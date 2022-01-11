Сколько "Беларуськалий" потеряет от разрыва контракта с норвежской Yara?

10 января компания Yara заявила, что к 1 апреля прекратит закупать калийные удобрения в Беларуси. Причиной такого решения норвежский концерн назвал невозможность продолжать сотрудничество из-за международных санкций. Насколько ощутимой для ее партнера, солигорского "Беларуськалия", станет потеря Yara как клиента?

"Беларуськалий" может потерять прибыль, но вряд не клиентов

В 2021 году Yara заключила новый пятилетний контракт с "Беларуськалием" - одним из лидеров отрасли и ведущим экспортным предприятием страны. В норвежской компании не комментируют, какой объем удобрений она планировала закупать в Беларуси и на какую сумму. В пресс-службе концерна лишь подтвердили, что Yara закупала от 10 до 15 процентов продукции, добываемой "Беларуськалием". Для нее Беларусь была главным поставщиком.

Чтобы понять примерную сумму потерь для предприятия из Солигорска, академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова обращается к данным Белстата: в 2020-м "Беларуськалий" экспортировал продукцию на 2,4 миллиарда долларов. "То есть речь может идти о нескольких сотнях миллионов долларов в год", - говорит Борнукова.

Катерина Борнукова

По ее словам, это заметная и ощутимая потеря, но не слишком болезненная и тем более не критичная: "Yara - не самый крупный клиент "Беларуськалия". Есть нюанс в том, что Yara, скорее всего, был высокоприбыльным клиентом. Это не китайский, индийский или бразильский рынок, до которого нужно долго и дорого транспортировать продукцию. Незамеченным такое решение Yara не пройдет, но на макроуровне это вряд ли сильно отразится на экономике Беларуси".

Борнукова считает, что Yara принял решение отказаться от работы с "Беларуськалием" под давлением общественного мнения. При этом у норвежцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому шагу и найти альтернативного поставщика. Учитывая локализацию, им, вероятнее всего, может стать российский "Уралкалий".

Калийные удобрения - одна из важнейших статей белорусского экспорта

Могут ли и другие клиенты отказаться от закупки белорусского калия из-за санкций? Катерина Борнукова полагает, что это вряд ли произойдет: "Клиенты по калию - в основном неевропейские компании, которых меньше заботит их образ в глазах общественности. Те же китайские компании, которые покупают белорусские удобрения, сами находятся под американскими санкциями. Им боятся нечего, и вряд ли они будут отказываться от сотрудничества".

Они, по выражению эксперта, скорее попытаются использовать ситуацию для собственной выгоды, указывая, что "Беларуськалий" теперь рискованный поставщик, за что можно попросить скидку: "Если учитывать рост цен, который произошел во время восстановления всемирной экономики, даже если "Беларуськалий" сделает скидку, ему все равно будет выгодно. Думаю, он легко найдет замену Yara как клиенту. Другое дело, что он потеряет в прибыльности".

Покупка калия в Беларуси - риск для компаний?

Представитель офиса Тихановской по экономике Алесь Алехнович отмечает, что решение Yara отказаться от закупки удобрений в Беларуси было принято под действием нескольких факторов: внешнего давления со стороны офиса, белорусской диаспоры, норвежского общества и вступивших в силу американских санкций.

Алесь Алехнович

В самой норвежской компании DW сообщили, что основной причиной прекращения закупок стали логистические сложности с доставкой калия из Беларуси. "Мы столкнулись с тем, что другие участники цепочки поставок отказывают в предоставлении основных услуг, связанных с экспортом из Беларуси. Даже в тех случаях, когда эти услуги могут предоставляться на законных основаниях. Именно эти практические проблемы, связанные с санкциями, потребовали от нас оценить альтернативные источники поставок", - пояснили в пресс-службе Yara.

Там также уточнили, что прекращение закупок началось 10 января и будет происходить постепенно. Как именно, пресс-служба не пояснила. На вопрос о возможности возобновления сотрудничества, если санкции будут сняты, в Yara не ответили. В свою очередь, Алесь Алехнович рассказал, что офис Тихановской больше года вел переговоры и с правительством Норвегии, и с руководство Yara о разрыве контракт с "Беларуськалием". Он убежден, что принятое решение создает прецедент: если норвежская компания была вынуждена отказаться от закупок белорусского калия из-за санкций США и ЕС против Минска, есть вероятность, что и другие клиенты не рискнут закупать продукцию в Беларуси.

"Беларуськалий" потеряет десятки миллионов долларов из-за разрыва конракта с Yara

И тогда, по мнению Алехновича, цена вопроса будет намного больше, чем только потери от прекращения поставок в Норвегию, которые могут составить 10-40 миллионов долларов: "Их "Беларуськалий" и БКК не получат из-за более низкой цены на калий, которую нужно будет предложить другим покупателям, чтобы они приобрели больший объем, а также из-за (дороговизны. - Ред.) новых логистических маршрутов. Если литовская и латышская железные дороги откажутся перевозить белорусский калий, то придется пользоваться более дорогими услугами РЖД и российских портов, доступ к которым пока под вопросом".

Как потеря норвежского клиента скажется на работниках "Беларуськалия"?

По мнению Алеся Алехновича, после 1 апреля отказаться от белорусского калия могут и другие покупатели: "Это не сразу выльется в снижение зарплат или сокращение числа занятых, но бонусов не станет, роста зарплат не будет, новых контрактов не предвидится. Атмосфера финансовой нестабильности будет ощущаться".

"Может быть, они не вырастут, как росли раньше, или снизятся на 10-20 процентов, но массовые увольнения вряд ли произойдут. Это последнее, что будут делать, потому что все опасаются народного недовольства, учитывая политическую и социально-экономическую обстановку. В Солигорске довольно просто создать локальный кризис на рынке труда. Думаю, этого будут пытаться избегать до последнего и поддерживать "Беларуськалий" деньгами", - заключила Борнукова.

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