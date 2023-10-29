100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую Республику. Она должна была стать западной, современной, светской и мирной. Политика Турции при Эрдогане во многом противоречит реформам "праотца турок".

Будет большое государственное празднование или нет? С начала октября многие в Турции задавались вопросом, как исламско-консервативное правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет отмечать 100-летие со дня основания республики 29 октября. Ведь еще недавно на повестке дня не было даже официальной программы. Говорят, что иностранные дипломаты спрашивали друг друга, получил ли кто-нибудь приглашение.

Лишь 20 октября президентский отдел коммуникаций объявил, что будет проведен ряд мероприятий, в которых, однако, главный акцент будет делаться на достижениях эпохи Эрдогана. В этом светские турки видят очередное подтверждение своих опасений по поводу того, что нынешний глава государства пытается размыть наследие отца-основателя - Ататюрка - и занять его место, создав культ Эрдогана и сделав еще несколько шагов на пути к превращению Турции в исламистскую страну.

Эрдоган хочет стать новым Ататюрком?

"Турецкий век" - таков был лозунг предвыборной кампании Эрдогана, с которым он вновь победил на выборах в мае 2023 года и обеспечил себе президентское кресло еще на пять лет. Эрдоган стоит у власти в Турции уже более 20 лет. Теперь он хочет войти в историю как государственный деятель, возглавивший республику во втором столетии со дня ее основания.

Беате Апельт (Beate Apelt), глава турецкого отделения Фонда Фридриха Наумана за свободу, в преддверии юбилея республики усматривает много символических деталей, цель которых - поставить Эрдогана в один ряд с Ататюрком. Здесь и выражение "век Турции", и вывешенные на различных мероприятиях портреты двух лидеров одинакового размера. Эта символика призвана говорить о том, что Ататюрк - инициатор, а Эрдоган - завершающий проект великого века, считает Апельт.

Два великих лидера? Мустафа Кемаль Ататюрк (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на знаменах во время военно-морской церемонии в Стамбуле, август 2023 года Фото: Arif Hudaverdi Yaman/AA/picture alliance

Немецкий эксперт отмечает растущее недовольство многих турок тем, что 100-летие основания страны не отмечается с большей торжественностью. Кроме того, многие праздничные мероприятия включают в себя религиозные элементы. По мнению Апельт, это "конечно же, не в духе Ататюрка". Как известно, отец-основатель Турецкой Республики ввел четкое разделение государства и религии. Придерживаясь принципа светскости, он также упразднил религиозные братства и халифат, поэтому исламисты по сей день испытывают к нему неприязнь.

Эрдоган же с момента своего прихода к власти поддерживает подобные религиозные группы, предоставляя им многочисленные привилегии. Он никогда не произносит полного имени Мустафы Кемаля Ататюрка. Для него он всегда "ветеран Мустафа Кемаль". Ведь "Ататюрк" означает "праотец турок". "Похоже, он этого не признает", - так звучит распространенная критика в адрес Эрдогана. Либеральная личная жизнь Ататюрка, его отношения с женщинами и употребление алкоголя также вызывают презрение в кругах правящей партии.

Турция Ататюрка - страшный сон Эрдогана?

Основатель нынешнего турецкого государства Ататюрк мечтал о западной, современной и светской республике. В течение нескольких лет он провел множество реформ. Он заменил арабский алфавит на латинский, перенял западные правовые кодексы, ввел избирательное право для женщин. Ататюрк даже принял закон о головных уборах, предписывающий туркам распрощаться с османскими религиозными головными уборами, такими как феска или тюрбан, и одеваться на современный лад, как в Лондоне, Берлине и Париже.

Еще одной долгосрочной целью Ататюрка было формирование турецкой нации из руин многонациональной Османской империи. Это удалось осуществить лишь в ограниченной степени. В стране до сих пор продолжаются конфликты с представителями ряда национальных меньшинств, среди которых армяне, алевиты и курды. Только в вооруженном конфликте с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана с 1984 года погибло почти 40 тысяч человек.

Демонстрация против насилия в отношении женщин. 2 года назад Эрдоган вышел из Стамбульской конвенции Совета Европы о защите женщин от насилия Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Когда сегодня в Турции говорят о светских реформах в стране, то, в первую очередь, называют имя Ататюрка. Но во времена его правления они имели второстепенное значение, считает Салим Чевик (Salim Cevik), эксперт по Турции из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). В тогдашней ситуации - после проигранной Первой мировой войны, распада Османской империи и изнурительной освободительной войны против держав-победительниц - у Ататюрка и его последователей была только одна цель: спасти оставшееся государственное образование от полного упадка и создать сильную республику, способную противостоять любым атакам изнутри и извне.

"И по большей части им это удалось", - заключает Чевик. По его словам, за прошедшие 100 лет турецкое государство превратилось в сильную региональную державу, существование которой не подвергается сомнению или угрозе извне. Благодаря членству в НАТО и других альянсах страна стала неотъемлемой частью международной политической системы.

Между Европой и Ближним Востоком

"Турция - важный игрок, особенно на территории между Европой и Ближним Востоком", - подчеркивает Беате Апельт из Фонда Фридриха Наумана. Это обусловлено геостратегическим положением страны-члена НАТО между Черным и Средиземным морями, которая, к тому же, контролирует проливы Босфор и Дарданеллы. Не менее важно и центральное положение Турции между ЕС, Россией и крайне проблемным соседством на юго-востоке, где у Турции границы с Сирией, Ираком и Ираном.

Сплоченная турецкая нация? Курдский вопрос стоит остро - на протяжении десятилетий курды борются за самоопределение Фото: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

В последние годы Эрдоган умело использовал географическое положение своей страны, предлагая свои услуги в качестве посредника в региональных конфликтах, говорит Апельт. Например, между Украиной и Россией или, как в настоящее время, между Израилем и ХАМАС. По ее мнению, Эрдоган вполне может играть конструктивную роль, как он это сделал в случае с "зерновой сделкой" для Украины.

В то же время президент Турции старается извлечь из каждого подобного случая максимальную выгоду для себя и своей страны. Самый свежий пример, по словам Апельт, - это блокирование Эрдоганом присоединения Швеции к НАТО. Еще летом Эрдоган согласился не препятствовать вступлению Швеции в альянс в том случае, если Евросоюз возобновит переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС.

Внешняя политика Турции становится все более агрессивной

После основания Турецкой Республики 100 лет назад Ататюрк начал проводить миролюбивую внешнюю политику. По мнению политолога Чевика, его целью было уберечь еще очень молодую республику от международных кризисов. Турция осталась верна этому курсу - за исключением конфликта вокруг средиземноморского острова Кипр в середине 1970-х годов.

В первые годы своего правления Эрдоган также избегал конфликтов во внешней политике. Только во время революционных движений так называемой "арабской весны" он пошел на конфронтацию с арабским миром и занял сторону повстанцев. Но и тогда его внешняя политика носила мирный характер.

Однако в последние годы в турецкой политике преобладает агрессивный тон на фоне милитаризации страны. Причина в том, что "мягкая сила" Анкары в последние годы становится все менее влиятельной, поэтому единственным средством достижения своих целей Эрдоган видит наращивание военной мощи. Турецкие воздушные атаки на севере Ирака и Сирии стали предметом критики со стороны международного сообщества. Вооружение джихадистских группировок в Сирии и отправка наемников в Ливию и Нагорный Карабах также вызвали недовольство Запада.

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