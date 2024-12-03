Наступление исламистов в Сирии: Асаду поможет Россия и Ирак

Радикальные исламисты из "Хайят Тахрир аш-Шам", наступая в Сирии, оказывают давление на режим Башара Асада. Но пока серьезной угрозы для его власти нет, говорят эксперты. Развитие событий зависит от многих факторов.

Президент Сирии Башар Асад после взятия на прошлой неделе боевиками суннитской радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) второго по величине города страны Алеппо может рассчитывать на помощь извне. По данным активистов, шиитские ополченцы из Ирака отправились на восток Сирии, чтобы вместе с сирийскими правительственными войсками сражаться с повстанцами. Около 200 проиранских бойцов из Ирака уже пересекли границу.

Эксперт: Союзники Асада сейчас ослаблены

Президент Сирии может также рассчитывать и на помощь со стороны России. "Конечно, мы продолжаем поддерживать Башара Асада", - заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российские информагентства. В минувшие выходные российские и сирийские ВВС уже наносили удары по джихадистам из "Хайят Тахрир аш-Шам", которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды". В 2018 году США внесли ХТШ в список террористических организаций. По мнению экспертов, она придерживается салафитско-джихадистской идеологии.

Бои в Алеппо, 1 декабря 2024 года Фото: picture alliance / Anadolu

ХТШ действует совместно с так называемой "Сирийской национальной армией" (СНС) - коалицией сирийских оппозиционных групп, связанных с Турцией. По мнению Андре Банка (André Bank), эксперта по Сирии из Германского института глобальных и региональных исследований (GIGA), тот факт, что ХТШ удалось совершить столь успешное наступление, вероятно, в немалой степени объясняется временем нападения. Ближайшие партнеры Асада, отметил эксперт в интервью DW, ослаблены: Иран и ливанская "Хезболлах" - из-за войны с Израилем, Россия - из-за агрессивной войны против Украины.

Атака исламистов оказалась столь мощной, потому что ХТШ удалось утвердиться в качестве ведущей силы на западе Сирии, полагает Банк. По его оценке, "Хайят Тахрир аш-Шам" не ведет глобальный джихад, а сосредоточилась исключительно на Сирии, где она предстала в качестве самопровозглашенного "правительства спасения". В то же время, добавил эксперт, радикальная исламистская группировка оправилась от масштабных атак последних лет, в том числе смогла перевооружиться. "А пока ХТШ развертывает новые беспилотники и ракетные системы. Можно предположить, что они поставляются через Турцию", - говорит Андре Банк.

Сирия сегодня: одна страна, четыре территории под контролем разных сил

Наступление джихадистов направлено, в первую очередь, против режима Башара Асада, однако его целью также является ослабление присутствия Ирана, "Хезболлах" и союзных им шиитских вооруженных формирований из Афганистана, Пакистана и Ирака, подчеркнул в беседе с DW лондонский журналист и аналитик Манхаль Бариш.

В данный момент Сирия фактически разделена на четыре территории, управляемыми разными политическими силами. Большая часть страны - около 60% - остается под контролем Башара Асада. Небольшой кусок на северо-западе - под властью ХТШ. К северу от него Турция контролирует два района, непосредственно граничащих с ее территорией. Северо-восток же в основном находится под властью курдских формирований.

Чего хочет Турция в Сирии

Турция с момента первой интервенции в Сирию в 2016 году удерживает контроль над большими территориями и борется там с курдскими силами и организациями, которые власти в Анкаре считают террористическими. Тот факт, что сейчас Турция поддерживает наступление исламистов из ХТШ, вероятно, связан с тем, что она хочет распространить свое влияние на северо-восток Сирии и занятые курдами районы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: DHA

Кроме того, продолжает Андре Банк, президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится создать еще большую буферную зону на всем севере страны, чтобы переселить туда максимальное число из примерно 3,5 млн сирийских беженцев, которые в настоящее время живут в Турции. При этом большинство из них не хотят возвращаться в районы, находящиеся под властью Асада, опасаясь репрессий.

Власть Асада в Сирии: под давлением, но еще не под угрозой

Насколько Россия готова и способна вновь поддержать своего протеже Башара Асада, еще предстоит выяснить. Однако Москва, скорее всего, также заинтересована в сохранении власти сирийского президента. В конце концов, он является единственным гарантом сохранения российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймин, расположенных на побережье Средиземного моря.

Тем не менее сейчас Асаду придется полагаться на свои собственные силы в большей степени, чем раньше, прогнозирует Андре Банк. По его словам, пока наступление исламистов распространяется, например, на часть города Хама, расположенного примерно в 125 километрах к югу от Алеппо. Однако для того, чтобы представлять реальную угрозу для Асада, оно должно продвинуться гораздо дальше, например, в регион Дараа на самом юге Сирии.

Силы джихадистов заходят в Алеппо, 1 декабря 2024 года Фото: Ghaith Alsayed/AP Photo/picture alliance

Именно там в 2011 году, напомнил немецкий эксперт, начались протесты против правления Асада, которые переросли в гражданскую войну. Во многих частях страны, указывает Андре Банке, имеет место недовольство властями: "Если бы оно переросло в восстание, то могло бы стать опасным для режима Асада. Но пока этого не происходит".

Кроме того, в отличие от режима Башара Асада, джихадисты, констатирует Банке, почти полностью изолированы на международной арене. Их наступление, по мнению эксперта, будет представлять серьезную угрозу для Асада только в том случае, если он в значительной степени лишится внешней поддержки. "Но этот вопрос остается целиком открытым. В выходные глава МИД Ирана провел переговоры в Дамаске. Нам придется дождаться их результатов", - уточнил Банке.

Эксперт: Бунтовать против джихадистов опасно для жизни

Более того, радикальные исламисты не пользуются популярностью у широких слоев населения страны. Многие сирийцы перебираются в районы, удерживаемые джихадистами, только потому, что опасаются меньших репрессий с их стороны, чем со стороны режима Башара Асада. При этом джихадисты осуществляют полный контроль над населением на этих территориях, рассказал в недавнем интервью DW эксперт по Сирии Карстен Виланд (Carsten Wieland).

Правда, по его выражению, радикальные исламисты несколько смягчили свою идеологию: "Но, конечно, они речь по-прежнему идет о контроле - в основном над женщинами, права которых жестко ограничены". Несогласные с их позицией, предупреждает Виланд, также находятся в опасности: "Бунтовать (против джихадистов. - Ред.) опасно для жизни".