Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб

Нападение России на Украину приведет в богатых странах к всплеску продовольственной инфляции, а бедным государствам, предупреждают эксперты, грозят голод и, скорее всего, социальные волнения. Это одна из весомых причин того, почему именно Турция столь активно посредничает сейчас между Москвой и Киевом: президент Эрдоган не может не помнить, что в 2011 году волна восстаний и революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, получившая название "арабская весна", началась на фоне резкого удорожания хлеба.

Рекордные цены на пшеницу из-за вторжения России в Украину

В какой-то момент эта волна докатилась тогда до Сирии и привела к длительной гражданской войне, в которой Россия воевала на стороне правящего режима. Теперь РФ ведет новую войну, которая ускорила рост цен в Турции, Египте и других государствах Восточного Средиземноморья и Северной Африки, где хлеб - основной продукт питания бедных слоев населения. Ведь в нынешнем вооруженном конфликте участвуют два важнейших поставщика пшеницы в эти регионы: Россия и Украина.

Однако проблема намного шире, она касается всего мирового рынка продовольствия, поскольку на эти две страны приходились до сих пор примерно 30% глобального экспорта пшеницы, напоминает эксперт по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch). Так что сейчас под угрозой срыва почти треть глобальных поставок ключевого сельскохозяйственного сырья, необходимого как для производства хлеба, так и, в виде кормов, для производства мяса.

Котировки на фьючерсной бирже Matif в Париже (Франция - крупнейший в ЕС производитель и экспортер пшеницы) уже взлетели на рекордный уровень, превысив 420 евро за тонну. "Цены на зерно невообразимо высокие", - констатирует немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute.

Главная причина нервозности рынка - опасения, что Украина в значительной мере или даже полностью выпадет в этом году как поставщик зерна (а также другой аграрной продукции). По сообщениям СМИ, 6 марта правительство обороняющейся страны уже приостановило экспорт ржи, овса, сахара, мяса, скота и ограничило вывоз пшеницы, кукурузы, кур, яиц и подсолнечного масла.

В Украине под угрозой и посевная кампания, и сбор урожая

Но основную тревогу вызывает другое. "Непонятно, в какой мере украинскому аграрному сектору вообще удастся сейчас провести весеннюю посевную кампанию. Кто будет работать на полях?", - задался вопросом в беседе с DW Пер Бродерзен (Per Brodersen), директор Альянса германского агробизнеса при Восточном комитете немецкой экономики. Эта организация представляет интересы немецких деловых кругов, работающих на постсоветском пространстве.

"Непонятно также, кто затем будет собирать урожай, в каком состоянии после военных действий окажется инфраструктура по его сбору, хранению, транспортировке и экспорту", - продолжил эксперт. По его оценкам, возможности аграрного экспорта из украинских портов на Черном море уже сейчас незначительные или даже полностью сведены на нет: "Не будем забывать, что одной из самых первых акций российской армии в ходе нападения на Украину был захват Змеиного острова вблизи морской границы с Румынией, чтобы обеспечить тем самым контроль над подходами к украинским черноморским портам".

Именно поэтому украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" сейчас срочно прорабатывает варианты доставки экспортных сельскохозяйственных грузов через соседние страны Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу в европейские порты. При этом наибольшую пропускную способность имеют железнодорожные маршруты в румынском направлении с выходом как раз к Черному морю.

Санкции против России могут серьезно осложнить ее аграрный экспорт

"В случае оккупации значительных частей территории Украины я исхожу из того, что на них будут распространяться те же санкции, которые были введены сейчас против России. Они сильно затруднят платежи за поставку аграрной продукции", - предупредил Пер Бродерзен.

Таким образом, эксперт Восточного комитета исходит из того, что из-за войны, но в данном случае - из-за международных санкций за развязывание войны, возможности России экспортировать пшеницу и другую аграрную продукцию тоже будут сильно ограничены.

Продажа хлеба в Анкаре. В 2021 году 70% импортной пшеницы Турция закупила в России

При этом российские поставки продовольствия на внешние рынки сами по себе вовсе не санкционированы. Проблемы будут возникать как при финансировании сделок - российские банки отрезаны от международных денежных потоков, так и в логистике - многие суда будут отказываться заходить в порты России, а страховые компании - страховать их грузы.

В этой ситуации РФ будет стремиться увеличить экспорт в Китай, где зерно сейчас тоже быстро дорожает. Немецкий специалист по Азии профессор Эберхард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider) напомнил в беседе с DW, что КНР "имеет значительные экономические интересы в Украине, связанные с импортом оттуда пшеницы и кукурузы". Эти поставки, которые в последние годы быстро росли, теперь из-за войны сорваны.

"Китай, несомненно, останется важным покупателем российской аграрной продукции, - отметил, в свою очередь, Пер Бродерзен. - Однако посмотрим, как на торговле двух стран скажется то, что под санкции попала российская железнодорожная компания РЖД". А санкции против российского банковского сектора могут затруднить расчеты с банками КНР - или даже отпугнуть многие из них.

Немецкий эксперт о ценах на хлеб в России

Совершенно непонятно также, как война скажется на посевной кампании, а затем и сборе урожая в самой России. Хватит ли, к примеру, горючего в хлеборобных регионах вблизи обширной зоны военных действий, достаточно ли будет семян, ведь их обычно в большом количестве импортировали, в какой мере в условиях прерванных поставок иностранных запчастей можно будет использовать зарубежную сельскохозяйственную технику?

Директор Альянса германского агробизнеса Пер Бродерзен

Пер Бродерзен напомнил, что после введения в 2014 году российского эмбарго на поставки продовольствия из ЕС государство активно стимулировало сельское хозяйство и добилось значительного увеличения валовых показателей. "Но одновременно этот механизм способствовал возникновению монопольных структур. В последние годы мы наблюдали в России значительный рост цен на продукты питания при одновременном снижении их качества", - напомнил эксперт.

В возникшей теперь принципиально новой ситуации у правительства РФ уже не будет тех средств, которые раньше можно было пустить на поддержку сельского хозяйства или субсидирование розничных цен на продукты питания.

Тем не менее Пер Бродерзен убежден, что роста цен конкретно на хлеб не будет: "Они имеют огромное политическое значение, и российское правительство предпримет все возможное, чтобы удерживать их на символически низком уровне независимо от того, как будут меняться цены на зерно на мировом рынке". Удерживать внутренние цены будут с помощью таких мер, как уже действующая экспортная пошлина, ограничивающая вывоз пшеницы из страны (но лишающая производителей и Россию столь дефицитной теперь валюты).

Война в Украине ведет к гуманитарной катастрофе и в других регионах мира

Влияния международных санкций на российский продовольственный экспорт очень опасается Матин Кайм (Matin Qaim), директор Центра исследований развития (Zentrum für Entwicklungsforschung, ZEF) при Боннском университете, занимающегося изучением развивающихся стран.

"Сейчас встает вопрос, найдем ли мы возможности для продолжения российского экспорта продуктов питания, чтобы предотвратить в других частях планеты гуманитарную катастрофу, которая станет "сопутствующим ущербом" от этой войны", - указал профессор Кайм в беседе с DW. И призвал: "Нужно серьезно обсудить вопрос об исключениях для поставок продуктов питания".

Совершенно иное решение предлагают отраслевые объединения немецких птицеводов. Они обратились к министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру (Cem Özdemir) с призывом немедленно прекратить производство биотоплива. В условиях "этого тяжелого кризиса", считают они, недопустимо делать из зерна этанол, его надо пустить на корма.

Первая АЗС с биотопливом появилась в ФРГ в 2005 году. Сегодня горючее с 10% этанола называется E10

Ситуацию на глобальном рынке продовольствия в пятницу, 11 марта, по инициативе Джема Оздемира в ходе видеоконференции обсудят министры сельского хозяйства "большой семерки" (G7). На нее немецкий политик пригласил также своего украинского коллегу и представителей Европейской комиссии ("правительства" ЕС) и международных организаций.

"Снабжение продуктами питания Германии и ЕС обеспечено, однако в некоторых странах за пределами ЕС следует ожидать серьезного дефицита", - заявил Джема Оздемира, отметив, что в ряде регионов из-за засухи уже возникла нехватка продовольствия.

Нынешние чрезвычайно высокие цены на пшеницу наверняка подтолкнут фермеров ЕС расширить посевы зерновых, и если урожай в таких хлебородных странах, как Франция, Германия, Румыния, Польша, Испания и Италия, окажется хорошим, европейский экспорт сможет, по меньшей мере частично, заменить украинские и российские поставки на мировой рынок. Тем временем Индия, входящая вместе с Китаем и США в тройку крупнейших на планете производителей зерна, уже довела в этом году свой экспорт пшеницы до рекордного уровня.

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