Эрдоган просит G20 выполнить условия РФ по "зерновой сделке"

Президент Турции призывает содействовать страхованию российского экспорта, а также снова подключить банки РФ к системе SWIFT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убеждает лидеров стран "большой двадцатки" (G20) выполнить условия России для возобновления "зерновой сделки", пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg в субботу, 9 сентября.

По словам собеседников агентства, Эрдоган лоббирует возобновление сделки в ходе закрытых встреч с мировыми лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели. Турецкий президент, в том числе призывает содействовать страхованию российского экспорта продовольствия лондонской компанией Lloyd's, а также снова подключить Москву к системе SWIFT, рассказали турецкие чиновники, знакомые с ходом дискуссий.

Bloomberg: Запад не намерен смягчать санкции

Анкара считает, что возобновлению сделки поспособствует ослабление санкций, которые, по утверждению Москвы, не позволяют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запчасти, заявили турецкие официальные лица.

Усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, считает Bloomberg. Западные страны не намерены ослаблять санкции и не видят в них препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, пишет агентство. Несколько европейских дипломатов рассказали, что предложенный ООН компромисс о создании и подключении "дочки" Россельхозбанка к SWIFT был отвергнут Россией.

Украина, в свою очередь, пока ведет переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном маршруте по морю, но он сможет покрыть лишь часть потребностей страны, пишет Bloomberg.

Смотрите также: