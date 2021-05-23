Комментарий: Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы

Самолет компании Ryanair под предлогом минирования был перенаправлен с маршрута Афины-Вильнюс на Минск. Снят с рейса и арестован находящийся в розыске белорусский журналист Роман Протасевич. Захват иностранного пассажирского самолета - это государственный террор. Действия белорусских спецслужб не должны остаться безнаказанными.

Спланированная инсценировка в небе над Беларусью

По личному приказу Лукашенко пролетавший над Беларусью иностранный самолет с пассажирами был посажен в аэропорту Минск-2. Его сопровождал специально поднятый по тревоге военный истребитель МиГ-29 с полным боекомплектом. Официальная причина принуждения к посадке - сообщение о мине на борту. Близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого" хвастливо сообщил: "Беларусь защитила Европу".

Но оказалось, что сообщение о бомбе было ложным. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. Финалом громкой акции белорусских спецслужб стало задержание находившегося на борту иностранного самолета журналиста Романа Протасевича. Так что с утверждением о "защите Европы" власти погорячились. Отправителя информации о лжеминировании следует искать в спецслужбах.

Протасевич - редактор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Вместе со Степаном Путило он был сооснователем еще одного признанного экстремистским популярного Telegram-канала "Нехта". КГБ внес Путило и Протасевича, вынужденно проживающих в Польше, в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют по трем уголовным статьям, одна из которых - организация массовых беспорядков после избирательной кампании 2020 года. С февраля белорусские власти добивались экстрадиции журналистов.

Операция устрашения в адрес противников режима Лукашенко

Операция спецслужб по перехвату самолета с Протасевичем была разыграна как по нотам. За отдыхавшим в Греции журналистом велось наблюдение. Перед самым вылетом он заметил слежку и написал друзьям о подозрительном человеке, пытавшемся сфотографировать его документы при прохождении контроля.

Зафиксированная службой Flightradar траектория полета борта Ryanair указывает, что на момент разворота над Беларусью до Вильнюса было намного ближе, чем до Минска. Но все было учтено заранее - диспетчерская служба Минска отправила пилотам ложное сообщение об угрозе минирования, и они, в соответствии с международными протоколами о безопасности полетов, были обязаны привести самолет в ближайший аэропорт страны, над которой пролетали.

Власти в Беларуси празднуют победу и не скрывают восторга "слаженными действиями" силовиков, а КГБ планирует новые акции государственного террора. Глава этого ведомства Иван Тертель недавно пообещал "преследовать изменников и предателей везде, где бы они ни находились".

"Хорошо сработали спецслужбы. Латушко и других можно было задержать и на территории других государств, привозить сюда в багажнике и сразу в СИЗО", - уверен зампредседателя комиссии по международным делам парламента Беларуси Олег Гайдукевич. Он, как и Тертель, считает, что требование честных выборов и координация мирных протестов есть предательство и экстремизм.

Реакция Европы должна быть жесткой

Чего гарантированно добился Минск в результате международного скандала, так это резкой оценки ситуации Западом. Выяснением причин принудительной посадки в минском аэропорту иностранного самолета с предполагаемой бомбой занялась прокуратура Литвы. Европейские политики призывают к жесткому ответу на "государственный захват гражданского самолета" и предлагают обсудить ситуацию на внеочередном саммите ЕС.

Еще бы, в Европе в рамках спецоперации белорусских спецслужб проводится слежка, а затем и арест журналиста с использованием военной авиации и дезинформации о минировании. Реальному риску были подвержены жизни более сотни иностранных пассажиров. Это резкий вызов европейцам, потому что Беларусь под руководством Лукашенко становится угрозой не только для своих граждан.

В стране после прошлогодней избирательной кампании в ответ на протесты ведется настоящая война с инакомыслием. Открыты 4 тысячи уголовных дел, официально признаны политзаключенными более 400 человек. Арестованных подвергают жестким пыткам и убивают. В тюрьмах находятся 29 журналистов.

Разгромлен один из самых читаемых информационных интернет-ресурсов Tut.by, объявлена война телеканалу "Белсат", не прекращаются задержания и суды над блогерами и сотрудниками пока еще работающих независимых изданий. Специально для расширения репрессий спецслужбы сфабриковали дело о покушении на Лукашенко.

Масштаб насилия растет для насаждения страха - чтобы никто из несогласных, где бы он ни находился, и что бы ни делал, не чувствовал себя в безопасности. Но теперь получается, что безопасность в Беларуси не гарантирована и жителям Евросоюза.

Именно поэтому Брюссель не должен ограничиваться лишь заявлениями об озабоченности. Террор нельзя оставлять безнаказанным. Белорусские власти провоцируют открытый конфликт с Западом. В ответ на акт государственного терроризма с захватом иностранного воздушного судна для ареста Романа Протасевича должны последовать жесткие меры - от закрытия воздушного пространства Беларуси для международных рейсов до признания режима Лукашенко террористическим и объявления секторальных санкций. Это тот случай, когда Европе следует отставить бюрократические проволочки и действовать твердо и решительно.

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