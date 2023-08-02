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Эрдоган призывает Путина не обострять ситуацию в Черном море

Александра Иванова
15 мин. назад

На фоне конфликта между Киевом и Москвой в Черном море президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным назвал "зерновую сделку" мостом к миру.

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Корабли, груженные украинским зерном, в проливе Босфор (фото из архива)
Корабли, груженные украинским зерном, в проливе Босфор (фото из архива)Фото: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 августа, призвал российского главу государства Владимира Путина избегать всяческой эскалации конфликта между РФ и Украиной в Черном море. В телефонном разговоре с президентом России Эрдоган указал на необходимость отказаться от любых шагов, которые привели бы к эскалации нынешней напряженной ситуации, сообщили в пресс-службе президента Турции. При этом Эрдоган подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, назвав ее мостом к миру.

Черноморская зерновая инициатива

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. 

Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно выражала свое недовольство тем, что эта часть сделки не выполняется. После истечения срока действия "зерновой сделки" 17 июля РФ отказалась от дальнейшего участия в ней до тех пор, пока соглашения, касающиеся России, не будут соблюдаться.

Как отметили в пресс-службе Эрдогана 2 августа, президент Турции намерен приложить усилия к тому, чтобы Черноморская зерновая инициатива вновь вступила в силу.

Эскалация ситуации в Черном море

19 июля Минобороны России объявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. 20 июля Минобороны Украины ответило аналогичным заявлением. С полуночи 21 июля Киев будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками", указали в ведомстве.

1 августа Минобороны РФ в вечерней сводке выступило с утверждением, что Украина в ночь на 1 августа осуществила попытку атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Кораблями ВМФ России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены, указали в Минобороны РФ.

Киев эти обвинения отверг. Украина не нападала на гражданские суда и иные гражданские объекты и не намерена это делать, заявил советник руководителя офиса президента страны Михаил Подоляк агентству Reuters. Утверждения российской стороны не содержат ни намека на правду, подчеркнул он.

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