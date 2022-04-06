Еврокомиссия предложила либерализовать автоперевозки с Украиной и Молдовой

Еврокомиссия предложила открыть переговоры с Киевом и Кишиневом о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок. Свое предложение она передала в Совет ЕС в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Сегодня мы предлагаем заключить транспортные соглашения с Украиной и Молдовой, которые частично либерализуют условия детельности для их перевозчиков в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан. "Это позволит Украине перевести важный экспорт товаров с морских путей, недоступных сейчас из-за российской военной агрессии", - добавила она.

Все морские порты Украины заблокированы Россией

Сейчас все морские порты Украины - в Черном и Азовском морях, - полностью заблокированы Россией, по ним не идет торговля. Транспортное соглашение позволит сохранить цепочки поставок, в частности и продуктов питания, добавили в Еврокомиссии.

Блокада украинских портов в Черном море также перекрыла торговые пути для Молдовы. "Наше предложение обеспечит немедленное облегчение экономикам этих двух стран", - отметила Валеан.

Предложение Еврокомиссии позволит транспортным компаниям из Украины, Молдовы и ЕС проще совершать транзит между территориями друг друга. Брюссельские чиновники также предложили упростить признание украинских водительских прав и сертификатов профессиональной пригодности, чтобы поддержать водителей из Украины.

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