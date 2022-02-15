Продовольственная инфляция: почему самый большой скачок цен еще впереди

"Удорожание продуктов питания в супермаркетах сейчас только начинается", - предупреждает аграрный эксперт международной консалтинговой компании EY Кристиан Янце (Christian Janze) и предсказывает "ценовой шок".

"Более двух третей производителей продуктов питания планируют, согласно нашим опросам, в ближайшие месяцы дальнейшие повышения цен", - констатирует глава отдела макроэкономики немецкого института ifo профессор Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

"Худшее еще впереди", - заявляет глава британской сети супермаркетов Tesco Джон Аллан.

Рост цен на продукты питания стал уже в 2021 году одной из главных причин глобального всплеска инфляции, в том числе в Европе, будь то страны ЕС, Великобритания или Россия. Эксперты, как видим, уверены, что в 2022 году продовольственная инфляция не просто продолжится, а даже ускорится.

В Германии вслед за оптовыми ценами вырастут и розничные

Среди ее ключевых причин чаще всего называют всемирную дороговизну топлива и удорожание или даже дефицит удобрений, что опять-таки отчасти связано с высокими ценами на углеводороды и другое сырье, отчасти - с протекционистскими мерами ряда крупных стран-экспортеров. А ведь еще могут сказаться такие трудно прогнозируемые, но чрезвычайно важные для мирового рынка сельскохозяйственной продукции факторы, как неурожаи или уничтожение посевов в ходе природных катаклизмов, которые заметно участились из-за изменения глобального климата. Так, в Бразилии плантации кофе сильно пострадали в прошлом году сначала из-за сильной засухи, а затем по ним ударили заморозки (!).

О надвигающейся на Германию волне повышения розничных цен красноречиво говорят опубликованные 14 февраля данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) о динамике оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию. В конце прошлого года немецкие животноводы требовали за свою продукцию в среднем на 17,4% больше, чем в декабре 2020 года, а у растениеводов цены выросли на 28,8%.

За ростом оптовых цен на молоко последует удорожание молочных продуктов, в том числе сыров

Особенно бросается в глаза, что рапс подорожал на 68,2%, картофель на 60,2%, крупный рогатый скот на 27,7%, молоко на 22%. При этом продаваемые на убой свиньи выросли в цене на 4,5%, хотя в целом по итогам года она снизилась на 14,2%.

Германия - крупнейший потребитель продовольствия в Евросоюзе и один из крупнейших в ЕС аграрных производителей, а потому она играет на мировом рынке сельскохозяйственной продукции немаловажную роль одновременно и покупателя, и продавца. Если в ФРГ растут оптовые и розничные цены на продукты питания, это прямо или косвенно сказывается на других странах Европы, включая Россию.

Немецкие фермеры страдают из-за сделки ОПЕК+

В этом году цена литра дизельного топлива впервые в истории Германии превысила 1,60 евро. Так что необходимое для весенних посевных работ горючее на сей раз обойдется фермерам в ФРГ, как и во многих других странах, существенно дороже, чем в последние несколько лет.

Дороговизна дизеля объясняется главным образом значительным ростом цен на нефть, которые в феврале приблизились к 100 долларам за баррель - самому высокому уровню с осени 2014 года. А основная причина удорожания нефти состоит в том, что глобальный спрос на нее по мере снятия пандемийных ограничений растет, а картель ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии и России (и с участием Казахстана и Азербайджана) продолжает искусственно ограничивать добычу, причем в последние месяцы он не поставляет на мировой рынок даже те объемы, которые сам же запланировал.

В этом году и горючее, и удобрения обойдутся немецким фермерам намного дороже, чем раньше

По подсчетам Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV), одно только удорожание горючего и удобрений приведет в этом году к росту себестоимости продукции земледелия в ФРГ на 20-30 процентов. Ведь удобрения к началу 2022 года тоже резко подорожали. Так что фермерам неминуемо придется поднимать отпускные цены, но их повышение в такой же пропорции рынок может не принять. Значит, придется экономить на топливе и сокращать использование удобрений.

Сельскохозяйственная палата федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже предупредила: "Следует настроиться на соответствующие последствия для урожайности и качества". Если в результате Германия с ее платежеспособным спросом и 83 миллионами жителей осенью будет вынуждена докупать недостающие объемы определенных отечественных культур за рубежом, это неизбежно повлечет за собой рост цен на мировом аграрном рынке.

Рекордные цены на газ в Европе ударили по производителям удобрений

Особенно остро ощущается сейчас дороговизна и даже физическая нехватка азотных удобрений. Так, в середине февраля аммиачная селитра (нитрат аммония) стоила в немецких импортных портах 606 евро за тонну - почти на 380 евро больше, чем год назад, сообщает немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute. Рост более чем в два с половиной раза!

Такой скачок - прямое следствие взрывного роста глобальных цен на природный газ, который является основным сырьем для производства аммиачной селитры и ряда других удобрений. В Европе многие заводы обычно закупали газ на спотовом рынке, но там котировки прошлой осенью выросли в разы, в какой-то момент даже в десять раз, поскольку Россия в лице "Газпрома", крупнейшего поставщика газа в ЕС, ограничилась обслуживанием клиентов по долгосрочным контрактам и не захотела поставлять дополнительные объемы на биржевые торги, несмотря на высокий спрос и чрезвычайно привлекательные для продавцов цены.

Химический концерн BASF осенью 2021 из-за дороговизны газа сократил производство аммиака

В сентябре прошлого года американский производитель удобрений CF Industries наделал много шума своим заявлением о том, что из-за дороговизны газа вынужден временно закрыть два своих завода в Великобритании. После переговоров с британским правительством о финансовой помощи они возобновили работу. Затем о вынужденном сокращении производства аммиака объявил немецкий концерн BASF, давний партнер "Газпрома". Весьма вероятно, что целому ряду других менее крупных компаний в Европе тоже пришлось снижать или даже останавливать производство удобрений, просто информация об этом не попала в СМИ.

Россия ввела запрет на вывоз азотных удобрений

Правда, в феврале котировки на европейском рынке газа по сравнению с прошлыми месяцами снизились благодаря мощному притоку СПГ. Немного подешевела и аммиачная селитра, но это, возможно, ненадолго, предупреждает agrarheute и указывает на введенный Россией со 2 февраля двухмесячный запрет на ее экспорт. Эта мера, поясняет портал, "направлена на то, чтобы оставить в стране больше удобрений и контролировать цены на них. Она следует за введенным Китаем запретом на вывоз фосфатных удобрений, который будет действовать до июня 2022 года".

Уточним: экспорт азотных удобрений из РФ полностью прекращен до начала апреля. Однако до конца мая будут действовать введенные еще 1 декабря 2021 года квоты, ограничивающие их вывоз за рубеж.

Россия - один из крупнейших в мире производителей и экспортеров азотных удобрений

Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей азотных удобрений, agrarheute делает вывод: "Объявленная русскими приостановка экспорта приведет, по-видимому, к ощутимому сокращению глобального предложения удобрений. Пострадают, прежде всего, Бразилия и Европа. Южноамериканская страна является с большим отрывом крупнейшим импортером нитрата аммония из России. В Бразилии второй урожай кукурузы (Safrinha) высаживают после идущего сейчас сбора урожая сои, и там нуждаются в большом количестве азотных удобрений".

Поскольку в мировой экономике все взаимосвязано, нетрудно выстроить следующую цепь причинно-следственных связей: если нехватка удобрений приведет к плохому урожаю кукурузы, то в Бразилии подорожают корма для скота, а это страна является, наряду с соседними Парагваем и Аргентиной, крупнейшим в дальнем зарубежье поставщиком в Россию говядины, которая тогда тоже вырастет в цене.

Что будет с ценами на зерно в случае войны России против Украины?

Что же касается калийных удобрений, то они, по данным agrarheute, подорожали за год почти в два раза. Эксперты портала указывают в этой связи на санкции, введенные США и ЕС против режима Лукашенко и распространившиеся на "Беларуськалий". Так, к 1 апреля закупать продукцию этого крупного экспортера полностью прекратит один из его важнейших клиентов -норвежская компания Yara. А это один из мировых лидеров на рынке удобрений, активно работающий, в частности, в Германии, так что разрыв отношений с поставщиком из Беларуси уже весной может сказаться на снабжении немецкого рынка.

Отдельной темой является влияние на мировой аграрный рынок геополитического конфликта между Россией и Украиной. Эти две страны входят в тройку важнейших экспортеров пшеницы, напоминает аналитик сырьевого рынка немецкого банка Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), "вместе они обеспечивают более четверти всемирных экспортных поставок".

Сбор урожая пшеницы в Ростовской области России в 2020 году

Никто не знает, начнет ли РФ войну против соседней страны и как крупномасштабные военные действия отразятся на весенней посевной кампании и на урожае во всем этом хлеборобном регионе на востоке Европы. Во всяком случае, котировки пшеницы на мировом рынке c конца прошлого года уже находятся вблизи максимумов за последние десять лет.

Так что если к очень высоким ценам на нефть, газ и удобрения прибавится еще и дальнейшее удорожание зерна, то рост индекса продовольственных цен ФАО в 2022 году, скорее всего, превысит 28 процентов. Именно на столько продукты питания подорожали в прошлом году на нашей планете, подсчитала эта продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

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