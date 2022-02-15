 Продовольственная инфляция: почему самый большой скачок цен еще впереди | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 18.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Продовольственная инфляция: почему самый большой скачок цен еще впереди

Список быстро дорожающих продуктов питания становится все длиннее. Многие тренды на глобальном рынке аграрной продукции связаны с экспортом нефти, газа и удобрений из России.

Покупательница в отделе фруктов супермаркета во время пандемии

"Удорожание продуктов питания в супермаркетах сейчас только начинается", - предупреждает аграрный эксперт международной консалтинговой компании EY Кристиан Янце (Christian Janze) и предсказывает "ценовой шок".

"Более двух третей производителей продуктов питания планируют, согласно нашим опросам, в ближайшие месяцы дальнейшие повышения цен", - констатирует глава отдела макроэкономики немецкого института ifo профессор Тимо Волльмерсхойзер  (Timo Wollmershäuser).

"Худшее еще впереди", - заявляет глава британской сети супермаркетов Tesco Джон Аллан.

Рост цен на продукты питания стал уже в 2021 году одной из главных причин глобального всплеска инфляции, в том числе в Европе, будь то страны ЕС, Великобритания или Россия. Эксперты, как видим, уверены, что в 2022 году продовольственная инфляция не просто продолжится, а даже ускорится. 

В Германии вслед за оптовыми ценами вырастут и розничные

Среди ее ключевых причин чаще всего называют всемирную дороговизну топлива и удорожание или даже дефицит удобрений, что опять-таки отчасти связано с высокими ценами на углеводороды и другое сырье, отчасти - с протекционистскими мерами ряда крупных стран-экспортеров. А ведь еще могут сказаться такие трудно прогнозируемые, но чрезвычайно важные для мирового рынка сельскохозяйственной продукции факторы, как неурожаи или уничтожение посевов в ходе природных катаклизмов, которые заметно участились из-за изменения глобального климата. Так, в Бразилии плантации кофе сильно пострадали в прошлом году сначала из-за сильной засухи, а затем по ним ударили заморозки (!).

О надвигающейся на Германию волне повышения розничных цен красноречиво говорят опубликованные 14 февраля данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) о динамике оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию. В конце прошлого года немецкие животноводы требовали за свою продукцию в среднем на 17,4% больше, чем в декабре 2020 года, а у растениеводов цены выросли на 28,8%.

Продавщица в отделе сыров немецкого супермаркета

За ростом оптовых цен на молоко последует удорожание молочных продуктов, в том числе сыров

Особенно бросается в глаза, что рапс подорожал на 68,2%, картофель на 60,2%, крупный рогатый скот на 27,7%, молоко на 22%. При этом продаваемые на убой свиньи выросли в цене на 4,5%, хотя в целом по итогам года она снизилась на 14,2%.

Германия - крупнейший потребитель продовольствия в Евросоюзе и один из крупнейших в ЕС аграрных производителей, а потому она играет на мировом рынке сельскохозяйственной продукции немаловажную роль одновременно и покупателя, и продавца. Если в ФРГ растут оптовые и розничные цены на продукты питания, это прямо или косвенно сказывается на других странах Европы, включая Россию.

Немецкие фермеры страдают из-за сделки ОПЕК+

В этом году цена литра дизельного топлива впервые в истории Германии превысила 1,60 евро. Так что необходимое для весенних посевных работ горючее на сей раз обойдется фермерам в ФРГ, как и во многих других странах, существенно дороже, чем в последние несколько лет.

Дороговизна дизеля объясняется главным образом значительным ростом цен на нефть, которые в феврале приблизились к 100 долларам за баррель - самому высокому уровню с осени 2014 года. А основная причина удорожания нефти состоит в том, что глобальный спрос на нее по мере снятия пандемийных ограничений растет, а картель ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии и России (и с участием Казахстана и Азербайджана) продолжает искусственно ограничивать добычу, причем в последние месяцы он не поставляет на мировой рынок даже те объемы, которые сам же запланировал.

Трактор немецкого фермера разбрасывает удобрения

В этом году и горючее, и удобрения обойдутся немецким фермерам намного дороже, чем раньше

По подсчетам Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV), одно только удорожание горючего и удобрений приведет в этом году к росту себестоимости продукции земледелия в ФРГ на 20-30 процентов. Ведь удобрения к началу 2022 года тоже резко подорожали. Так что фермерам неминуемо придется поднимать отпускные цены, но их повышение в такой же пропорции рынок может не принять. Значит, придется экономить на топливе и сокращать использование удобрений.

Сельскохозяйственная палата федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже предупредила: "Следует настроиться на соответствующие последствия для урожайности и качества". Если в результате Германия с ее платежеспособным спросом и 83 миллионами жителей осенью будет вынуждена докупать недостающие объемы определенных отечественных культур за рубежом, это неизбежно повлечет за собой рост цен на мировом аграрном рынке.

Рекордные цены на газ в Европе ударили по производителям удобрений

Особенно остро ощущается сейчас дороговизна и даже физическая нехватка азотных удобрений. Так, в середине февраля аммиачная селитра (нитрат аммония) стоила в немецких импортных портах 606 евро за тонну - почти на 380 евро больше, чем год назад, сообщает немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute. Рост более чем в два с половиной раза!

Такой скачок - прямое следствие взрывного роста глобальных цен на природный газ, который является основным сырьем для производства аммиачной селитры и ряда других удобрений. В Европе многие заводы обычно закупали газ на спотовом рынке, но там котировки прошлой осенью выросли в разы, в какой-то момент даже в десять раз, поскольку Россия в лице "Газпрома", крупнейшего поставщика газа в ЕС, ограничилась обслуживанием клиентов по долгосрочным контрактам и не захотела поставлять дополнительные объемы на биржевые торги, несмотря на высокий спрос и чрезвычайно привлекательные для продавцов цены.

Головной завод химического концерна BASF в Людвигсхафене

Химический концерн BASF осенью 2021 из-за дороговизны газа сократил производство аммиака

В сентябре прошлого года американский производитель удобрений CF Industries наделал много шума своим заявлением о том, что из-за дороговизны газа вынужден временно закрыть два своих завода в Великобритании. После переговоров с британским правительством о финансовой помощи они возобновили работу. Затем о вынужденном сокращении производства аммиака объявил немецкий концерн BASF, давний партнер "Газпрома". Весьма вероятно, что целому ряду других менее крупных компаний в Европе тоже пришлось снижать или даже останавливать производство удобрений, просто информация об этом не попала в СМИ.

Россия ввела запрет на вывоз азотных удобрений     

Правда, в феврале котировки на европейском рынке газа по сравнению с прошлыми месяцами снизились благодаря мощному притоку СПГ. Немного подешевела и аммиачная селитра, но это, возможно, ненадолго, предупреждает agrarheute и указывает на введенный Россией со 2 февраля двухмесячный запрет на ее экспорт. Эта мера, поясняет портал, "направлена на то, чтобы оставить в стране больше удобрений и контролировать цены на них. Она следует за введенным Китаем запретом на вывоз фосфатных удобрений, который будет действовать до июня 2022 года".

Уточним: экспорт азотных удобрений из РФ полностью прекращен до начала апреля. Однако до конца мая будут действовать введенные еще 1 декабря 2021 года квоты, ограничивающие их вывоз за рубеж. 

Рабочий завода Уралхим готовит к отправке партию удобрений

Россия - один из крупнейших в мире производителей и экспортеров азотных удобрений

Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей азотных удобрений, agrarheute делает вывод: "Объявленная русскими приостановка экспорта приведет, по-видимому, к ощутимому сокращению глобального предложения удобрений. Пострадают, прежде всего, Бразилия и Европа. Южноамериканская страна является с большим отрывом крупнейшим импортером нитрата аммония из России. В Бразилии второй урожай кукурузы (Safrinha) высаживают после идущего сейчас сбора урожая сои, и там нуждаются в большом количестве азотных удобрений".

Поскольку в мировой экономике все взаимосвязано, нетрудно выстроить следующую цепь причинно-следственных связей: если нехватка удобрений приведет к плохому урожаю кукурузы, то в Бразилии подорожают корма для скота, а это страна является, наряду с соседними Парагваем и Аргентиной, крупнейшим в дальнем зарубежье поставщиком в Россию говядины, которая тогда тоже вырастет в цене.

Что будет с ценами на зерно в случае войны России против Украины?

Что же касается калийных удобрений, то они, по данным agrarheute, подорожали за год почти в два раза. Эксперты портала указывают в этой связи на санкции, введенные США и ЕС против режима Лукашенко и распространившиеся на "Беларуськалий". Так, к 1 апреля закупать продукцию этого крупного экспортера полностью прекратит один из его важнейших клиентов -норвежская компания Yara. А это один из мировых лидеров на рынке удобрений, активно работающий, в частности, в Германии, так что разрыв отношений с поставщиком из Беларуси уже весной может сказаться на снабжении немецкого рынка.

Отдельной темой является влияние на мировой аграрный рынок геополитического конфликта между Россией и Украиной. Эти две страны входят в тройку важнейших экспортеров пшеницы, напоминает аналитик сырьевого рынка немецкого банка Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), "вместе они обеспечивают более четверти всемирных экспортных поставок".

Сбор урожая пшеницы в Ростовской области России в 2020 году

Сбор урожая пшеницы в Ростовской области России в 2020 году

Никто не знает, начнет ли РФ войну против соседней страны и как крупномасштабные военные действия отразятся на весенней посевной кампании и на урожае во всем этом хлеборобном регионе на востоке Европы. Во всяком случае, котировки пшеницы на мировом рынке c конца прошлого года уже находятся вблизи максимумов за последние десять лет.

Так что если к очень высоким ценам на нефть, газ и удобрения прибавится еще и дальнейшее удорожание зерна, то рост индекса продовольственных цен ФАО в 2022 году, скорее всего, превысит 28 процентов. Именно на столько продукты питания подорожали в прошлом году на нашей планете, подсчитала эта продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.   

Смотрите также:

  • Веттерау

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапс является в Германии важнейшей масличной культурой. Часть урожая идет на корм для животных. Эта фотография была сделана в конце апреля 2021 года недалеко от Франкфурта-на-Майне в Веттерау.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Вот и сам Франкфурт - на горизонте. В последние десятилетия экономическое значение рапса значительно увеличилось, так как он используется для получения биологического автомобильного топлива. На эти цели в Германии сейчас уходит почти половина получаемого рапсового масла.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне. Иногда такие ландшафты называют цветущими "нефтяными полями".

  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм в 2020 году. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге. Около 30 процентов рапсового масла используется в пищевой промышленности или поступает в розничную торговлю.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии. По данным маркетингового общества GfK, на немецких частных кухнях рапсовое масло находится на перовом месте - 78,3 миллиона литров в 2017 году. Второе и третье места занимают подсолнечное и оливковое - 55,2 миллиона и 30,6 миллиона литров соответственно.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена. Увеличение площадей рапсовых посевов подвергают критике, рассматривая это растение в качестве новой монокультуры со всеми вытекающими негативными последствиями для экологического разнообразия,

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа (Sachsendorf) в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:41

Какое мясо выбирают немцы: дорогое экологическое или дешевое из дискаунтера? (03.02.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

#DailyDrone: Как проходит сбор урожая зерна в Германии (17.10.2016)  

Немецких фермеров пугают волки  

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене  

У мальчиков - пенис, а у девочек? В немецких учебниках появился клитор  

Подготовка к войне с Украиной - не блеф. CIT о движении войск у границы  