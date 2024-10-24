Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке

По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов уничтожено более 30 целей террористов. Операция против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке была начата после теракта в Анкаре.

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака и Сирии. Об этом в ночь на четверг, 24 октября, сообщило министерство обороны Турции .

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате авиаударов в общей сложности были "успешно уничтожены" 32 цели, принадлежавшие террористам. По каким именно объектам были нанесены удары, Минобороны не уточнило. В заявлении говорится, что были приняты "все меры предосторожности", чтобы не допустить причинения вреда гражданскому населению. Отмечается, что воздушные операции продолжаются.

Теракт на территории оборонной компании под Анкарой

Удары ВВС Турции были нанесены спустя несколько часов после того, как на объектах оборонно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) в провинции Анкаре было совершено террористическое нападение. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Кроме того, были убиты двое нападавших.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что Курдская рабочая партия, как предполагается, причастна к теракту. О возможной причастности КРП также заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Германия осудила "ужасную террористическую атаку" в Турции

"Ужасный теракт в Анкаре вызывает глубокое потрясение. Мы самым решительным образом осуждаем все формы терроризма. Мы солидарны с Турцией и выражаем соболезнования семьям погибших. Мы желаем раненым скорейшего и полного выздоровления. Наше посольство в Анкаре и центр кризисного реагирования министерства иностранных дел в Берлине внимательно следят за развитием ситуации",- говорится в заявлении, обнародованном вечером 23 октября на сайте МИД ФРГ.

Компания Turkish Aerospace Industries является разработчиком и производителем истребителей и беспилотников. Среди прочего, TUSAS является одним из разработчиков прототипов турецкого истребителя Kaan.

Согласно сообщению немецкого телеканала n-tv, на этой неделе в Турции проходит важная выставка оборонной, аэрокосмической и авиационной промышленности. На оборонный сектор приходится почти 80 процентов экспортных показателей Турции. В 2023 году страна экспортировала оборонное оборудование на сумму 10,2 млрд долларов (9,46 млрд евро), указывает телеканал.