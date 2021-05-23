В Европе инцидент с задержанием Романа Протасевича назвали "актом гостерроризма"

После принудительной посадки в Минске гражданского самолета и задержания находившегося на его борту белорусского журналиста, блогера и активиста Романа Протасевича МИД ФРГ потребовал от властей Беларуси "немедленно обеспечить безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить Романа Протасевича". Об этом говорится в заявлении главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маса (Heiko Maas) опубликованном в воскресенье, 23 мая.

Политик назвал инцидент с самолетом Ryanair "серьезным вмешательством в гражданские воздушные перевозки в Европе". Этот факт, как и задержание журналиста Протасевича, "не может пройти без явных последствий со стороны Евросоюза", подчеркнул Маас.

С аналогичным заявлением и требованием немедленного освобождения Романа Протасевича выступил МИД Австрии.

Закрыть для белорусских самолетов небо Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент с самолетом Ryanair "беспрецедентным актом государственного терроризма". В интервью Польскому агентству печати глава правительства подчеркнул, что Варшава считает необходимым включить в список новых санкций ЕС против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair запрет полетов белорусских авиалиний в Европе.

Аналогичную позицию занял МИД Греции, назвавший произошедшее "актом государственного захвата" гражданского самолета. Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства, "подобные практики, которые относятся к другим временам и которые не подходят ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа". В документе также указывается, что МИД Греции осуждает незаконный арест Романа Протасевича, входившего "в состав делегации лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая недавно принимала участие в Дельфийском форуме". В свою очередь глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, как и его польский коллега, призвали в Twitter, чтобы инцидент стал темой специального саммита ЕС.

Брюссель предупреждает о последствиях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем Twitter заявила, что "нарушение международных правил воздушных перевозок должно иметь последствия". Она подчеркнула, что все пассажиры должны иметь возможность без промедления продолжить свое путешествие в Вильнюс и их безопасность должна быть обеспечена.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter о необходимости проведения расследования инцидента Международной организацией гражданской авиации. При этом он оставил открытым вопрос о том, возможно ли и в какой форме обсуждение этого вопроса на внеочередном саммите ЕС 24 мая.

Задержание Романа Протасевича

Самолет лоукостера Ryanair, совершавший регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за ложного сообщения о минировании лайнера. До земли машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.

В феврале 2021 года стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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