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"Зерновая сделка": Эрдоган уверяет, что с РФ есть согласие

Екатерина Венкина
37 мин. назад

Мы готовимся принять Путина в августе, и у нас есть понимание, что "зерновую сделку" необходимо продлить, заявил президент Турции. Кремль опроверг это заявление.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным есть понимание о необходимости продления "зерновой сделки". Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили агентства AFP и Reuters. "Мы готовимся принять Путина в августе, и у нас есть понимание в вопросе продления сделки по Черноморскому зерновому коридору", - цитирует Эрдогана AFP.

На этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш направил Путину письмо о возможности продления соглашения. Гутерриш выступил за устранение препятствий для экспорта Россией удобрений. По данным AFP, Эрдоган выразил надежду, что "благодаря этому письму мы обеспечим продление зернового коридора нашими совместными усилиями и усилиями России".

Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что срок действия соглашения будет продлен после 17 июля благодаря усилиям ООН и Турции,отмечает Reuters.

Кремль опровергает 

При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что российские власти не делали никаких заявлений о продлении зерновой сделки. "Никаких заявлений на этот счет мы не делали", - сказал Песков.

Москва настаивает, что инициатива - часть пакетной договоренности

Россия ранее неоднократно угрожала не продлевать соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции летом 2022 года и положившее конец российской морской блокаде украинских портов на Черном море.

Москва настаивала, что инициатива является составной частью пакетной договоренности, и ее вторая часть, меморандум Россия-ООН, предусматривающий, в частности, разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, не выполняется.

По данным ООН, благодаря Черноморской зерновой инициативе за минувший год удалось перевезти 32 млн тонн зерна, что в значительной степени способствовало снижению цен на продовольствие в мире.

ООН поддерживает Черноморскую зерновую инициативу

Украина и Запад заявляют, что от зерновой сделки больше всего выигрывают бедные страны. Сообщалось, что 64% процента украинского экспорта пшеницы были направлены в развивающиеся страны, а кукуруза экспортировалась почти поровну в промышленно развитые и развивающиеся государства.

Представитель ООН Фархан Хак подчеркивал, что организация считает своим долгом продолжение поддержки Черноморской зерновой инициативы и договоренности о содействии российскому экспорту продовольствия и удобрений. По словам Хака, это особенно важно на фоне начала сбора нового урожая зерна как в Украине, так и в России.

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