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Армия РФ продолжает наносить авиаудары по исламистам в Сирии

Даниил Сотников
1 декабря 2024 г.

Россия не прекращает бомбардировки районов, захваченных повстанцами-исламистами, воюющих против правительственных войск Сирии.

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Дым от авиаударов по сирийскому городу Алеппо (30 ноября 2024 года)
Авиаудары по Алеппо (30 ноября 2024 года)Фото: Rami Alsayed/NurPhoto/Imago

Россия начала наносить серию авиаударов по нескольким районам Сирии, в которых укрепились боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство dpa со ссылкой на Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Российская авиация атаковала города и деревни в провинции Идлиб на северо-западе Сирии и в центральной провинции Хама. Авиаудары нанесены и по городу Алеппо, который был захвачен исламистскими силами в течение недели в ходе внезапного наступления. "Россияне не прекращают бомбардировки по всем фронтам с прошлой ночи", - рассказал глава Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абдель-Рахман.

По его словам, повстанцы контролируют Алеппо за исключением лишь некоторых районов на северо-западных окраинах города.

Крупнейшая эскалация в Сирии за четыре года

Сирийские вооруженные группировки начали массивное наступление в среду, 27 ноября. Эскалация стала крупнейшей с 2020 года, когда стороны договорились прекратить огонь при посредничестве России и Турции. 

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, среди которых "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Как пишет агентство, не было почти никаких признаков значительного сопротивления боевикам со стороны правительственных войск, а экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".

Накануне в сирийской армии заявили, что правительственные силы передислоцируются в рамках подготовки к контратаке, пишет dpa.

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