Банки в Турции отказываются работать с Россией

Турецкие банки опасаются вторичных санкций США против зарубежных компаний, помогающих России в войне в Украине. Накануне стало известно, что ограничения для России ужесточают банки КНР.

Банки Турции повсеместно отказываются от работы с российскими банками, сообщила в среду, 17 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли. Как отмечает издание, турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями, а также приостановили обработку платежей без формального закрытия договоров. Исключение сделано лишь для дочерних иностранных банков в России.

По словам собеседников "Коммерсанта", ситуация осложнилась летом 2023 года и резко обострилась после того, как 22 декабря президент США Джо Байден издал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне против Украины. Указ позволяет властям США отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение санкций против РФ.

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев сообщил, что не проходит даже оплата услуг, а среди турецких банков лишь один пропускает платежи в качестве корреспондента.

Угроза вторичных санкций

Источник ТАСС в банковской сфере Турции заявил 16 января, что турецкие банки находятся "в режиме ожидания" из-за указа главы Белого дома, поскольку в документе использованы расплывчатые формулировки, требующие дополнительных разъяснений.

Накануне стало известно, что из-за указа Байдена работу с клиентами из России стали ограничивать и госбанки КНР. По сведениям агентства Bloomberg, по меньшей мере два банка КНР решили пересмотреть свой российский бизнес, разорвать связи с клиентами, подпавшими под санкции и прекратить оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности.

В Кремле в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.

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