виновным в убийстве премьера Ливана

Обвинения в причастности к покушению на Рафика Харири были заочно предъявлены четырем членам "Хезболлах".
Политика18 августа 2020 г.
Похищенная 20 июля 2020 года в Багдаде гражданка Германии Хелла Мевис

Похищенная в Багдаде немка снова на свободе

Похищенная в Багдаде немка снова на свободе

Глава МИД ФРГ поблагодарил службы безопасности Ирака за освобождение похищенной немки.
Политика24 июля 2020 г.
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Насколько опасен и радикален "Хезболлах" в Ливане?

Насколько опасен и радикален "Хезболлах" в Ливане?

В Ливане "Хезболлах" входит в правительство и парламент, а в ряде западных стран движение запрещено.
Политика22 июля 2020 г.26:06 мин.
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