В Европе инцидент с задержанием Романа Протасевича назвали "актом гостерроризма"

После принудительной посадки в Минске гражданского самолета и задержания находившегося на его борту белорусского журналиста, блогера и активиста Романа Протасевича МИД ФРГ потребовал от властей Беларуси "немедленно обеспечить безопасность, неприкосновенность и свободу всех пассажиров и освободить Романа Протасевича". Об этом говорится в заявлении главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маса (Heiko Maas) опубликованном в воскресенье, 23 мая.
Политик назвал инцидент с самолетом Ryanair "серьезным вмешательством в гражданские воздушные перевозки в Европе". Этот факт, как и задержание журналиста Протасевича, "не может пройти без явных последствий со стороны Евросоюза", подчеркнул Маас.
С аналогичным заявлением и требованием немедленного освобождения Романа Протасевича выступил МИД Австрии.
Закрыть для белорусских самолетов небо Европы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал инцидент с самолетом Ryanair "беспрецедентным актом государственного терроризма". В интервью Польскому агентству печати глава правительства подчеркнул, что Варшава считает необходимым включить в список новых санкций ЕС против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair запрет полетов белорусских авиалиний в Европе.
Аналогичную позицию занял МИД Греции, назвавший произошедшее "актом государственного захвата" гражданского самолета. Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства, "подобные практики, которые относятся к другим временам и которые не подходят ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа". В документе также указывается, что МИД Греции осуждает незаконный арест Романа Протасевича, входившего "в состав делегации лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая недавно принимала участие в Дельфийском форуме". В свою очередь глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, как и его польский коллега, призвали в Twitter, чтобы инцидент стал темой специального саммита ЕС.
Брюссель предупреждает о последствиях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем Twitter заявила, что "нарушение международных правил воздушных перевозок должно иметь последствия". Она подчеркнула, что все пассажиры должны иметь возможность без промедления продолжить свое путешествие в Вильнюс и их безопасность должна быть обеспечена.
В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter о необходимости проведения расследования инцидента Международной организацией гражданской авиации. При этом он оставил открытым вопрос о том, возможно ли и в какой форме обсуждение этого вопроса на внеочередном саммите ЕС 24 мая.
Задержание Романа Протасевича
Самолет лоукостера Ryanair, совершавший регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за ложного сообщения о минировании лайнера. До земли машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.
В феврале 2021 года стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
Смотрите также:
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Цепи солидарности
Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Дворовые протесты
Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Политические граффити
В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Видео-ролики
К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Цепи свободы в других городах Беларуси
На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Бело-красно-белые флаги в небе
В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Акции солидарности с политзаключенными
Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Символика в лифтах
Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Рисунки на асфальте
"Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Наклейки в подъездах
Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Бело-красно-белый маникюр
Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.
-
Протесты в Беларуси: "партизанский" формат
Символы на деревьях
Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.
Автор: Ольга Верасович