Турция ограничит закупки российской стали

В Турции введут пошлину на стальную продукцию российского происхождения. Меры вводятся сроком на 5 лет и связаны с "несправедливой конкуренцией" и демпингом, пояснили в Кабмине Турции.

Турция вводит пошлины на стальную продукцию из России. Впредь российская сталь будет облагаться дополнительным налогом от 6 до 9 процентов в зависимости от производителя, говорится в решении правительства Турции, опубликованном в Official Gazette в пятницу, 11 октября.

Меры введены на срок в 5 лет и связаны с "несправедливой конкуренцией" и демпингом со стороны иностранных поставщиков, которые вредят местному производству стали, пояснили в Кабмине Турции. Аналогичные пошлины Анкара вводит для производителей стали из Индии и Японии. Для китайской стали пошлины устанавливаются на запретительном уровне - до 43 процентов.

Проблемы российских сталеваров

В 2023 году Турция закупила российскую сталь на 3,1 млрд долларов. Сталевары РФ уже испытывают проблемы с продажами за рубеж из-за санкций, введенных на фоне войны России против Украины: по итогам января - августа экспорт черных металлов через морские порты РФ сократился на 15 процентов, до 12,5 млн тонн. Экспортные перевозки по сети РЖД снизились тоже на 15 процентов, до 19,5 млн тонн, указывает аналитик инвестиционной компании "Финам" Алексей Калачев.

Наибольшие потери понесли предприятия Трубной металлургической компании (ТМК) - крупнейшего в России производителя стальных труб. Экспорт Первоуральского новотрубного завода в первом полугодии упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Волжского трубного завода (ВТЗ) - более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, "Мечел" - на 23%, а заводы Evraz - на 7 - 20%.

Падающий экспорт вынуждает крупнейшие металлургические холдинги сокращать выплавку, отмечает Калачев. По данным аналитиков "Корпорации Чермет", в сентябре производство стали упало на 13,5% в годовом выражении, а спад выпуска был зафиксирован девятый месяц подряд. Производство проката сократилось на 18%, чугуна - на 8,5%, труб - на 2%.

Слабый спрос в строительстве

Помимо экспортных проблем, на металлургов давит и слабый спрос в строительной отрасли, которая, в свою очередь, испытывает давление из-за высоких процентных ставок, поясняет ведущий аналитик "Велес капитала" Василий Данилов.

Он прогнозирует, что по итогам текущего года объемы выплавки стали в стране снизятся на три - пять процентов к уровню 2023 года и составят 72 - 74 млн тонн.