Адвокаты об иске против Лукашенко: Речь идет о систематических пытках

Четыре немецких адвоката подали в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ иск от имени десяти белорусов, которые считают Александра Лукашенко виновным в преступлениях против человечности. Поводом для подачи заявления стало применение насилия в отношении участников мирных протестов, вспыхнувших в стране после президентских выборов в августе 2020 года.

"К нам - команде из четырех юристов с различным опытом работы в области прав человека и международного права - обратились граждане Беларуси, предоставившие нам отчеты, в которых шла речь о применении государством пыток в отношении мирных гражданских лиц", - говорит DW один из адвокатов, Бенедикт Люкс (Benedikt Lux).

Прежде чем обратиться в Федеральную прокуратуру с иском, адвокаты в течение нескольких месяцев собирали доказательства, опрашивали пострадавших и свидетелей. Собранные документы позволили прийти к выводу, что речь идет о "беспрецедентном государственном насилии", отмечает Люкс. Некоторые из случаев, по его словам, были задокументированы Организацией Объединенных Наций.

"Не одиночные случаи полицейского произвола, а пытки со стороны госаппарата"

"Людей арестовывали без повода, перевозили в тесных автозаках, сутками вынуждали находиться без еды и сна, их прогоняли по коридорам сквозь строй сотрудников милиции в масках, людей заставляли часами лежать на земле лицом вниз со связанными за спиной руками. Все это свидетельства жестоких государственных пыток: не одиночных случаев полицейского насилия, а систематических пыток со стороны белорусского государственного аппарата", - подчеркивает адвокат.

Адвокаты говорят об очевидных доказательствах систематических пыток в Беларуси

Как объяснил DW адвокат Марк Лупшиц (Mark Lupschitz), законодательство Германии позволяет привлекать лиц к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за действия, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах. Речь идет о законе, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) и действует в ФРГ с 2002 года. В нем заложен принцип универсальности международного права - это значит, что немецкие органы юстиции могут наказывать за такие преступления, даже если они совершены не в Германии и ни виновники, ни их жертвы не являются гражданами ФРГ.

Самым ярким примером действия этого закона на практике, по словам Лупшица, можно назвать процесс по делу о пытках и убийствах в Сирии. В ходе этого процесса Высший земельный суд в Кобленце признал, что правительство Сирии совершает преступления против человечности и приговорил к тюремному заключению экс-сотрудника спецслужб Башара Асада, ранее получившего убежище в Германии.

Слово за Федеральной прокуратурой

Насколько велика вероятность того, что Федеральная прокуратура Германии примет иск к рассмотрению и начнет независимое расследование? "Это вполне возможно, ведь подобные прецеденты уже были", - говорит Марк Лупшиц.

Бенедикт Люкс

Его коллега Бенедикт Люкс высказывается более осторожно: "В любом случае, теперь слово за Федеральной прокуратурой. Именно ей, в соответствии с законом, предстоит решить, следует ли начинать расследование.

Согласно имеющимся в распоряжении адвокатов документам, есть серьезные подозрения, что Лукашенко и другие причастные к репрессиям лица подвергали систематическим пыткам значительную часть мирного гражданского населения. Согласится ли Федеральный прокурор с этой точкой зрения, мы увидим", - отмечает юрист.

Как указывали ранее адвокаты, в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят никакие правовые последствия в результате чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. Однако если Федеральная прокуратура начнет независимое расследование этих преступлений и обвиняемые окажутся на территории Германии, им придется отвечать в суде на вопросы о пытках в отношении мирных жителей в Беларуси.

Адвокаты подчеркивают, что они подходят к этому делу со всей ответственностью. "Нами движет тот факт, что мы боремся за демократию, верховенство закона и права человека. То, что мы видели в Беларуси, не соответствует стандартам прав человека в нашем понимании", - говорит Бенедикт Люкс.

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