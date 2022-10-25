Экономика России после вторжения в Украину
Беспрецедентные западные санкции, падение, а потом рост курса рубля, уход из РФ мировых компаний, планы по импортозамещению... О серьезных экономических материях - в карикатурах DW.
Карта "Мир" в Турции: деньгам россиян больше не рады?
Некоторые турецкие банки перестали работать с российской картой "Мир". Число таких банков может вырасти, пишут СМИ. Туристы из России теперь и в Турции в пролете? Карикатура DW.
Дефолт в России, или Последний танец Путина
В РФ произошел дефолт по внешнему долгу. Из-за действующих ограничений держатели российских евробондов не получили выплаты в срок. Но президент Владимир Путин, похоже, этому только рад.
Импортозамещение в России: размер имеет значение
В результате санкций, наложенных из-за войны с Украиной, российский автопром и IT-индустрия лишились важнейших компонентов и деталей. О последствиях для потребителей - в карикатуре DW.
Курс рубля - все выше и выше к доллару и евро
Курс рубля по отношении к доллару и евро обновил семилетний максимум. Взлет рубля, грозящий рисками для российских производителей, напоминает полет Икара. Все знают, чем он закончился.
Вкусно?! Как McDonald's в России дошел до точки
В России впервые после начала войны с Украиной под новым названием открылись филиалы сети ресторанов, которые принадлежали McDonald's. Отразится ли смена владельца на настроениях посетителей?
Уход McDonald's из РФ: что будет продавать свободная касса?
McDonald's уходит с российского рынка. Компания заявила, что продаст свой бизнес в России в связи с агрессией РФ против Украины. Импортозамещение БигМака - это возможно?
Курс рубля: странный рост на фоне санкций
Вопреки санкциям против РФ, рубль с начала года показал самый сильный рост по сравнению с 30 другими валютами, сообщает Bloomberg. Но отражает ли это реальное положение дел в российской экономике?
Переназначение Набиуллиной: вместо отставки
Госдума РФ вновь назначила Эльвиру Набиуллину председателем Банка России. На фоне слухов о желании главы ЦБ уйти в отставку после вторжения России в Украину вряд ли стоит удивляться ее реакции.
Валюту в России теперь можно продавать, но нельзя купить
Снятие ограничений на продажу наличной валюты в РФ, введенных вследствие санкций Запада из-за войны в Украине, не дало желаемого эффекта. Граждане столкнулись с отсутствием долларов и евро в банках и обменных пунктах.
Санкции против РФ: cпасет ли россиян импортозамещение?
В условиях беспрецедентных санкций в отношении России власти возлагают большие надежды на импортозамещение. Этим объясняется и повышение Дениса Мантурова, который станет вице-премьером. Сработает ли план?