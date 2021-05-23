Посадка самолета Ryanair с Протасевичем в Минске: досье DW

Специальное досье DW

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницу.

Приземление в Минске самолета, выполнявшего международный рейс, вызвало резкую критику стран Евросоюза и США и привело к санкционным мерам в отношении Беларуси.