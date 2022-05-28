Зерновая война России и вывоз пшеницы из Украины: семь ключевых вопросов

Тема вывоза зерна, скопившегося в заблокированных из-за войны портах Украины, стала в последние дни одной из главных в международной повестке, ей озабочены лидеры государств, Евросоюз, ООН. Для понимания этой комплексной проблемы необходимо ответить на несколько ключевых вопросов. DW собрала нужную информацию.

Почему Россию обвиняют в развязывании зерновой войны?

"Россия развязала зерновую войну". Так считает далеко не только министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). РФ обвиняют в том, что она целенаправленно лишает Украину, одного из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок, возможности экспортировать его по традиционным морским маршрутам. Считается, что тем самым Москва сознательно обостряет нехватку пшеницы на мировом рынке, чтобы довести ситуацию до голода в некоторых регионах планеты.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель (спереди справа) и премьер Украины Денис Шмигаль 9 мая в порту Одессы

Ведь сразу после нападения России на Украину 24 февраля и захвата стратегически важного острова Змеиный российские военные корабли перекрыли подходы к Одессе и другим украинским портам на Черном море, а сами порты оказались заминированными. И не столь важно, сделала ли это главным образом российская армия с целью блокирования побережья или украинская сторона для защиты своих городов от морских десантов: не было бы войны, не было бы и мин.

На другой аспект российской зерновой войны указала, к примеру, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она обвинила РФ в разграблении украинских запасов: "В оккупированных Россией районах Украины армия конфискует зерно и сельскохозяйственную технику". В России факт вывоза зерна преподносят иначе. Так, 30 мая государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что "Херсонская область начала экспорт прошлого урожая зерновых в Россию".

Какое решение проблемы с зерном предлагает Владимир Путин?

Лишая Украину возможности вывозить один из своих ключевых экспортных товаров, Россия решает сразу несколько задач: наносит экономический ущерб своему военному противнику, вытесняет серьезного конкурента с общих для обеих стран рынков сбыта (это, прежде всего, Египет и Турция, а также, к примеру, Бангладеш), способствует росту мировых цен на собственную продукцию.

Однако главной для Владимира Путина является другая цель. Российский президент сам подтвердил это 26 мая, когда, согласно сообщению пресс-службы Кремля, заявил в телефонной беседе с премьер-министром Италии Марио Драги, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений - при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада". 30 мая в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин повторил свое условие: "Снятие соответствующих антироссийских санкционных ограничений".

Сентябрь 2021. Поставки зерна голодающим в Эфиопии по Всемирной продовольственной программе ООН

Таким образом, российский президент фактически признает, что специально придерживает экспорт зерна и удобрений (с помощью квот и пошлин), но одновременно обещает увеличить их поставки для предотвращения голода в некоторых регионах мира в обмен на отмену международных санкций, введенных против РФ после ее нападения на Украину. Это можно назвать политическим давлением или шантажом. При этом, видимо, Путин шантажирует Запад и особенно Евросоюз не только гуманитарной катастрофой вблизи границ ЕС, но и весьма вероятным в такой ситуации новым мощным потоком беженцев в направлении Европы.

Какую роль играет Украина на мировом рынке зерна?

Украина входит, наряду с США, ЕС, Россией, Канадой и Австралией, в число крупнейших в мире экспортеров зерна - на нее приходятся порядка 10% всех поставок на мировой рынок. Чисто статистически украинский зерновой экспорт обеспечивает пропитание 400 миллионам человек, особенно в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии - это главные рынки сбыта.

К тому же Украина была до сих пор основным поставщиком зерна для Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), от которой зависит выживание примерно 125 миллионов беднейших жителей более чем 80 стран мира. Отсюда и призыв исполнительного директора WFP Дэвида Бизли: "Я прошу президента Путина, если он вообще имеет сердце, пожалуйста, откройте эти порты!"

Почему тема украинского зерна вышла на первый план именно сейчас?

В ЕС проблему осознали сразу после начала войны, DW со ссылкой на экспертов еще 9 марта писала, что "богатым странам грозит всплеск инфляции, бедным - голод и бунты". Резко возросшее к концу мая внимание к теме можно объяснить несколькими факторами: война в Украине явно затягивается, запасы в странах-получателях на исходе, к тому же через несколько недель на значительной части украинской территории, где сейчас не идут боевые действия, должна начаться уборка пшеницы нового урожая, а его некуда девать, поскольку элеваторы все еще забиты прошлогодним зерном.

Серьезным сигналом тревоги стал также введенный 14 мая индийским правительством запрет на экспорт пшеницы. Индия - наряду с Китаем, ЕС и США - относится к группе крупнейших, причем с большим отрывом, производителей различных видов зерна, но оно идет главным образом на внутренний рынок для удовлетворения потребностей 1,4 млрд жителей страны. Введенное эмбарго на вывоз пшеницы усиливает опасения, что аномальная весенняя жара уничтожила куда больше посевов, чем до сих пор считалось, и огромной Индии, возможно, в этом году даже придется импортировать зерно.

Грозит ли самой Украине нехватка зерна и голод?

Проблема Украины - избыток зерна, на экспорт не могут уйти предназначенные для этого примерно 20-22 млн тонн, и если их не вывезут, полные зернохранилища будут не в состоянии принять новый урожай - и он может погибнуть. В такой ситуации нехватка хлеба не грозит, тем более что население страны сократилось примерно на 5,5 млн человек, временно покинувших ее из-за войны. Но с голодом могут столкнуться жители, оказавшиеся в районах боевых действий, однако не из-за дефицита хлеба, а из-за сложностей с его доставкой.

Почему судьбой украинского зерна особенно озабочены ЕС и Турция?

Конкретно помочь Украине с вывозом экспортного зерна из портов и элеваторов и, соответственно, обеспечить ей получение валютной выручки могут только ее непосредственные западные соседи, страны ЕС и черноморская держава Турция.

Евросоюз может предоставить транспортные мощности и логистические услуги. В свою очередь, президент Турции Эрдоган, судя по официальным сообщениям о его беседе с президентом РФ Путиным, не исключает участия военных кораблей своей страны в "устранении минной угрозы" и, в координации с российской стороной, в "содействии беспрепятственному морскому транзиту грузов".

Традиционные сорта хлеба в Турции в последнее время сильно подорожали

При этом Анкара руководствуется, видимо, как геополитическими соображениями, так и стремлением обеспечить себе поставки украинской пшеницы или хотя бы снизить общий уровень мировых цен на нее. Страны ЕС тоже закупают в Украине зерновые культуры, но далеко не в тех объемах, которые могли бы ощутимо разгрузить ее порты и элеваторы.

Что мешает странам Евросоюза обеспечить экспорт украинского зерна?

В условиях продолжающейся войны Украине необходимо найти замену своим заблокированным или захваченным Россией портам на Черном и Азовском морях. В качестве ближайшей зарубежной альтернативы напрашиваются, прежде всего, порты в Румынии - морские в Констанце и Сулине и дунайский в Галаце. Однако все они уже грузят украинское зерно на пределе своих мощностей, свидетельствуют СМИ. Поэтому началось использование портов на Балтии, например польских в Гданьске, Гдыне, Свиноуйсьце или литовского в Клайпеде.

Но это связано с многочисленными техническими трудностями. Перевозка зерна на большие расстояния по железной дороге (и уж тем более грузовым автотранспортом) значительно менее эффективна, чем водным путем. Поэтому специализированных вагонов-зерновозов не так-то много, и приходится приспосабливать обычные грузовые вагоны, в частности, накрывать их тентом, на что уходят дополнительные время и деньги.

Очень серьезная проблема - ширина колеи, которая в соседних странах ЕС уже, чем в Украине и других постсоветских странах. Поэтому на пограничных переходах вагоны необходимо перегружать или переставлять на другую колесную пару. На это, как и на таможенную и санитарную проверку груза, уходит много времени. К тому же пропускная способность железных дорог ограничена, и их загруженность еще больше возрастет, когда в Румынии и Польше уже через несколько недель понадобятся мощности для перевозки собственного нового урожая.

Смены колеи можно было бы избежать, если Украина имела бы политическую возможность отправлять вагоны с зерном в Клайпеду напрямую через Беларусь, союзника России. Не случайно пошли слухи о том, что Запад может предложить Минску некоторое смягчение санкций (например, их снятие с экспорта калийных удобрений) в обмен на беспрепятственный транзит украинской пшеницы.

По данным немецкого экономического журнала Capital, Евросоюз задался весьма амбициозной целью в ближайшие шесть месяцев довести нынешние ежемесячные перевозки украинского зерна в размере 1,5 млн тонн до примерно 3 млн тонн в месяц. Это не решит проблему полностью, но все же поможет существенно разрядить ситуацию в портах Украины и на мировом рынке зерна. Но для этого, подчеркивает издание, ЕС необходимо создать единый координационный центр. Пока, считает оно, многочисленные усилия отдельных стран и логистических компаний выглядят слишком разобщенными.

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