Задержание Протасевича: Ryanair в соцсетях обвиняют в "пособничестве диктатору"

Пользователи соцсетей гневно отреагировали на инцидент с задержанием в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска администратора телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича. Официальные страницы компании-лоукостера Ryanair наполнились резкими комментариями, авторы которых обвиняют ее в пособничестве диктатору.
Только под последним постом на официальном Facebook компании на момент написания этой новости было более 350 комментариев белорусов и солидарных с ними. "Итак... вы только что приземлились в Минске рейсом, который был недалеко от Вильнюса и направлялся в Вильнюс, чтобы Лукашенко мог убить Романа Протасевича. Как мы можем вам доверять??", - написала одна из пользовательниц соцсети. "То, что вы сделали с рейсом Афины-Вильнюс, делает вас сообщниками преступников!!! Власть в Беларуси узурпирована бандитами, и вы им помогаете. Мирных белорусов преследуют за то, что они борются против диктатуры. Как так вышло? Как огромная европейская компания может сотрудничать с бандитами???", - взывает другая. "Вы убили своего пассажира, Романа Протасевича!", - указывает еще один пользователь.
Авторы комментариев заявляют об отказе впредь пользоваться услугами Ryanair, требуют официального ответа от авиакомпании, проведения международного расследования, а также прекращения пассажирских полетов над Беларусью. Свой запрос с просьбой прокомментировать инцидент отправила Ryanair и русская редакция DW. Официального комментария от компании пока не поступило.
Задержание Романа Протасевича
Самолет лоукостера Ryanair, совершавший регулярный рейс FR4978 по маршруту Афины - Вильнюс, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в столице Беларуси из-за ложного сообщения о минировании лайнера. До земли машину сопровождал истребитель белорусских ВВС, поднятый в небо по личному приказу правителя страны Александра Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram назвала произошедшее в Минске, "операцией спецслужб по захвату самолета", а также сообщила, что обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".
В феврале 2021 года стало известно, что Минск добивается от Варшавы экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича - основателя и тогдашнего главного редактора популярного телеграм-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским. КГБ Беларуси внес Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.
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Автор: Ольга Верасович