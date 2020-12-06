 Беларусь: оппозиция готовит ″Марш народного обвинения″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.12.2020

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Беларусь

Беларусь: оппозиция готовит "Марш народного обвинения"

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 12 декабря.

Участники протестной акции в Минске с бело-красно-белым флагом

Участники протестной акции в Минске 29 ноября

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 12 декабря (время московское).

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Оппозиция в Беларуси готовится 13 декабря провести очередную акцию протеста, "Марш народного обвинения". Если власти Беларуси "отказываются называть и наказывать реальных преступников, то белорусский народ сделает это за них", говорится в сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Ожидается, что акция в Минске объединит несколько маршей в масштабах районов.

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Экс-теннисистка Ольга Барабанщикова прокоментировала протесты в Беларуси, сообщает издание "Наша нива": "Никогда не получится уже вернуться в так, как было. Как было - не будет. Будет лучше! Гораздо лучше. Но по-другому. Потому что мы проснулись, и узнали, что мы друг у друга есть. И что нас много и нам не наплевать. У нас есть чувство солидарности и собственного достоинства".

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Оппозиция в Беларуси инициировала онлайн-опрос граждан об их отношении к возможному отключению банков страны от международной системы расчетов SWIFT.

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Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 14 белорусов. Их активы заморожены, кроме того, им запрещен въезд в страну. Помимо персональных санкций Федеральный совет Швейцарии наложил эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих.

++03.20++

"Репортеры без границ" осудили преследование журналистов в Беларуси. Организация призвала ЕС заморозить "любую финансовую поддержку Беларуси" до тех пор, пока Минск не начнет "уважать европейские ценности".

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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