 Остановить курс на террор. Как повлияют на политику Лукашенко санкции ЕС? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Остановить курс на террор. Как повлияют на политику Лукашенко санкции ЕС?

Изменят ли политику Лукашенко новые санкции, введенные ЕС против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair, и как теперь будут развиваться отношения Минска и Брюсселя - у DW.

Здание Европейского совета в Брюсселе

Здание Европейского совета в Брюсселе

Реакция Евросоюза на принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс, и на задержание в аэропорту бывшего администратора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича не заставила себя ждать. На следующий день после инцидента, в понедельник, 24 мая, на саммите в Брюсселе был согласован новый пакет санкций против Беларуси. Совет ЕС запретил белорусским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов, а также призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорией Беларуси. Кроме того, будет расширен список физических лиц и организаций из РБ, в отношении которых введены санкции.

Насколько адекватна реакция ЕС на случившееся, как повлияют новые ограничительные меры на политику Александра Лукашенко и что ждет отношения Минска и Брюсселя - у DW.

Новые санкции ЕС против Минска: скоропалительные и адекватные

Скоропалительным и принятым под влиянием эмоций назвал решение ЕС координатор программы "Внешняя политика" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. По его оценке, персональные санкции являются символическими, а вот запрет на полеты в Европу для компании "Белвавиа" - не очень разумный шаг: "Вероятность банкротства "Белвавиа" в таких условиях велика. Это означает, что ее либо купят какие-то российские авиаперевозчики, либо они же заместят ее рейсы". Если Запад надеется такими действиями укрепить белорусский суверенитет, то эффект от них окажется обратным, предупреждает Мельянцов.

Багаж пассажиров рейса Ryanair из Афин в Вильнюс проверяют в минском аэропорту

Самолет Ryanair после принудительной посадки в Минске

Директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA) Аркадий Мошес, в свою очередь, полагает, что Брюссель адекватно ответил на конкретное событие, "по сути, на акт воздушного пиратства". С ним согласен и Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа. Более того, по его выражению, ЕС должен расширить политическое, дипломатическое и экономическое давление на режим Лукашенко, потому что его существование в нынешнем формате - это "угроза не только для белорусов, но и для иностранных граждан и Запада в целом". Поскольку Беларусь, говорит эксперт, "превращается в пространство нестабильности, и оно будет расширяться".

Санкционный список, уточняет Усов в интервью DW, надо дополнить фамилиями "карманных олигархов Лукашенко", а также представителями силовых органов и судебной системы Беларуси, которые непосредственно участвуют в репрессиях в отношении граждан. Он также призвал ЕС сделать шаги, облегчающие белорусам выезд за рубеж. Люди, активно участвовавшие в протестах, пояснил Усов, сейчас находятся под постоянным давлением и должны иметь возможность быстро покинуть страну: "Возможно, в связи с этим необходимо облегчение визового режима, даже на какое-то время свободный въезд на территорию ЕС для белорусских граждан".

Эффективность санкций сомнительна, но такие меры необходимы

В свою очередь, Денис Мельянцов подчеркивает, что проевропейские настроения белорусов зависят от того, насколько часто они бывают в странах ЕС. В этой связи, добавляет он, вводимые ограничения сыграют "против самого Евросоюза, не оказывая при этом никакого корректирующего воздействия на политику Минска". На нее, считает Мельянцов, могло бы гипотетически повлиять полномасштабное эмбарго, вроде тех, что действуют в отношении Кубы, или Ирана. "Но у Беларуси всегда есть поддержка России, которая так или иначе готова компенсировать санкционный удар. "Священный Грааль" белорусской политики - российская помощь. Какие бы санкции ЕС сейчас ни ввел против Минска, они не станут фатальными для белорусских властей", - уверен Мельянцов.

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес из FIIA также сомневается, что одобренные Брюсселем меры изменят курс Лукашенко. При этом он указывает, что персональные санкции должны стать массовыми, только тогда о них можно рассуждать серьезно. Кроме того, продолжает Мошес, налагать ограничения надо на структуры, которые являются инструментами проведения репрессий, в частности, на ОМОН. В конце санкционного пути, констатирует Мошес, неизбежно встает вопрос о том, вводить ли ограничительные меры экономического характера, например, против производителей белорусских калийных удобрений: "Замахнуться на такое ни Европа, ни Запад в целом пока не готовы, потому что тогда серьезные экономические потери понесут все участники мирового рынка".

То, что на политику Минска демарш ЕС не повлияет, признает и Павел Усов: "Мы должны четко представлять психологию и политический подход Лукашенко. Он и режим в целом на сегодня находятся в состоянии реализации курса на террор - внутренний и внешний. Ни санкции, ни международные соглашения тут не являются сдерживающим фактором". Тем не менее подобные шаги просто необходимы убежден Усов: "Это фактически единственный инструмент в отношении такого режима. Непринятие жестких мер развязывает ему руки для дальнейших агрессивных шагов вплоть до политических убийств оппонентов".

Россия в выигрыше?

Аркадий Мошес не ожидает, что ужесточение западных санкций приведет к сплочению белорусов вокруг Лукашенко, поскольку сейчас население страны находится в оппозиции к лидеру, "который и ранее разыгрывал карту заговоров против него и давления со стороны Запада". Однако санкции, предупреждает в интервью DW Мельянцов, приведут, к усилению российско-белорусского взаимодействия: "От случившегося в выигрыше окажется только Россия, Минск все все сильнее будет зависеть от Москвы". Но Мошеса такая перспектива не пугает: "Минск уже достаточно плотно обосновался в объятиях Москвы, влияние которой выросло. Предыдущая политика "солнечного тепла", которая проводилась ЕС в отношении Лукашенко, никоим образом на этом не сказалась".

Pavel Usov

Павел Усов

Между тем Павел Усов предостерегает от худшего: "Режим доведет Беларусь до состояния черной дыры в Европе, до полной изоляции. И это будет провоцировать процесс более интенсивной интеграции Беларуси и России, потому что без поддержки Путина эта система в нынешних обстоятельствах просто не будет существовать".

После Лукашенко интеграция является второй по значению угрозой для будущего Беларуси, говорит Усов в беседе с DW. У ЕС, по его словам, должна быть четкая стратегия действий в том случае, если в ходе интеграционного процесса на белорусской территории появится российская военная база: "На такие угрозы нужно реагировать до того, как они будут воплощены в жизнь".

Что с белорусской многовекторностью?

После инцидента с самолетом громче зазвучали голоса тех, кто из-за происшедшего предрекает окончательный крах белорусской многовекторной внешней политики. Однако Денис Мельянцов уверен, что она сохранится - но без западного вектора: "В такой ситуации Минск находится большую часть правления Лукашенко. Властям не привыкать, они адаптировались и знают, как быть".

Аркадий Мошес в своем прогнозе идет еще дальше, не исключая в перспективе даже нового сближения Минска с Западом: "Если внутренняя политика Лукашенко изменится, если прекратится жесточайший вал репрессий, то в течение не столь уж долгого периода времени на Западе появятся люди, которые будут опять выступать за диалог с Минском, вновь аргументируя свою позицию необходимостью предоставить Лукашенко шанс выскользнуть из объятий Москвы. Это делалось слишком много раз, чтобы сейчас мы могли полностью исключать такой сценарий".

Смотрите также:

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

  • Паспорт с шенгенской визой лежит на столе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Упрощение визового режима

    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:31

Захват самолета c Протасевичем: как это было

Аудио- и видеофайлы по теме

Посадка в Минске самолета с Протасевичем: как Лукашенко перешел черту. DW Новости  

Золотое дно: Степан Путило из Nexta о коррупции Лукашенко  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как Беларусь затмила Россию на саммите Евросоюза  

Последствия трагедии в Беларуси: политический кризис займет годы  

ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair  