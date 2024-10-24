  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ТерроризмТурция

Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке

Жан Рофе
24 октября 2024 г.

По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов уничтожено более 30 целей террористов. Операция против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке была начата после теракта в Анкаре.

https://p.dw.com/p/4mA1h
Клубы дыма после теракта у офиса TUSAS в Анкаре
На месте теракта в АнкареФото: IHA/AP/picture alliance

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака и Сирии. Об этом в ночь на четверг, 24 октября, сообщило министерство обороны Турции.

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате авиаударов в общей сложности были "успешно уничтожены" 32 цели, принадлежавшие террористам. По каким именно объектам были нанесены удары, Минобороны не уточнило. В заявлении говорится, что были приняты "все меры предосторожности", чтобы не допустить причинения вреда гражданскому населению. Отмечается, что воздушные операции продолжаются.

Теракт на территории оборонной компании под Анкарой

Удары ВВС Турции были нанесены спустя несколько часов после того, как на объектах оборонно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) в провинции Анкаре было совершено террористическое нападение. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Кроме того, были убиты двое нападавших.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что Курдская рабочая партия, как предполагается, причастна к теракту. О возможной причастности КРП также заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Германия осудила "ужасную террористическую атаку" в Турции

"Ужасный теракт в Анкаре вызывает глубокое потрясение. Мы самым решительным образом осуждаем все формы терроризма. Мы солидарны с Турцией и выражаем соболезнования семьям погибших. Мы желаем раненым скорейшего и полного выздоровления. Наше посольство в Анкаре и центр кризисного реагирования министерства иностранных дел в Берлине внимательно следят за развитием ситуации",- говорится в заявлении, обнародованном вечером 23 октября на сайте МИД ФРГ.

Компания Turkish Aerospace Industries является разработчиком и производителем истребителей и беспилотников. Среди прочего, TUSAS является одним из разработчиков прототипов турецкого истребителя Kaan.

Согласно сообщению немецкого телеканала n-tv, на этой неделе в Турции проходит важная выставка оборонной, аэрокосмической и авиационной промышленности. На оборонный сектор приходится почти 80 процентов экспортных показателей Турции. В 2023 году страна экспортировала оборонное оборудование на сумму 10,2 млрд долларов (9,46 млрд евро), указывает телеканал.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Руины церкви Телль-Тамере

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

Фотограф Карлос Зурутуза побывал на севере Сирии, где шла военная операция Турции. Он говорил с семьями, которые вынуждены были покинуть свои дома, и фотографировал деревни, в которых остались одни мужчины. Галерея DW.
Политика25 октября 2019 г.10 фото
external

Эрдоган угрожает Израилю: в Тель-Авиве президента Турции сравнили с Саддамом Хусейном

Эрдоган угрожает Израилю: в Тель-Авиве президента Турции сравнили с Саддамом Хусейном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности вмешательства Турции в Израиль. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном. Ранее Турция направляла войска в Ливию для поддержки правительства национального согласия, а также заявляла о поддержке Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Конфликты29 июля 2024 г.02:49 мин.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Стамбуле, 20 апреля 2024 года

Страна-член НАТО и палестинцы-исламисты: что связывает Турцию и ХАМАС

Страна-член НАТО и палестинцы-исламисты: что связывает Турцию и ХАМАС

Входящая в НАТО Турция считается убежищем для лидеров исламистской террористической организации ХАМАС. А турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь встречается с лидером ХАМАС Ханией.
Политика22 апреля 2024 г.
Показать еще