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Турция и США согласовали схему соблюдения санкций против РФ

Жан Рофе
20 марта 2024 г.

Согласно новой схеме, Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить вторичные санкции против турецких компаний, подозреваемых в связях с Россией.

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Флаги Турции и США (фото из архива)
Решение о вторичных санкциях США будет приниматься после расследования турецкой стороныФото: picture-alliance/AA/C. Ozdel

Турция и США договорились о новой схеме соблюдения вторичных санкций, под которые подпадают сотрудничающие с Россией компании. Об этом в среду, 20 марта, сообщает турецкая газета Hurriyet без указания источников.

Согласно новой договоренности, американские власти будут уведомлять Анкару о компаниях, которые вызывают подозрения, а также запрашивать информацию по этому поводу. Если Турция проведет расследование и доложит США о результатах, то "при необходимости будут приняты меры", пишет газета.

Ранее Вашингтон вводил вторичные санкции против турецких компаний, подозреваемых в ведении коммерческой деятельности с Россией, без уведомления об этом Анкары и расследования. Такая ситуация, как отмечается, создавала "различные экономические проблемы".

Банки в Турции отказываются работать с Россией

В январе стало известно, что турецкие банки повсеместно отказываются от работы с российскими. Ситуация осложнилась летом 2023 года и резко обострилась после того, как 22 декабря президент США Джо Байден издал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне против Украины, писала газета "Коммерсант". В результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями и приостановили обработку их платежей.

Из-за указа Байдена работу с клиентами из России стали ограничивать и государственные банки КНР. По сведениям агентства Bloomberg, по меньшей мере два китайских банка решили пересмотреть свой бизнес в России, разорвать связи с клиентами, подпавшими под санкции, и прекратить оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности.

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Материал Hurriyet

ABD-Türkiye ilişkileri ve sorunlu alanlar
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