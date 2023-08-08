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Эрдоган: Возобновление "зерновой сделки" зависит от Запада

Александра Иванова
36 мин. назад

По мнению президента Турции, Черноморская зерновая инициатива сможет вернуться к жизни, если Запад будет придерживаться данных им в ее рамках обязательств.

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Ukraine | Krieg | Odessa | Getreideverschiffung
Погрузка зерна для отправки в Эфиопию в порту Одессы в рамках "зерновой сделки" (фото из архива)Фото: Oleksander Gimanov/AFP/Getty Images

Судьба Черноморской зерновой инициативы зависит от Запада. Это следует из заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанного им во время ежегодной конференции турецких послов в Анкаре во вторник, 8 августа. Возрождение "зерновой сделки", позволявшей в условиях войны осуществлять экспорт украинского зерна через черноморские порты, "зависит от западных стран, которые должны выполнять данные обещания", цитирует турецкого лидера информагентство AFP.

При этом Эрдоган упрекнул Запад в том, что тот не принял мер, которые "позволили бы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской зерновой инициативой, в прекращение огня, а впоследствии - и в долгосрочное перемирие".

Эрдоган о ситуации в Черном море

В то же время глава турецкого государства указал, что позиция его страны является "четкой". Если война переметнется на Черное море, это станет катастрофой для всего региона, подчеркнул Эрдоган. Однако "решение" может быть найдено, добавил он, подразумевая свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Прозвучавшие во время этой беседы "требования Москвы" он принял к сведению, указал Эрдоган, не вдаваясь в дальнейшие детали.

До расторжения "зерновой сделки" Москва неоднократно выражала недовольство тем, что, по ее оценке, часть соглашения, касающаяся вывоза российских удобрений, не выполняется. При этом Кремль упрекал Запад в том, что, по его наблюдениям, большая часть украинского зерна не отправляется в страдающие от голода страны, а остается на западных рынках.

По данным AFP, за время существования Черноморской зерновой инициативы Украине удалось экспортировать на мировой рынок из своих портов 33 млн тонн зерна.

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