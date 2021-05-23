Посадка самолета Ryanair с Протасевичем в Минске: досье DW

Все публикации DW о принудительной посадке в Беларуси международного рейса Ryanair и задержании администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и экс-главреда Nexta Романа Протасевича.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.
Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницу.
Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, вызвало резкую критику стран Евросоюза и США и привело к санкционным мерам в отношении Беларуси.
Из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске страны ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью.
Президент США Джо Байден назвал возмутительным инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддержал санкции ЕС против белорусских властей.
Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. В ближайшее время белорусским авиакомпаниям закроют доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посадка самолета Ryanair в Минске была принудительной, и другие версии не заслуживают доверия. Она рассказала, какие меры в отношении Беларуси обсудят на саммите ЕС.
Представители политических партий ФРГ назвали принудительную посадку самолета Ryanair в Минске актом гостерроризма. В СвДП считают, что с Лукашенко теперь следует обращаться, как с преступником.
Европейские политики призывают к жесткому ответу на "государственный захват гражданского самолета". Вопрос может стать предметом обсуждения на внеочередном саммите ЕС.
Гитанас Науседа назвал инцидент "беспрецедентным". В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси. От него потребовали "немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair".
Светлана Тихановская раскритиковала действия властей Беларуси, вынудивших сесть самолет Ryanair и задержавших Романа Протасевича. "Никто не верит тому, что спецслужбы пытаются доказать", - заявила она.
Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco считает имеющиеся европейские санкции против режима Лукашенко малоэффективными. Правозащитник требуют усилить давление на Минск.
Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.
Чтобы задержать администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, в Минске посадили международный рейс.
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, находились агенты белорусского КГБ. Глава лоукостера расценивает инцидент как " поддерживаемое государством пиратство".