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Экономика и бизнесРоссия
28 октября 2022 г.
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Подбитый российский танк в районе Изюма, сентябрь 2022 года

Генштаб ВСУ: Боевые потери России превысили 70 тысяч человек

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Другие публикации DW

Карикатура - "основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск" летит на синей птице - логотипе Twitter, которая, как дракон, извергает огонь в сторону трех фигурок людей - бывшего уже "руководства" "Твиттера".

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Twitter Маска, или Укрощение синей птицы

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Культура28 октября 2022 г.
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