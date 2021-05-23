 Посадка самолета Ryanair с Протасевичем в Минске: досье DW | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.05.2021

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Беларусь

Посадка самолета Ryanair с Протасевичем в Минске: досье DW

Все публикации DW о принудительной посадке в Беларуси международного рейса Ryanair и задержании администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и экс-главреда Nexta Романа Протасевича.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

Специальное досье DW

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницу.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, вызвало резкую критику стран Евросоюза и США и привело к санкционным мерам в отношении Беларуси.

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Захват самолета c Протасевичем: как это было (24.05.2021)

Последствия для Беларуси

Все больше авиакомпаний отменяют полеты над Беларусью

Из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске страны ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью.  

США готовы привлечь к ответственности виновных в инциденте с Ryanair

Президент США Джо Байден назвал возмутительным инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддержал санкции ЕС против белорусских властей.  

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. В ближайшее время белорусским авиакомпаниям закроют доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС.  

Страны Балтии и Франция - за закрытие воздушного пространства Беларуси

Франция и балтийские страны высказались за закрытие воздушного пространства Беларуси. Литва уже объявила о соответствующем запрете.  

Реакция Запада

Меркель не верит объяснениям Минска инцидента с самолетом Ryanair

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посадка самолета Ryanair в Минске была принудительной, и другие версии не заслуживают доверия. Она рассказала, какие меры в отношении Беларуси обсудят на саммите ЕС.  

Немецкие политики требуют жестких санкций в связи с задержанием Протасевича

Представители политических партий ФРГ назвали принудительную посадку самолета Ryanair в Минске актом гостерроризма. В СвДП считают, что с Лукашенко теперь следует обращаться, как с преступником.  

В Европе инцидент с задержанием Романа Протасевича назвали "актом гостерроризма"

Европейские политики призывают к жесткому ответу на "государственный захват гражданского самолета". Вопрос может стать предметом обсуждения на внеочередном саммите ЕС.  

Президент Литвы потребовал срочно освободить Протасевича

Гитанас Науседа назвал инцидент "беспрецедентным". В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Беларуси. От него потребовали "немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair".  

НАТО требует международного расследования задержания Протасевича

По словам Столтенберга, ситуация с посадкой самолета Ryanair в Минске - "серьезный и опасный инцидент".  

Комментарии

Тихановская о посадке Ryanair: Государственный террор вышел за пределы страны

Светлана Тихановская раскритиковала действия властей Беларуси, вынудивших сесть самолет Ryanair и задержавших Романа Протасевича. "Никто не верит тому, что спецслужбы пытаются доказать", - заявила она.  

Комментарий: Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы

В Минске задержан снятый с рейса Ryanair журналист Протасевич. Захват самолета с пассажирами - акт государственного терроризма, ответ Запада должен быть жестким, уверена Наталья Макушина.  

Эксперты и правозащитники

Правозащитники призвали к ужесточению санкций против Минска

Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco считает имеющиеся европейские санкции против режима Лукашенко малоэффективными. Правозащитник требуют усилить давление на Минск.  

Amnesty: Посадка в Минске самолета с Протасевичем - акт воздушного пиратства

Власти Беларуси использовали ложную угрозу взрыва, чтобы приземлить самолет, летевший из одной страны ЕС в другую. Единственной целью Минска было задержание критически настроенного журналиста Протасевича, заявила AI.  

Эксперт: Минску придется доказать, что он получил сведения о бомбе в самолете

Каким образом Беларусь нарушила международное воздушное право, вынудив приземлиться в Минске самолет Ryanair, и каких последствий ей стоит опасаться? Интервью DW с немецким экспертом Эльмаром Гимуллой.  

Захват самолета

В аэропорту Минска задержали блогера и активиста Романа Протасевича

Чтобы задержать администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, в Минске посадили международный рейс.  

Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон"

В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, находились агенты белорусского КГБ. Глава лоукостера расценивает инцидент как " поддерживаемое государством пиратство".  

В Ryanair заявили об указании Беларуси посадить самолет с Протасевичем в Минске

В Ryanair подтвердили, что пилоты получили от авиавластей Беларуси указание лететь в Минск. Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что лайнер до последних минут уходил от преследующего его истребителя.  

Дело Протасевича

МВД Беларуси раскрыло место содержания Протасевича

Белорусские госСМИ показали видео с Романом Протасевичем, на котором он говорит, что никаких проблем со здоровьем не имеет, сотрудничает со следствием и дает "признательные показания".  

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