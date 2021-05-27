Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС
27 мая в Лиссабоне состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждался инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair. Ее итоги - в материале DW.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече в Лиссабоне
Каким способом Евросоюз может оказать на нынешнее белорусское руководство максимальное давление? В четверг, 27 мая, в Лиссабоне ответ на этот вопрос пытались найти главы МИД стран-членов ЕС.
Неформальная встреча министров иностранных дел прошла спустя несколько дней после введения штрафных мер в ответ на принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске и задержание находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Роман Протасевич
В связи с этим инцидентом Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для бортов белорусских авиакомпаний. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовали избегать перелетов над территорией Беларуси.
ЕС намерен ввести против Минска и дополнительные экономические санкции: их обсуждением и занимались министры иностранных дел на встрече в Лиссабоне. О конкретных шагах, впрочем, договориться пока не удалось. В ЕС еще будут над этим работать: ограничительные меры и их цели должны быть юридически обоснованы. Кроме того, необходимо тщательно продумать последствия возможных санкций.
Новые санкции затронут белорусскую экономику
Вместе с тем направление, в котором будет действовать Евросоюз, уже обозначено.
Александр Лукашенко
Ожидается, что новые санкции коснутся прибыльной калийной промышленности, нефтехимических компаний и финансового сектора Беларуси. Беларусь является четвертым по величине производителем калийных удобрений в мире после Канады, Китая и России.
Таким образом, ограничительные меры впервые затронут целые сектора белорусской экономики. До сих пор санкции вводились лишь в отношении физических лиц, несущих политическую ответственность за арест оппозиционеров и демонстрантов: действующие ограничения включают в себя заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС. Персональные санкции, однако, так и не привели к желаемому результату. По этой причине в ЕС готовятся к более масштабным действиям.
Время диалога ЕС с Беларусью прошло
Если Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, то "следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали", заявил в Лиссабоне министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).
Хайко Мас
Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, подчеркнул немецкий министр. По его словам, Евросоюз намерен ввести "значительные санкции в отношении экономической структуры и платежных оборотов в Беларуси, чтобы это имело последствия". Мас также указал, что время, когда ЕС был готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.
Пострадают ли от санкций рядовые белорусы?
Министры ряда других стран ЕС, впрочем, не уверены в том, что более масштабные экономические санкции действительно приведут к желаемому эффекту, а не толкнут Лукашенко в еще более крепкие объятия России - крупнейшего торгового партнера и ближайшего союзника Минска.
Самолет Ryanair, который вынудили совершить посадку в аэропорту Минска
Такие инциденты, как перехват самолета государством, не происходили даже в период холодной войны, подчеркивает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Поэтому "Евросоюз должен четко обозначить красные линии", - считает он.
В то же время министр предупреждает, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы в результате не пострадали рядовые белорусы. "Неужели белорусское население выиграет от того, что европейские компании уйдут из страны, а на их место придут российские или турецкие компании, не соблюдающие стандарты качества?", - задается вопросом глава австрийского МИД.
ЕС нужна единая стратегия в отношении России
Министры также согласились с тем, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от России. Хотя прямых доказательств причастности президента РФ Владимира Путина к инциденту с самолетом Ryanair нет, участники встречи в Лиссабоне не сомневаются в том, что Минск согласовывает свои действия с Москвой. Поэтому, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, уверены главы МИД стран-членов ЕС.
При этом вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении Кремля, выходящих за рамки уже существующих персональных санкций, пока остается открытым. На саммите ЕС 25 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в очередной раз отметила, что в нефтегазовой отрасли потребители и поставщики сильно зависят друг от друга. Кроме того, ЕС необходимо придерживаться единой стратегии по отношению к России, подчеркнула она.
Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Лиссабоне выразил опасения возможной аннексии Беларуси со стороны РФ. Лукашенко готовит изменение конституции, чтобы сделать возможным объединение России и Беларуси в одно государство.
"Это Крым, только в более крупных масштабах", - цитирует его слова dpa. Другие участники встречи выразились сдержанно в отношении таких предположений, указывает далее агентство. "Это можно расценивать так, но не нужно", - заявил, в частности, Хайко Мас.
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Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
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Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
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Единый кандидат от оппозиции
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.