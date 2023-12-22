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США: Новые санкции для фининститутов за содействие ОПК РФ

Павел Мыльников
22 декабря 2023 г.

Указ президента США Байдена делает возможными санкции в отношении финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

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Штамп с надписью "Санкции" на фоне флага США
Вашингтон предостерег от обхода санкций в отношении МосквыФото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance

Президент США Джозеф Байден в пятницу, 22 декабря, подписал указ, который допускает введение санкций в отношении иностранных финансовых институтов, если они проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, поддерживая таким образом агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорится в документе.

Кроме того, штрафные меры могут грозить финансовым институтам, проводящим сделки или "предоставляющим любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая прямую и непрямую продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров", следует из указа.

За нарушения запретов, эти банки фактически могут быть отключены от финансовой системы США. Санкции предполагают, в частности, запрет на открытие или ограничение использования счетов, а также блокировку собственности в США для таких организаций.

В то же время глава Белого дома запрещает ввоз в США отдельных категорий рыбы и морепродуктов российского происхождения, а также алмазов из РФ. Ограничен и ввоз продукции, содержащей эти товары.

Глава Минфина предостерегает от обхода санкций в отношении РФ

В результате вводимых Вашингтоном и партнерами ограничений Москва все чаще перемещает определенные торговые и финансовые потоки в третьи страны, чтобы избежать санкций и продолжить закупки критически важных товаров для их военного производства, заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. США ожидают, что финансовые учреждения предпримут все усилия с целью гарантировать свою непричастность к обходу санкций в отношении РФ, добавила глава Минфина. "Мы без колебаний воспользуемся предоставленными нам новыми инструментами, чтобы предпринять решительные и точечные действия против финансовых институтов, которые способствуют снабжению российской военной машины", - подчеркнула Йеллен.

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