Скандал с белорусским калием. Остановит ли Литва транзит?

Уже несколько недель в Литве не утихает скандал по поводу транзита белорусского калия, который продолжается через территорию Литвы, несмотря на санкции США против "Беларуськалия". Сложившаяся ситуация чуть не привела к отставке литовского правительства, ведь еще пару месяцев назад литовские политики громко заявляли, что транзит будет остановлен 8 декабря.

Теперь премьер Ингрида Шимоните говорит, что правительство не намерено прекращать транзит белорусского калия "любой ценой" и ищет решение, которое сохранит репутацию Литовской железной дороги (ЛЖД) и защитит Литву от финансового ущерба.

В чем суть скандала с транзитом белорусского калия?

Проблема с транзитом белорусского калия через Литву появилась из-за принятых в августе американских санкций против "Беларуськалия", которые в отличие от европейских, касаются всей продукции компании. Опасаясь механизма "вторичных санкций" США литовские власти заявили, что с 8 декабря 2021 года прекратят транзит калия.

Важный нюанс с санкциями связан с тем, что "Беларуськалий" продает калий не сам, а через "Белорусскую калийную компанию" (БКК) и является одним из ее акционеров. Из-за того, что "Беларуськалий" владеет лишь 48% акций БКК, первоначально БКК, вероятно, не попадала под санкции. Но 2 декабря США ввели отдельные санкции против БКК, которые должны вступить в силу в начале апреля 2022 года. Получается, что сразу не было точно ясно, будут ли санкции против "Беларуськалия" применяться к БКК (но они очевидно будут применяться после апреля 2022 года - Ред.), однако политические заявления литовское правительство сделать успело.

Тот факт, что калий через Литву идет до сих пор, и вызвал скандал - министр транспорта Марюс Скуодис и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис хотели покинуть свои посты, но отставки правительства удалось избежать. Впрочем, без увольнений не обошлось - в январе уйдет в отставку глава ЛЖД Мантас Бартушка. Как выяснилось, еще в октябре ЛЖД и "Беларуськалий" внесли поправки в договор, что позволило белорусской стороне внести платеж за поставки на будущие месяцы - по сообщениям литовских СМИ, речь идет о 10 млн евро. Именно это и помешало Литве расторгнуть договор в одностороннем порядке. ЛЖД даже пыталась вернуть аванс, но белорусские банки его не приняли.

В Литве есть политическая воля на прекращение транзита

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, который раньше работал в посольстве в Литве, говорит, что хотя громкие заявления со стороны Литвы были сделаны, никакая реальная подготовка прекращения транзита не велась. "ЛЖД были сильно заинтересованы в сохранении партнерства, поэтому и внесли изменения в контракт, который Литва не может расторгнуть без финансового ущерба. Это отразилось на репутации страны, и сейчас политики ищут вариант, как прекратить транзит без ущерба и нарушения договора", - говорит аналитик.

Таким вариантом может стать признание договора с "Беларуськалием" угрожающим нацбезопасности страны. Правительственная комиссия 21 декабря уже приняла такое решение, теперь слово осталось за правительством - в таком случае это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Литовский политолог Витис Юрконис считает, что политика поскакала вперед по сравнению с техническим исполнением санкций. "Это проблема не только в Литве, но и во всей Европе, кроме того, многие компании стараются обходить санкции и тогда механизм не соблюдается. Я думаю, что не так просто в один день остановить транзит, но я уверен, что на то есть политическая воля, и правительству нужно хорошо поработать в плане исполнения этих санкций".

Слюнькин, в свою очередь, прогнозирует "серединное решение". "Литовцы найдут способ, который позволит им не потерять много, но и весь калий они вряд ли остановят. Часть калия могут перевести в "серые схемы" - белорусы найдут, например, российские компании, которые сделают поддельные сертификаты и будут скрывать происхождение калия, а литовцы не будут этому препятствовать, чтобы хотя бы на какое-то время смягчить финансовый удар". Аналитик сравнивает эту ситуацию с поставкой российской нефти на белорусский завод "Нафтан" - официально Россия ничего не поставляет, но завод работает с полной нагрузкой как и раньше.

Финансовые потери будут и у Литвы, и у Беларуси

Прекращение транзита белорусского калия через Литву, очевидно, принесет финансовый ущерб как Вильнюсу, так и Минску. Литовские политики отмечают, что невыполнение обязательств по контракту, во-первых, может привести к искам на миллиарды евро со стороны "Беларуськалия" и терминала БКТ в порту в Клайпеде, 30% которого владеет "Беларуськалий". Кроме того, прекращение транзита отразится на финансовом положении ЛЖД и терминала, для которых белорусский калий составляют значительную часть оборота.

Впрочем, говорить о точных цифрах потерь сейчас довольно тяжело. ЛЖД в июне 2021 года говорили, что из-за уже введенных санкций Евросоюза, теряют доход в 14 млн евро в год - перевозки сократятся на 20%. Кроме того, министерство транспорта Литвы посчитало, что санкции ЕС могут на 20% сократить оборот удобрений в Клайпедском порту, а значит дирекция порта лишится до 3 млн евро доходов, а портовые компании - до 11 млн евро доходов. Получается, что от полной остановки транзита ЛЖД будет терять до 70 млн евро в год, Клайпедский порт - 15 млн евро, но назвать точными эти расчеты нельзя.

Что касается Беларуси, по словам экономического обозревателя Татьяны Маненок, оценить прямые потери также сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы продумал Минск. "Издержки зависят от конъюнктуры на калийном рынке, от установленных цен. Мы видим, что эта ситуация скажется на мировом калийном рынке, БКК занимает около 20% - это один из крупных игроков, который брал на себя роль лидера при заключении контрактов с Индией и Китаем", - говорит эксперт. Крупнейшими импортерами белорусского калия являются Бразилия, Китай, Индия и страны СНГ.

В целом Маненок говорит, что ситуация чувствительная для обеих стран, поскольку логистическая цепочка через Литву была самой удобной и стороны строили долгосрочные планы. "Напомню, что "Беларуськалий" является владельцем 30% терминала БКТ в Клайпедском порту - не ясно, как будет решена эта проблема. Да и мы понимаем, что если белорусские удобрения уйдут из Клайпедского порта, то уйдут навсегда, во всяком случае пока такая политическая ситуация в Беларуси складывается".

Какие варианты поставки калия может найти Беларусь?

Потери белорусской стороны будут напрямую зависеть от того, какие другие варианты транзита будут найдены, тем более, что Минск к этому готовился. В конце ноября "Беларуськалий" объявил три открытых конкурса на закупку услуг по экспедированию и перевозке грузов по железной дороге через Россию, Украину и Молдову. Еще ранее белорусские чиновники говорили, что нашли варианты через российские порты, в частности, через Северный морской путь.

Российский путь называют первым вероятно потому, что его уже выбрали в случае с нефтепродуктами. В январе этого года Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах на ближайшие три года. Российские перевозчики даже сделали скидки Беларуси в обмен на гарантированные объемы.

Впрочем, эксперты на вариант с поставкой калия через Россию смотрят скептически. "Этот коридор пытаются развивать, но пока об этом говорить сложно. Были заявления представителей порта в Петербурге, о том, что они готовы переваливать калий, но сегодня у них пока не достаточно для этого мощностей. Белорусская сторона говорила, что готова строить свой терминал, но это сложно, требует времени и создает издержки", - отмечает Татьяна Маненок.

Павел Слюнькин путь через Россию также называет неудачным, ведь это увеличивает транспортное плечо и, соответственно, себестоимость товара. Также он соглашается с Маненок насчет отсутствия в России подходящих для перевалки белорусского калия портов. "Порты, которые занимаются насыпными грузами, уже заняты "Уралкалием", поэтому придется на государственном уровне договариваться, чтобы в потеснить российский калий ради спасения Беларуси, и не факт, что в России на это пойду". Кроме того, как говорит Слюнькин, при этом вариант возникнет вопрос с защитой конфиденциальной информации, ведь "Уралкалий" - это один из конкурентов "Беларуськалия".

Смотрите также:

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Кризис с мигрантами - новые санкции Страны Балтии и ЕС в целом обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС. 2 декабря 2021 года Брюссель ввел пятый пакет санкционных мер. В списке 17 физических лиц и 11 организаций. В него вошли "Белавиа", "Центркурорт" и "Оскартур", а также предприятия "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина". О санкционных пакетах, принятых ранее, - в фотогалерее DW.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Сигнал режиму Лукашенко Пособничество нелегальной миграции - одна из причин принятия санкций против режима Лукашенко. Среди других - нарушения прав человека в РБ. 2 декабря ограничительные меры также расширили США, Великобритания и Канада. В список санкций США добавлены 20 человек, включая среднего сына Лукашенко Дмитрия, и 12 организаций: "Славкалий", "Агат", Белорусская калийная компания, "Белтехэкспорт" и другие.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Ответ ЕС на насилие Санкции против Минска также стали ответом на фальсификацию итогов выборов и жесткий разгон мирных протестов. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Лукашенко в черном списке ЕС Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Третий пакет санкций Евросоюза Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Штрафные меры против белорусских предприятий В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Авиабойкот после инцидента с Ryanair В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? МАЗ и БелАЗ в штрафном списке В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Секторальные санкции Евросоюза В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Совместный ответ на перехват Ryanair Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Масштабные санкции из США Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Новые санкции Великобритании и Канады А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Белорусская оппозиция "за" санкции Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 800.

Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом? Когда снимут санкции с Беларуси Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов. Автор: Янина Мороз

