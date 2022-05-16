 Как Украина ищет замену своим заблокированным морским портам | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.05.2022

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Украина

Как Украина ищет замену своим заблокированным морским портам

На порты на Черном и Азовском морях приходилось две трети внешней торговли Украины. С первых же дней российской агрессии порты были заблокированы. DW - о поиске новых логистических решений.

Российский военный в порту Мариуполя, 29 апреля 2022 года

Российский военный в порту Мариуполя, 29 апреля 2022 года

Опустевшие причалы и доки, перевалочные и таможенные площадки… Так выглядят украинские порты, заблокированные в первые же дни войны России против Украины. С 27 февраля правительство в Киеве закрыло их акватории, а через два месяца было вынуждено полностью закрыть четыре порта, которые остались на оккупированных территориях: в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне.

Моряки на якоре, портовики на мели

С первых часов российской агрессии судоходство в украинских прибрежных водах Черного и Азовского морей стало крайне опасным из-за атак российских военных кораблей и минирования водных путей. "Сами акватории оставались относительно безопасными для судоходства, но мы все же решили полностью прекратить швартовку. Фактически почти три месяца все суда до сих пор стоят там, где в тот момент и стояли", - объясняет DW глава администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий.

В мариупольском порту

В мариупольском порту

У причалов и на рейдах застряли около 100 грузовых судов с экипажами как из украинских, так и иностранных моряков. "Наихудшая ситуация по экипажам была в Мариуполе, они вообще не имели возможности эвакуироваться наземным путем", - отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. Директор мариупольского порта Игорь Барский, покинувший город в конце апреля, рассказывает, что в порту до сих пор остаются шесть судов под иностранным флагом.

В заблокированных портах Одесской и Николаевской областей под контролем АМПУ до сих пор стоят 70 судов, рассказывает Александр Голодницкий. С некоторые из них экипажи полностью эвакуированы, например, со стоявшего в Николаеве балкера BANGLAR SAMRIDDHU. 2 марта в результате удара российской ракеты на нем погиб моряк из Бангладеш.

"Кое-где судовладельцы заменили иностранных членов команды на украинцев. Но треть иностранных экипажей до сих пор остается на своих судах. В первые дни активных обстрелов они даже жили в портовых бомбоубежищах, но со временем привыкли и сейчас редко сходят на берег", - говорит руководитель портовой администрации.

Безлюдными стали и сами порты. Большинство их работников отправлены в вынужденный простой: порты усиленно охраняются. "Пропускной режим настолько суров, что без четкого объяснения причин визита, к нам не хотели пускать даже одного из акционеров", - рассказывает на условиях анонимности сотрудник одного из крупных частных терминалов, работающий в государственном порту "большой Одессы".

В поисках альтернативы

Через морские порты проходило по меньшей мере две трети общего объема украинской внешней торговли. В январе 2022 года в них перегружали в среднем полмиллиона тонн грузов в день. Только за первые две недели войны объем перевалки сократился на 420 тысяч тонн, говорится в исследовании аналитического ресурса GMK Center.

Порт Одессы до войны

Порт Одессы до войны

Более 70 процентов всех грузов в украинских портах составляла экспортная продукция: зерно, железная руда, металлопрокат и другие товары в контейнерных терминалах. Вскоре владельцы стали искать новые пути вывоза.

Единственными открытыми "воротами" на мировой рынок оставались дунайские порты: Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Но их пропускная способность несоизмерима с одесскими или николаевскими портами - всего за прошлый год через них прошло чуть более 5 миллионов тонн грузов. "Сразу начали возникать "узкие места": сначала не хватало оборудования для перевалки, потом оказалось, что подходы к причалам запущены, железнодорожные пути пришлось восстанавливать за день-два, доводили до ума баржи", - вспоминает руководитель АМПУ.

Другой проблемой стал флот - зарубежные судовладельцы боялись заходить в порт воюющей страны, пусть и в относительно безопасном регионе, а страховые фирмы отказывались страховать суда в условиях военного положения. В конце марта украинское правительство решило покрывать страхование за счет резервного фонда госбюджета - это оживило судоходство и перевалку в первую очередь зерновых грузов по Дунаю. Сегодня Александр Голодницкий прогнозирует увеличение перевалки в дунайских портах до 1,2 миллиона тонн в месяц, но это все равно будет составлять лишь десятую часть от довоенных мощностей украинских портов.

Соседние морские страны, в первую очередь Румыния и Польша, готовы помочь украинским экспортерам с перевалкой грузов. В конце апреля из румынского порта Констанца уже отчалило первое судно класса Panamax с 70 тысячами тонн украинской кукурузы. Однако проблемной остается промежуточная логистика. Например, чтобы перевезти железную руду, которую в порту Южный грузили на одно судно грузоподъемностью 180 тысяч тонн, нужно более 2,5 тысяч железнодорожных вагонов. Несмотря на все усилия "Украинской железной дороги", проблемой остается сама колея: ее ширина в Украине и Европе различается, а значит, на границе вагоны дополнительно "застревают" на время перегрузки.

Как прекратить блокаду

Ежедневно из-за заблокированных портов Украина недополучает 170 миллионов долларов, отметил на днях премьер-министр Денис Шмыгаль. Но теряет не только Украина: в ООН предостерегают от глобальной продовольственной катастрофы из-за невозможности вывезти зерно с территории одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, ячменя и подсолнечного масла.

Международные организации и западные лидеры призывают Россию прекратить блокаду морских портов Украины. Но как это сделать до завершения войны, которая, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, как раз переходит в "затяжную" фазу пока не ясно.

Опасно мины! Предупреждение на пляже в Одессе

На пляже в Одессе

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) - одно из крупнейших в Украине лоббистских объединений - в пятницу, 13 мая, обратилась в Совет нацбезопасности и обороны и МИД с просьбой инициировать в ООН создание Специальной запретной зоны, на которую не распространялся бы суверенитет Украины или РФ: разминирование и безопасность судоходства в ней должны гарантировать силы ООН и стран Черноморского бассейна, что позволило бы проложить гуманитарные коридоры, в том числе и для экспорта зерновых.

Эту идею поддерживает и директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. "Но такой вариант предусматривает принятие соответствующего решения Советом Безопасности ООН, в котором Россия незаконно пользуется правом вето. Здесь также стоит вопрос фактического отстранения России от голосования в Совбезе. Механизм не простой, двухэтапный, но реальный", - прогнозирует он в интервью профильному изданию "Порты Украины".

Впрочем, по мнению вице-президента Морской палаты Украины Ивана Никакого, было бы наивно ожидать выполнения РФ гарантий безопасности в таких коридорах, ведь страна-агрессор уже неоднократно нарушала договоренности по прекращению обстрелов сухопутных гуманитарных коридоров из того же Мариуполя.

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    Автор: Николай Пермяков


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