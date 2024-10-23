FT: Турция запретила ввоз в РФ военной продукции из США

По данным Financial Times, Анкара внесла изменения в таможенные системы с целью блокировки экспорта в РФ более четырех десятков наименований. Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если та не прекратит торговлю.

Турция тайно запретила экспорт в РФ американских товаров военного назначения после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если та не прекратит торговлю. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

По их данным, Анкара в последние недели внесла изменения в свои таможенные системы с целью блокировки экспорта более четырех десятков наименований, которые Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для воюющей в Украине России.

Электронная таможенная система Турции больше не позволяет отправлять Москве "товары для поля боя". Аналогичная продукция из ЕС была заблокирована ранее, сообщили два источника.

Товары входят в список 50 "высокоприоритетных" наименований западного производства

По словам одного из собеседников, об ограничениях на торговлю, затрагивающих гражданские наименования, такие как микрочипы и системы дистанционного управления, не было объявлено публично по политическим соображениям.

Товары входят в список 50 "высокоприоритетных" наименований западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как важнейшие для российской оружейной промышленности.

Среди них - передовая электроника, которая регулярно встречается в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, - к примеру, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование для производства оружия.

FT: Турция постепенно отходит от роли лазейки для обхода санкций в отношении РФ

Ранее турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами после того, как США выпустили указ, угрожающий санкциями фининститутам, проводящим подобные транзакции.

По оценкам FT, данное поведение может свидетельствовать о том, что Турция постепенно отходит от своей роли лазейки для обхода санкций в отношении Москвы. Издание уточняет, что Вашингтон направлял в Турцию высокопоставленных чиновников, чтобы оказать давление на правительство Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что Турция вводит пошлины на стальную продукцию из России. В дальнейшем российская сталь будет облагаться дополнительным налогом от 6 до 9 процентов в зависимости от производителя, говорилось в решении правительства Турции, опубликованном в Official Gazette 11 октября.