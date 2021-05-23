Немецкие политики требуют жестких санкций в связи с захватом самолета в Минске

В Германии принудительная посадка в Минске самолета Ryanair и задержание белорусского блогера Романа Протасевича вызвали бурю возмущения. "Если информация подтвердится, то речь пойдет о неслыханном акте государственного терроризма, который должен повлечь за собой незамедлительные последствия", - заявил председатель комитета по иностранным делам германского бундестага - представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в понедельник, 24 мая.

Свободная демократическая партия (СвДП) призвала лишить белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" прав на посадку в аэропортах Евросоюза. "Александр Лукашенко повинен в похищении. Похитив пассажирский самолет, совершавший перелет между двумя странами-членами ЕС, Лукашенко пересек красную черту. С ним нужно незамедлительно начать обращаться, как с преступником", - сказал зампред фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff).

Призыв к расширению санкций против Беларуси

Другой представитель СвДП - член комитета бундестага по иностранным делам и докладчица по Восточной, Центральной Европе и Балканам Рената Альт (Renate Alt) назвала похищение Александром Лукашенко пассажирского самолета "ужасающим последствием неуверенной реакции ЕС на непрекращающиеся с августа масштабные нарушения прав человека в Беларуси".

"Эту ошибку нельзя повторять. Евросоюз должен ввести запрет на полеты авиакомпании "Белавиа" и закрыть белорусское воздушное пространство. В ЕС ответственных за этот акт государственного терроризма нужно подвергнуть уголовному преследованию и кардинально расширить санкции против Беларуси", - указала Альт.

Эксперт фракции "зеленых" по Восточной Европе Мануэль Заррацин (Manuel Sarrazin) призвал ввести санкции против белорусских госпредприятий. "Евросоюз должен отреагировать на этот очередной инцидент и, наконец, ввести санкции против белорусских госкомпаний, которые уже находятся в санкционном списке США. Этот инцидент показывает, что Лукашенко использует любые средства для жестокого подавления свободы слова", - подчеркнул Заррацин.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair 23 мая совершал регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс. На борту лайнера находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Самолет совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу Александра Лукашенко.

В феврале стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Гостелевидение Беларуси подтвердило факт задержания Романа Протасевича.

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