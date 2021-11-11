Светлана Тихановская - белорусский политический деятель, баллотировалась на пост президента Республики Беларусь на выборах 2020 года.

Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. 15 мая она выставила свою кандидатуру вместо супруга, белорусского блогера Сергея Тихановского. Ранее ЦИК отказал ему в регистрации, а 29 мая Тихановский был арестован. К команде Светланы Тихановской присоединились Мария Колесникова, координатор штаба другого арестованного соперника Лукашенко - Виктора Бабарико, и Вероника Цепкало, супруга вынужденного покинуть Беларусь незарегистрированного претендента на пост президента Валерия Цепкало.



Согласно официальным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как за Лукашенко, по данным ЦИК, проголосовали 80,1 процента избирателей. По мнению оппозиции, многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. По всей республике начались многотысячные акции протеста. Тихановская заявила об узурпации власти Лукашенко и призвала к проведению новых выборов. Почти сразу после выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, сейчас она находится в Литве.

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