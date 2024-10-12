  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Индия резко нарастила поставки запрещенных товаров в Россию

Олег Соколенко
12 октября 2024 г.

Экспорт в Россию из Индии подсанкционных товаров вырос до 60 млн долларов в месяц, пишет Bloomberg. Речь идет, в том числе, о микрочипах и станках, нужных российской военной промышленности.

https://p.dw.com/p/4lifz
Премьер Индии Нарендра Моди пожимает руку Владимиру Путину во время своего визита в РФ в июле
Премьер Индии Нарендра Моди пожимает руку Владимиру Путину во время своего визита в РФ в июлеФото: Sergei Bobylev/POOL/TASS/picture alliance/dpa

Индия стала вторым по важности поставщиком в Россию запрещенных санкциями товаров - таких, как микрочипы и станки, нужные военной промышленности РФ, чтобы обеспечивать продолжение войны с Украиной. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщило издание Bloomberg.

По его данным, ежемесячный объем таких поставок в апреле-мае вырос до 60 млн долларов - вдвое больше, чем в предыдущие месяцы 2024 года. В июле же он и вовсе взлетел до 95 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников. По этому признаку Индия теперь уступает только Китаю, указали они.

Издание добавляет, что Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эти данные, как и другие индийские официальные лица в ответ на западные запросы. В Госдепартаменте США журналистам рассказали, что собираются обсудить свою "растущую озабоченность" по этому поводу как с правительством Индии, так и с индийскими компаниями.

Bloomberg отмечает, что пока США и Евросоюза боролись с обходом Россией санкций через такие крупные хабы, как Турция и ОАЭ, появились новые "серые" цепочки поставок через другие страны - в частности, Индию, Малайзию и Таиланд.

В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в РФ

10 октября вышло расследование немецкой телекомпании SWR, согласно которому в Россию, несмотря на санкции, продолжают поступать немецкие станки. Речь идет в том числе о станках, которые могут использоваться для производства боеприпасов или военной техники.

Журналисты установили более 30 немецких производителей, чьи станки в прошлом году были экспортированы в Россию. Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ было ввезено в РФ через Турцию, в том числе через фирмы, основанные российскими предпринимателями.

Перечисленные в расследовании немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции и не знают, как их станки оказались в России. Эксперт по санкциям Беньямин Хильгеншток (Benjamin Hilgenstock) из Киевской школы экономики в комментарии DW выразил мнение, что компании ФРГ действительно не всегда знают, куда отправляется их продукция, но они "однозначно могли бы это выяснить, если бы попытались".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кремль на фоне здания МИД РФ

Комментарий: Россияне лучше всего вводят санкции против самих себя

Комментарий: Россияне лучше всего вводят санкции против самих себя

Пользуясь особенностями национального менталитета, власти приучили россиян лишать себя права на выбор. 10 лет потребовалось Кремлю, чтобы, начав с сыра, дойти до лишения доступа к YouTube, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Права человека13 августа 2024 г.
external

Моди в Киеве: после Путина к Зеленскому. Российские военные БПЛА в Германии? DW Новости (23.08.24)

Моди в Киеве: после Путина к Зеленскому. Российские военные БПЛА в Германии? DW Новости (23.08.24)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, спустя несколько недель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Готов ли Моди быть посредником в достижении мира между Киевом и Москвой или он прибыл с иной целью?
Политика23 августа 2024 г.29:04 мин.
Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото