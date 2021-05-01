 Как в Европе хотят судить белорусских силовиков, обвиняемых в пытках | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.05.2021

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Беларусь

Как в Европе хотят судить белорусских силовиков, обвиняемых в пытках

Хотя власти в Минске не возбудили ни одного дела по факту пыток и насилия во время протестов в РБ, ряд европейских стран начали свои расследования против белорусских силовиков и самого Лукашенко.

Белорусские силовики задерживают участников акции протеста в Минске, ноябрь 2020 года

Белорусские силовики задерживают участников акции протеста в Минске, ноябрь 2020 года

В ходе протестов в Беларуси, начавшихся в августе 2020 года как реакция на фальсификацию итогов президентских выборов, тысячи белорусов заявили об избиениях, насилии и пытках со стороны сотрудников силовых органов. Согласно официальным данным, в Следственный комитет (СК) Беларуси поступили около 1800 заявлений от пострадавших, однако ни одно уголовное дело так и не было открыто.

В то же время заниматься указанными правонарушениями стали в европейских странах - подобные дела уже начаты в Германии, Литве, Польше и Чехии, а в ООН собирают доказательства пыток и насилия в Беларуси. Что представляют собой расследования против белорусских силовиков, ведущиеся в Европе, и каковы перспективы этих дел - у DW.

В прокуратуру Германии подали заявление на Александра Лукашенко

Привлечением к ответственности белорусских силовиков за пытки и насилие, а также расследованием преступлений властей РБ, за границей активно занимается команда бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и другие представители оппозиции. Кроме того, к этой работе активно подключилась белорусская диаспора - именно она стала инициатором заявления о совершении Александром Лукашенко преступлений против человечности, которое четыре немецких адвоката от имени десяти пострадавших белорусов 5 мая направили в прокуратуру Германии.

Александра Лукашенко

В прокуратуру Германии подали заявление на Александра Лукашенко

Как рассказал DW один из представителей белорусской диаспоры в ФРГ, попросивший не называть его имени, работа над этим заявлением началась в сентябре-октябре 2020 года, после чего к ней подключились немецкие адвокаты, которые заверили, что в Германии такой процесс возможен. "Это первый шаг на пути неизбежного признания режима террористической организацией со всеми вытекающими последствиями", - говорит собеседник DW и добавляет, что в диаспоре надеются на вынесение обвинительного приговора.

В своем заявлении немецкие адвокаты, как пишет агентство dpa, подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам силовых ведомств не грозят никакие последствия за чрезмерное применение силы и пытки граждан. Поэтому адвокаты призвали власти Германии провести независимое расследование таких преступлений в рамках специального механизма - универсальной юрисдикции (один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции).

Она предусматривает, что государства могут возбуждать уголовные дела вне зависимости от места совершения преступления, а также гражданства обвиняемых и потерпевших. Универсальная юрисдикция применяется только тогда, когда уголовное преследование представляет "универсальный" интерес для всего международного сообщества. Речь идет о преступлениях, посягающих на мировой публичный порядок. Среди прочих, к ним относятся преступления против человечности, геноцид, массовые избиения, пытки, международный терроризм.

Дела против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии

Впервые об использовании универсальной юрисдикции для рассмотрения дел о пытках участников акций протеста в РБ заговорили в Литве в декабре прошлого года, когда Генпрокуратура Литвы официально заявила, что возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование по факту насилия в отношении Максима Хорошина. Белорусского предпринимателя задержали во дворе дома в Минске, избивали в РУВД, из-за чего он в тяжелом состоянии попал в больницу. Впрочем, Генпрокуратура Беларуси назвала это расследование вмешательством во внутренние дела страны.

Максим Хорошин

Максим Хорошин

Как сообщил DW советник Светланы Тихановской Александр Добровольский, дело Хорошина не единственное: "В Литве уже 17 человек признаны потерпевшими по делам о пытках в Беларуси, еще 20 заявлений готовятся. В Чехии уже подано одно заявление на белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции и еще около 10 будут поданы".

Также более 10 заявлений против белорусских силовиков подготовлены к подачи в Польше. "В Польше есть трудности юридического характера. Пока там возбуждены дела в защиту только польских граждан, пострадавших от белорусских силовиков, а двое белорусов проходят в качестве свидетелей - это не универсальная юрисдикция. Но если наших граждан признают потерпевшими, тогда по ним будут проводить расследования", - отметил Добровольский.

ООН собирает доказательства преступлений против человечности в Беларуси

Более того, в конце марта 2021 года Совет по правам человека ООН принял специальную резолюцию по Беларуси, которая запускает механизм ООН по документированию преступлений против человечности в РБ. ООН будет заниматься расследованием нарушений прав человека в поствыборный период, а также собирать доказательства с целью привлечения к ответственности виновных.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел в рамках международной юрисдикции. Кроме того, Великобритания, Дания и Германия запустили платформу Dignity - она должна использоваться для сбора и сохранения доказательств грубых нарушений прав человека в Беларуси, в частности, пыток, сексуального насилия, похищений и убийств.

Александр Добровольский полагает, что механизм ООН и платформа Dignity - взаимодополняющие вещи: "Платформа собирает свидетельства и доказательства пыток, которые будут предъявлены в рамках механизма ООН. И то, и другое предназначены для того, чтобы прекратить безнаказанность (властей. - Ред.) в Беларуси, но сам сбор доказательств не является юридическим расследованием. Мы понимаем, что это дело долгое, возможно, потребуется год и более".

"Безнаказанности в Беларуси уже никогда не будет"

Новость о подаче заявления в отношении Александра Лукашенко в прокуратуру Германии в своем телеграм-канале прокомментировала Светлана Тихановская, поблагодарив международных партнеров за помощь белорусам в отстаивании их прав: "Безнаказанности в Беларуси уже никогда не будет. Преступления режима не удастся спрятать в прошлом - их ждет честное правосудие в настоящем и будущем".

Механизм универсальной юрисдикции довольно успешно применялся в прошлом, в том числе после Второй мировой войны. Недавно в Германии предстал перед судом и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы бывший сотрудник сирийских спецслужб, которого признали виновным в совершении преступлений против человечности на территории Сирии.

Вместе с тем у специалистов есть сомнения относительно перспектив дел против белорусских силовиков и Александра Лукашенко, начатых в европейских странах, учитывая, что в рамках их нет возможности провести всеобъемлющее расследование в самой Беларуси, например, задержать и допросить подозреваемых. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский признает, что следствие в европейских странах столкнется с большими проблемами, так как власти Беларуси не будут с ним сотрудничать, однако подчеркивает особую важность подобных дел.

"Можно будет объявить подозреваемых в международных розыск по линии Интерпола, когда они не явятся на допрос. Также возможно заочное осуждение - такая практика в Литве была", - указал Добровольский. Но самое главное, по его словам, заключается в том, что собранные доказательства будут использованы в будущем в самой Беларуси для того, чтобы провести судебные процессы по делам тех, кто осуществлял пытки и насилие против белорусов.

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