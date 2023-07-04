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В Москве не видят оснований для продления зерновой сделки

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Представительница МИД РФ прокомментировала публикацию в FT о возможности создания "дочки" Россельхозбанка и подключения ее к SWIFT. Захарова сочла схему "заведомо непроходной".

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МИД РФ
МИД РФ (фото из архива, Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO)Фото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

В Москве не видят оснований для продления Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Представительница МИД РФ Мария Захарова во вторник, 4 июля, прокомментировала публикацию в издании Financial Times (FT). Газета 2 июля писала, что ЕС может позволить находящемуся под санкциями Россельхозбанку создать дочернюю компанию с допуском к SWIFT для сохранения зерновой сделки.

По мнению Захаровой, речь идет о "заведомо непроходной схеме". По ее словам, "за скобками" остается то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, а установление SWIFT занимает еще 3 месяца, при этом он может быть отключен за "считанные минуты".

Меморандум РФ и ООН о взаимопонимании и зерновая сделка

В июле 2022 года Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на мировые рынки сроком на три года.

Российские поставки продовольствия и удобрений остаются заблокированными в результате санкций США, ЕС и Великобритании, одна из основных проблем - обслуживание банковских платежей в свете отключения профильного Россельхозбанка от системы SWIFT, говорят в Москве.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Вопрос о подключении к SWIFT возможной "дочки" Россельхозбанка обсуждался на саммите ЕС на прошлой неделе как потенциальное средство убедить Москву продлить соглашение после истечения срока его действия, писала FT.

США продолжат оказывать поддержку ООН и Турции

Администрация США надеется, что зерновая сделка будет продлена и намерена оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи, говорил 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.

"Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента (Турции Реджепа Тайипа - Ред.) Эрдогана по мере необходимости - в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение далеко за пределами региона", - подчеркивал Кирби.

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