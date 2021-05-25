 Кто такой Роман Протасевич, самолет с которым посадили в Минске | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.05.2021

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Беларусь

Кто такой Роман Протасевич, самолет с которым посадили в Минске

Что известно о Романе Протасевиче, задержанном 23 мая в минском аэропорту после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair? Портрет белорусского блогера - у DW.

Роман Протасевич (фото из архива)

Роман Протасевич (фото из архива)

Сын подполковника, впервые принял участие в протестах в 16 лет, был журналистом-фрилансером в зоне АТО в Донбассе и главредом самого популярного телеграм-канала, ориентированного на Беларусь, белорусские власти считают его террористом… DW рассказывает о том, кто такой Роман Протасевич, задержанный 23 мая в Минске.

"Людям нужно показывать вещи, которых никогда не должно быть"

Роману Протасевичу 26 лет, он родился в Минске. В 16 впервые принял участие в акциях протеста, из-за этого ему не дали доучиться в лицее Белорусского национального технического университета. С высшим образованием в Беларуси у Протасевича тоже не сложилось - его отчислили с факультета журналистики Белгосуниверситета, как он сам говорил, "по политическим мотивам".

В течение года Роман Протасевич был журналистом-фрилансером в Донбассе, в зоне АТО. "После того, как я вернулся с войны в Украине, я понял для себя одну простую вещь, что я снова поеду в какие-то военные конфликты работать - по той простой причине, что людям нужно показывать вещи, которых никогда не должно быть", - рассказывал Протасевич в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Роман Протасевич более 8 лет сотрудничал с независимыми белорусскими СМИ. Он был журналистом белорусской службы "Радио Свобода", "Еврорадио".

Лайнер авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, 23 мая 2021 года

Лайнер авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, 23 мая 2021 года

"Рома - человек момента"

"Роман Протасевич работал на "Еврорадио" с середины 2018 по конец 2019 года. Потом мы его на пару месяцев потеряли, а потом узнали, что он попросил убежища в Польше и стал редактором телеграм-канала, теперь запрещенного в Беларуси (Nexta. - Ред.). Но у нас он работал фотографом-репортажником. Рома - человек момента: узнать, что где-то что-то происходит, забросить на плечи рюкзак с техникой и уже через секунду мчаться туда - вот это про него, - отметил в комментарии DW главный редактор "Еврорадио" Павел Свердлов. - При этом я бы не сказал, что Роман способен организовывать или координировать протесты. Он хороший журналист, но никогда не стремился управлять людьми или что-то организовывать".

Также, по словам Свердлова, Роман очень добрый. Журналист вспомнил забавный случай времен его работы на "Еврорадио": "Однажды мы отправили его в провинциальный город, чтобы фотографировать местных активистов. И он привез оттуда огромного рыжего кота. Кот просто на улице подошел к нему и потерся об ноги, и Рома не смог его не забрать. Надеюсь, что теперь, когда Протасевич живет не в Минске, с этим котом все в порядке".

Роман Протасевич стал сооснователем Telegram-канала Nexta - одного из самых крупных телеграм-каналов, ориентированных на Беларусь. Канал активно освещает протесты против Александра Лукашенко, за что белорусские власти признали его экстремистским. Незадолго до этого Протасевич заявил о выходе из проекта, стал вести телеграм-канал "Беларусь головного мозга", который также признан в РБ экстремистским.

"Знакомые иногда здороваются: "Привет, террорист!"

В ноябре 2020 следственный комитет Беларуси завел против Протасевича несколько уголовных дел. Его обвиняют в массовых беспорядках, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Также КГБ Беларуси внес Протасевича в число лиц, причастных к террористической деятельности. "До сих пор знакомые иногда здороваются: "Привет, террорист!" Так что для меня это позитивный пиар, ничего больше. После того как белорусские власти меня признали террористом, я получил поздравлений больше, чем за всю жизнь меня поздравляли с днями рождения. Ну и иногда люди узнают на улице, подходят, жмут руку, тоже шутят. Никаких негативных последствий", - рассказывал в интервью газете "Наша нива" Роман Протасевич.

4 мая Лукашенко своим указом лишил звания подполковника отца Романа Протасевича, прослужившего в армии почти 30 лет.  А 23 Романа задержали в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором блогер летел из Афин в Вильнюс. "Рома очень сильный парень. Честный. Я надеюсь, что он выдержит те испытания, через которые ему приходится сейчас пройти. Несмотря на ужас, который происходит в стране, мы свято верим, что справедливость восторжествует", - сказала мать Романа Наталья Протасевич в интервью "Медузе".

"Задержание Протасевича - удар для независимых медиа"

Задержание Протасевича - серьезный удар и по независимым медиа, и по политическим активистам в Беларуси, считает основатель фонда By_sol Андрей Стрижак. "Бывают такие люди, которые появляются в твоей жизни и просто идут рядом с тобой - с Протасевичем похожая история. Как минимум последние 5-7 лет мы регулярно были где-то в одном поле, постоянно пересекались, общались, работали вместе. Что еще о нем можно сказать? Он профессионал, человек очень работоспособный, я видел его на разных позициях, в разных качествах, и как журналиста, и как фотокорреспондента", - отметил Стрижак. Фонд  By_sol открыл сбор средств на оплату адвоката и помощь родителям Романа Протасевича.

Пост в поддержку Романа Протасевича опубликовал экс-голкипер минского футбольного клуба "Крумкачы" Евгений Костюкевич. Он также рассказал DW о своем знакомстве с Протасевичем: "Пока Рома был в стране, всегда поддерживал команду. У нас была дружеская атмосфера в команде, мы общались с болельщиками, могли даже вместе в бар сходить. Рома также часто подбрасывал идеи о продвижении команды в медиа. Потом мы узнали, что это бесстрашный человек, что он как журналист ездил в горячие точки". Спортсмен говорит, что был шокирован задержанием Протасевича в минском аэропорту: "И сейчас открываешь новости и боишься читать, потому что не знаешь, что власти могут с ним сделать. Это страшно, что мы допустили такое отношение к своим людям в своей же стране".

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    Автор: Ольга Верасович


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