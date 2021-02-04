МИД ФРГ: Преступления силовиков Беларуси будут задокументированы

Несколько дней назад на встрече в Берлине с членом президиума Координационного совета, бывшим белорусским дипломатом Павлом Латушко статс-секретарь в МИД Германии Мигель Бергер (Miguel Berger) заявил о немецкой инициативе создать международный механизм уголовного преследования лиц, ответственных за репрессии, применение пыток и прочие преступления против инакомыслящих и участников мирных протестов в Беларуси. В интервью DW Бергер конкретизировал планы Германии и рассказал о предстоящем приеме в ФРГ белорусов, пострадавших от преследований режима Лукашенко.
DW: Господин Бергер, Германия намерена принять белорусских оппозиционеров, которые подвергаются на родине репрессиям со стороны властей. Как это будет осуществляться на практике?
Мигель Бергер: Немецкое правительство приняло план действий, касающийся Беларуси, в соответствии с которым мы стараемся оказать белорусской оппозиции широкую помощь. Один из элементов такой помощи - то, о чем вы говорите. С помощью нашего посольства в Минске мы хотим, чтобы у людей, которые подвергаются особенно жестким репрессиям, которые страдают от особенно сильного нажима, была возможность по упрощенной процедуре попасть в Германию. Мы хотим также помочь травмированным людям, жертвам пыток. Но есть и другие аспекты этого плана действий, нацеленные на поддержку белорусского гражданского общества.
- Сколько человек всего вы планируете принять? Каковы предпосылки для приезда в Германию? И когда вы ожидаете первых?
Мигель Бергер
- Мы пока не можем вдаваться в детали. Пока мы приняли только решение развернуть такую программу. Но в первую очередь мы займемся людьми, которые подвержены сейчас очень сильному прессингу, и которые из-за государственных репрессий не видят для себя будущего в Беларуси. Это будет наш фокус для начала.
- Речь идет при этом о тех, кого преследуют по политическим соображениям, или же и о медицинской помощи?
- Мы готовы заниматься и медицинскими случаями, как я уже сказал, травмированными людьми, жертвами пыток, которым мы можем оказать помощь в Германии. И я надеюсь, что эта программа начнет действовать уже очень скоро.
- Несколько дней назад вы встречались с представителями Координационного совета белорусской оппозиции и пообещали оказать помощь в документировании преступлений и репрессий режима против участников мирных демонстраций. Вы говорили о создании некоего механизма для этого. Что именно вы имеете в виду?
- Позвольте для начала сказать, что с августа прошлого года, с момента президентских выборов мы видим впечатляющее мужество гражданского общества в Беларуси, десятки тысяч выходили на улицы. И мы видели репрессии полиции. Уже 30 тысяч человек были задержаны. В стране около 200 политических заключенных. И до сих пор нет ни одного единственного дела, заведенного на сотрудника правоохранительных органов.
Европейский Союз принял уже три пакета санкций в отношении белорусского режима, и теперь, чтобы дать понять, что это серьезно, мы хотим показать, что те, кто несет ответственность за эти репрессии, за нарушения прав человека, могут быть привлечены к ответу. Упомянутый механизм предполагает сбор данных - причем, таких, которые могут быть использованы в суде - о том, какие преступления, какие правонарушения были совершены.
Есть две возможности делать это. Одна - это комиссия ООН по правам человека в Женеве. А вторая возможность, которую мы также проверяем, это поручение различным неправительственным организациям собирать такие доказательства.
- И вы уже присмотрели организации, которые могли бы таким делом заняться?
- Мы ведем диалог на эту тему с различными организациями, и, замечу, это инициатива, исходящая не только от Германии. Есть целый ряд европейских стран, которые нас поддерживают. Мы хотим обеспечить, чтобы доказательства преступлений действующих лиц были зафиксированы, и тем самым создана база для дальнейшего судебного разбирательства.
- Вы могли бы себе представить в будущем создание своего рода международного трибунала для Беларуси?
- Не следует забегать вперед. Для начала надо сделать первый шаг - собрать и сохранить доказательства в таком виде, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в суде. А как это будет реализовано на практике, надо будет решить в дальнейшем.
- И последний вопрос. Что еще планирует правительство Германии, чтобы поддержать гражданское общество Беларуси? Стипендии, неправительственные организации?
- Хорошо, что вы это упомянули. Часть нашего плана действий "Беларусь" - это и поддержка независимых СМИ, и помощь студентам дополнительными стипендиями для обучения в Германии. Мы хотим оказать широкую поддержку белорусскому гражданскому обществу. Мы видели примеры отважных спортсменов, выступивших против режима и утративших по этой причине былые возможности. Есть примеры из сферы культуры, театральные деятели, журналисты. Мы, как правительство Германии, в силу наших возможностей и в рамках Евросоюза хотим им помочь.
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Автор: Виктория Зарянка