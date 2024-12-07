В Сирии правительственные войска покидают Пальмиру

О сдаче Пальмиры пишут со ссылкой на местные источники агентство Anadolu и телеканал Al Jazeera. Сообщается, что сирийские правительственные силы уходят также с аэродрома T-4.

Сирийские правительственные войска оставляют город Пальмира, передают в субботу, 7 декабря, турецкое информагентство Anadolu и телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники на месте. О сдаче города повстанческой армии пишут также OSINT-наблюдатели, нидерландский журналист Томас ван Линге и российские военкоры Юрий Котенок и Борис Рожин.

"Поддерживаемая США Сирийская свободная армия в результате боев с силами режима (президента Сирии Башара. - Ред.) Асада установила контроль над районом Тедмур (Пальмира) в восточной окрестности провинции Хомс", - говорится в публикации Anadolu. По сведениям агентства, "оппозиционные группировки также установили контроль над населенным пунктом Сукне между Хомсом и Дэйр-эз-Зором, селением Карьетин и стратегическим районом горы Гураб вокруг дороги Тедмур-Дамаск".

Al Jazeera указывает, что правительственные силы Сирии покидают аэродром T-4 (аэродром Тияс, или "Тифор"), расположенный в стратегически важном районе между Хомсом и Пальмирой. О выводе правительственных войск с этого аэродрома пишет также проект NOELreports.

Продвижение повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль города Хама и Дейр-эз-Зор. Есть сообщения и о захвате боевиками значительной части провинции Дараа, где в 2011 году началось восстание против Башара Асада.

Как отмечает NYT, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) написала со ссылкой на источники, что египетские и иорданские чиновники призвали Башара Асада покинуть страну и сформировать временный совет с участием представителей оппозиции. Асад, по сведениям издания, уже отправил детей и жену в Россию, но сам остается в Сирии.