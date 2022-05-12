Как помочь Украине вывезти зерно? В ЕС представили план

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Еврокомиссия предложила план действий, которые в условиях блокады Россией портов в Черном море должны помочь Украине экспортировать зерно и импортировать, например, топливо.
Украина принадлежит к крупнейшим мировым экспортерам сельскохозяйственной продукции, такой как подсолнечное масло, ячмень, кукуруза и пшеница. Впрочем, российское вторжение перекрыло главный путь ее транспортировки - через порты в Черном море шло около 90 процентов этого экспорта.
Продажа зерна очень важна для Украины, ведь приносит около 20 процентов ее экспортных поступлений. Кроме того, украинское зерно нужно для продовольственной безопасности других стран. Чтобы помочь его экспортировать, Еврокомиссия (ЕК) утвердила пакет мер помощи транспортировке товаров из Украины. Его в четверг, 12 мая, представила в Брюсселе еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян.
Еврокомиссар рассказала, что в Украине сейчас хранятся около 40 млн тонн зерна, половину которого необходимо экспортировать до конца июля. Она привела пример, что из Констанцы в Румынии на прошлой неделе вышел корабль с 70 тысячами тонн украинского зерна. Чтобы доставить его в румынский порт, понадобилось 49 барж и поездов. "Если мы все посчитаем, то увидим, что для перевозки 20 млн тонн зерна нужны ошеломляющие 10 тысяч барж и почти 300 больших кораблей. Так что задача перед нами гигантская", - отметила Вэлян.
Принятый Еврокомиссией план по транспортным коридорам солидарности между ЕС и Украиной содержит 20 мер. "Еврокомиссия не может заменить собою транспортных операторов из ЕС или продавцов украинского зерна, но что мы можем сделать, так это помочь связать первых со вторыми и разработать новые сообщения между границами Украины и портами в ЕС", - отметила еврокомиссар. Одна из мер плана - ЕК создает платформу, на которой украинские министерства, другие органы власти и экспортеры смогут связываться с транспортными компаниями. А каждому государству ЕС рекомендовали создать контактный пункт, который бы занимался решением логистических проблем.
"Чтобы взять на себя как можно большую долю объемов, шедших ранее через украинские морские порты, все виды транспорта нужно мобилизовать до их максимальной способности", - говорится в плане действий.
Еврокомиссия оценила и слабые места в логистике, в частности, узкие места железнодорожного сообщения. С украинской стороны границы с Польшей и Румынией стоят и ждут тысячи вагонов с зерном. Среднее время их ожидания на границе составляет 16 дней, а в некоторых случаях - и месяц.
Одна из главных проблем - разница в ширине колеи между украинской и европейской железной дорогой. Поэтому для перевозки через границу нужно либо менять на вагонах тележки с колесами, либо перегружать из украинских вагонов в европейские. По данным ЕК, нынешние возможности для этого намного меньше, чем нужно. Поэтому брюссельские чиновники просят компании выделить либо же произвести мобильные зернопогрузчики. Еще один вариант - транспортировать зерно в контейнерах, ведь их можно быстро перегрузить кранами с украинских железнодорожных платформ на европейские.
Для грузовиков время ожидания часто превышает 12 часов. Впрочем, тут есть много других проблем, например, дефицит грузовиков и водителей.
Задержки вызывает и бюрократия. Сейчас пограничные, в частности, фитосанитарные, проверки могут длиться несколько дней. Поэтому Еврокомиссия просит проводить лишь избирательный контроль и упростить его, а также сделать доступным персонал для его проведения круглосуточно семь дней в неделю.
План действий призывает международные финансовые организации и кредитные агентства предоставить дополнительные гарантии для транспортных компаний из ЕС, чтобы они не боялись отправлять свои вагоны, грузовики или баржи в Украину. Также в Еврокомиссии ждут мандат от Совета ЕС для заключения с Киевом соглашения о либерализации дорожного транспорта.
"Еврокомиссия призывает дать приоритет украинскому сельскохозяйственному экспорту", - говорится в плане действий. Нахождение альтернативных путей поможет и поставлять в Украину гуманитарную помощь, топливо или удобрения.
Сколько зерна позволят Украине экспортировать эти экстренные меры? На вопрос корреспондента DW Вэлян только заявила, что в Еврокомиссии делали расчеты, однако никаких цифр она не назвала. Также она не сказала, насколько дороже будет транспортировать украинскую продукцию вначале в ЕС, а уже оттуда кораблями доставлять в Африку, на Ближний Восток или в Китай. Но она отметила, что использовать следует все возможности - и железные, и автомобильные дороги, и реки.
Также Еврокомиссия предложила более долгосрочные меры, чтобы на постоянной основе улучшить сообщение Украины с ЕС. Так, в Брюсселе хотят улучшить судоходность коридора Рейн-Дунай. ЕК также оценит возможность продления европейских железнодорожных колей в Украину и Молдову. Кроме того, ЕК дала свое согласие на соглашение с Киевом о пересмотре карт Трансевропейской транспортной сети TEN-T. Это приоритетные проекты, которые должны развить ключевые транспортные коридоры между Украиной и ЕС.
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