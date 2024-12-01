Армия РФ продолжает наносить авиаудары по исламистам в Сирии

Россия начала наносить серию авиаударов по нескольким районам Сирии, в которых укрепились боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство dpa со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Российская авиация атаковала города и деревни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и в центральной провинции Хама. Авиаудары нанесены и по городу Алеппо, который был захвачен исламистскими силами в течение недели в ходе внезапного наступления. "Россияне не прекращают бомбардировки по всем фронтам с прошлой ночи", - рассказал глава Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абдель-Рахман.

По его словам, повстанцы контролируют Алеппо за исключением лишь некоторых районов на северо-западных окраинах города.

Крупнейшая эскалация в Сирии за четыре года

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, среди которых "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Как пишет агентство, не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск, а экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".

Накануне в сирийской армии заявили, что правительственные силы передислоцируются в рамках подготовки к контратаке, пишет dpa.