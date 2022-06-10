Комментарий: Угроза голода подталкивает Африку в сторону путинской России

Двадцать миллионов тонн зерна заблокированы из войны России против Украины в порту Одессы на Черном море. Тем временем в тысячах километров южнее, на африканском континенте, обостряется проблема голода. Пшеница из России и Украины покрывает более 40 процентов потребностей Африки. В принципе на африканском континенте достаточно плодородных земель, чтобы самим обеспечить население продуктами питания. Но в силу ряда причин - от плохой инфраструктуры до низкой производительности, от засух до вооруженных конфликтов - многие страны зависят от импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Те, кто полагает, что блокада черноморских портов подогревает гнев против России-агрессора, ошибаются. Как показал визит в Москву председателя Африканского союза (АС) Маки Салла, африкано-российские отношения по-прежнему в порядке. Более того, звучат такие их характеристики, как "дружеские" и "братские". Как и президент РФ Владимир Путин, Салл призвал к отмене западных санкций против Москвы. Ограничения на деятельность банков и исключение России из платежной системы Swift сделали для африканских стран практически невозможным закупки российской пшеницы и удобрений.

Европа и Америка смотрят на вещи по-другому. По их мнению, в надвигающемся голоде в Африке виновата исключительно Россия - из-за вторжения в Украину, разрушения производственных мощностей и блокады черноморских портов. Западные страны не накладывали санкций на экспорт продовольствия из РФ.

Спор об ответственности и пшенице все глубже вбивает клин между Африкой и ее прежними западными партнерами. То, что континент не разделяет позиции Запада в отношении войны в Украине, стало очевидно уже в ходе голосования на Генеральной Ассамблее ООН в марте. Некоторые вспомнили знаменитый ответ Нельсона Манделы в интервью, данном в Америке в 1990 году. Когда его спросили, почему он встречается с Ясиром Арафатом, Фиделем Кастро и Муаммаром Каддафи, он сказал: "Некоторые политические аналитики совершают ошибку, думая, что их враги должны быть и нашими врагами".

Более половины африканских государств в ООН осудили российское вторжение. При этом 17 государств воздержались, восемь не присутствовали при голосовании, а одна страна проголосовала против резолюции. Удивительно, но такие ориентированные на Запад государства, как ЮАР и Сенегал, также решили придерживаться "нейтралитета". Но даже правительства таких стран, как Кения и Нигерия, которые проголосовали за резолюцию, впоследствии уклонились от прямой критики России. Если же следить за дискуссиями по поводу российско-украинской войны на местном уровне, то возникает серьезное сомнение, действительно ли голосование некоторых африканских стран в ООН отражает мнение их народов.

В Африке 54 государства. За исключением двух - Либерии и Египта - все они считают себя жертвами колониального прошлого. Гнев и глубокое недоверие к Западу проявляются и сегодня. Прежние союзы времен холодной войны и борьбы за независимость оказываются прочными. Кроме того, существуют весомые экономические интересы. По сравнению с Европой, Россия пока играет не большую роль в Африке. Однако местами Москва оказывает существенное влияние на африканские политические элиты: посылая наемников в Мали, поставляя оружие в Анголу или прорабатывая энергетическую сделку с ЮАР.

Для Африканского союза интересы своих членов важнее суверенитета Украины. Какими бы надуманными не были российские аргументы, они находят большой отклик в Африке. Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса упоминают западные санкции в одном ряду с войной в качестве причины кризиса поставок. Заявление России о том, что она готова экспортировать зерно в Африку, еще более усиливает это впечатление.

Время поджимает. И ранее во многих регионах Африки царил голод. Проблема заключается не только в отсутствии пшеницы из Украины. С начала войны на мировом рынке резко возросли цены на широкий спектр продуктов питания и топливо. В будущем даже собственные урожаи стран могут оказаться под угрозой, поскольку удобрения стали дефицитными и дорогими для миллионов мелких фермеров. Россия является одним из ведущих мировых экспортеров азотных, калийных и фосфорных удобрений.

Глава Африканского союза Салл обхаживает не только Россию. Он умело лавирует между враждующими блоками, ища поддержки с обеих сторон. Европа и США уже пообещали чрезвычайную помощь и обширные программы инвестиций в сельского хозяйства Африки. Они озабочены не только предотвращением гуманитарной катастрофы, но и тем, чтобы не дать России набрать силу на континенте, а значит, и в международных организациях. Путин уже много лет стремится к созданию пророссийских альянсов в Африке, чтобы расширить свое влияние, как это было в советские времена. Похоже, он добивается успеха.

Автор: Клаудиа Брёль, обозреватель FAZ

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