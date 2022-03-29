В США Путина обвиняют в возникновении глобального продовольственного кризиса

Замглавы Госдепа США Уэнди Шерман считает, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за возникновение глобального продовольственного кризиса. "Последствия путинской войны выходят далеко за пределы границ Украины, представляя непосредственную угрозу для мировой продовольственной безопасности. Не ошибитесь: Путин создал этот продовольственный кризис. И он - единственный, кто может его остановить", - говорится в твите, опубликованном Шерман в ночь на среду, 30 марта.

По данным американского дипломата, в настоящий момент Россия блокирует в Черном море порядка 94 судов, которые должны идти в Средиземное море, чтобы доставить продовольствие на мировой рынок. "Не удивительно, что многие перевозчики сейчас не хотят отправлять свои корабли в Черное море, учитывая угрозу, исходящую от сил РФ", - подчеркнула заместитель госсекретаря США.

По данным Госдепа, Черноморский регион отвечает за 75% мирового экспорта подсолнечного масла, 30% экспорта пшеницы, 20% экспорта зерна. "Это очевидный факт. Путинская война не дает вывозить зерно из Украины. Беспрерывная бомбардировка украинских городов и ключевой инфраструктуры - непосредственная причина возникновения одного из наиболее быстрорастущих гуманитарных кризисов за последние десятилетия", - утверждает Шерман.

По ее данным, в ходе войны в Украине российские вооруженные силы нанесли удар по как минимум трем гражданским судам, перевозившим продовольственные грузы через Черное море.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 29.03.2022 Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.

Война в Украине - 29.03.2022 90-летняя София Бойко в центре Красного Креста в городе Николаев. Прибыла сюда одна без сопровождающих - среди других беженцев из районов боевых действий.

Война в Украине - 29.03.2022 Дети в машине и белая повязка на стеклоочистителе автомобиля с семьей беженцев в Запорожье.

Война в Украине - 29.03.2022 Зал для временного размещения беженцев из Украины в польском Кракове.

Война в Украине - 29.03.2022 Православный мужской Свято-Георгиевский монастырь РПЦ в бранденбургском Гётшендорфе в Германии. Сейчас здесь приняли двадцать беженцев из Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 Город Тростянец в Сумской области Украины после освобождения от российских войск.

Война в Украине - 29.03.2022 Спасатели выносят тело погибшего человека после ракетного обстрела города Николаев. По официальной информации украинской стороны, в результате авиаудара по зданию областной администрации погибли семь человек, 22 человека пострадали. В условиях войны оперативно проверить информацию не предоставляется возможным.

Война в Украине - 29.03.2022 Тела двух убитых российских солдат около города Тростянец в Украине.

Война в Украине - 29.03.2022 Братская могила для погибших жителей Харькова на городском кладбище.

Война в Украине - 29.03.2022 Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

Война в Украине - 29.03.2022 Вывеска посольства Российской Федерации в столице Польши Варшаве.

Война в Украине - 29.03.2022 Владимир Путин за решеткой. Граффити "The Dream" итальянского художника Сальваторе Бенинтенде ("TVBoy") в испанском городе Барселона.

Война в Украине - 29.03.2022 Разрушенный частный дом в селе Лукьяновка Броварского района Киевской области Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

Война в Украине - 29.03.2022 "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

Война в Украине - 29.03.2022 Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

Война в Украине - 29.03.2022 После обстрела. Комната в одном из домов в селе Лиманы в Николаевской области Украины.

Война в Украине - 29.03.2022 Памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве. На фотографии - скульптурные изображения создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка.

Война в Украине - 29.03.2022 Украинский солдат около одного из КПП в Киеве.

Война в Украине - 29.03.2022 Для жителей и защитников города. Только в этой киевской пекарне в Оболонском районе ежедневно производят 120 тонн свежего хлеба. Здесь работают почти пятьдесят человек.

Война в Украине - 29.03.2022 Добровольцы в городе Запорожье во время перерыва на обед.

Война в Украине - 29.03.2022 Почти как до войны. Внутри кафе во Львове. Этот город на западе Украины стал воротами в Европу для многих спасающихся от войны людей.

Война в Украине - 29.03.2022 Российское вторжение в Украину. Фрагмент граффити уличного художника Энди Робертсона на Трафальгарской площади в Лондоне.

Война в Украине - 29.03.2022 Антивоенная демонстрация в итальянском городе Пиза. Автор: Николай Пермяков

