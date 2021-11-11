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Светлана Тихановская

Светлана Тихановская - белорусский политический деятель, баллотировалась на пост президента Республики Беларусь на выборах 2020 года.

Светлана Тихановская - экс-кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. 15 мая она выставила свою кандидатуру вместо супруга, белорусского блогера Сергея Тихановского. Ранее ЦИК отказал ему в регистрации, а 29 мая Тихановский был арестован. К команде Светланы Тихановской присоединились Мария Колесникова, координатор штаба другого арестованного соперника Лукашенко - Виктора Бабарико, и Вероника Цепкало, супруга вынужденного покинуть Беларусь незарегистрированного претендента на пост президента Валерия Цепкало.

Согласно официальным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как за Лукашенко, по данным ЦИК, проголосовали 80,1 процента избирателей. По мнению оппозиции, многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. По всей республике начались многотысячные акции протеста. Тихановская заявила об узурпации власти Лукашенко и призвала к проведению новых выборов. Почти сразу после выборов Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, сейчас она находится в Литве.

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sikhanouskayaBerlin1.JPG - Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (Mitte) mit dem Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Peer Steinbrück (rechts) in Berlin am 10.11.2021 Nikita Batalov

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja spricht bei einer Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Светлана Тихановская призвала Берлин не осторожничать 10.11.2021

Лидер белорусской оппозиции находится с трехдневным визитом в Германии. Она выступила с речью перед активистами у Бранденбургских ворот.

Minsker Forum in Vilnius Bildbeschreibung: Minsker Forum in Vilnius, November 2021 DW, Asta Perkunayte

Первый день "Минского форума": в Вильнюсе и с Тихановской 05.11.2021

На "Минском форуме" в Вильнюсе обсудили истоки белорусской государственности, особенности национальной идентичности и порассуждали о будущем Беларуси. Открыла форум Светлана Тихановская.
Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionsführerin, nimmt nach ihren Gesprächen mit dem estnischen Premierminister Ratas an einer Pressekonferenz teil. Tichanowskaja lebt derzeit im EU-Land Litauen und ist in ihrer Heimat Belarus zur Fahndung ausgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую 03.11.2021

Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.
Activists and members of the Belarusian diaspora in Ukraine hold former national red and white flags of Belarus during a rally at Independence Square in the Ukrainian capital of Kiev on May 30, 2021, to support Belarusian anti-government movements and arrested opposition journalist. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Диалог о будущем Беларуси: белорусы мира провели второй конгресс 31.10.2021

Белорусы со всего мира в течение суток обсуждали, как помочь стране выйти из политического и гуманитарного кризиса.
MINSK, BELARUS - AUGUST 8, 2020: A woman casts her ballot into a ballot box at a polling station during an early voting in the 2020 Belarusian presidential election which is held on 4-8 August. The 2020 Belarusian presidential election is scheduled for 9 August. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E2A91

Создатель "Голоса": Нет смысла тратить время на политику - IT захватят мир 26.10.2021

Павел Либер, создатель платформы "Голос", выявившей фальсификации на выборах президента РБ, рассказал DW о ее задачах при проведении референдума по новой конституции и о "виртуальной Беларуси".
Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya speaks during a press conference with Lithuania's Minister of Foreign Affairs (unseen) at the Ministry of Foreign Affairs in Vilnius, Lithuania, on August. 9, 2021. (Photo by PETRAS MALUKAS / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)

В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал Светланы Тихановской 15.10.2021

Суд Минска по материалам МВД признал экстремистским Telegram-канал экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. На канал подписаны более 100 тысяч человек.
09.09.21 *** Alexander Lukaschenko (l), Präsident von Belarus, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, gehen während einer gemeinsamen Pressekonferenz im Kreml durch den Saal. Lukaschenko ist zu Besuch in Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

Политконсультант Шкляров: Путин - заложник Лукашенко 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров рассказал в интервью DW, как его освободили из СИЗО в Минске, поделился впечатлениями о встрече с Александром Лукашенко и дал советы Светлане Тихановской.
Februar 2019 Weißrussland Mahiljou Gebäude des Untersuchungsausschusses

Против Тихановской и Латушко возбуждено дело за самовольное присвоение власти 13.10.2021

Как заявляют в Следственном комитете Беларуси, обвиняемые по согласованию с другими участниками заговора в нарушение требований белорусской конституции создали псевдоорганы государственной власти.
MINSK, BELARUS - AUGUST 7, 2020: People form a heart shape with their hands during a motor race in support of soundmen Kirill Galanov and Vladislav Sokolovsky who played Viktor Tsoi's song Khochu Peremen [I Want Changes] during the Open Day of educational institutions backing presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya. Minsk's Central District Court has arrested them for 10 days for petty hooliganism and disobedience to police. Nataliya Fedosenko/TASS

В Нюрнберге началась конференция о преступлениях режима Лукашенко 11.10.2021

Белорусские активисты, правозащитники и представители международного сообщества обсудят возможности выхода из кризиса и привлечение режима Александра Лукашенко к ответственности.
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира 08.10.2021

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
FILE PHOTO: Law enforcement officers stand behind barbed wire during an opposition demonstration to protest against presidential election results, in Minsk, Belarus August 23, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

Исследование: сторонников власти в Беларуси - 39%, но они считают себя большинством 04.10.2021

Аналитический центр Chatham House представил результаты очередного исследования настроений белорусов. За кого они готовы голосовать на выборах, какие проблемы считают важными и кому доверяют - в материале DW.

Svetlana Tikhanovskaya is a Belarusian human rights activist and politician who ran for the 2020 Belarusian presidential election as the main opposition candidate, poses for the photographer during the 19th edition of the FIFDH, in Geneva, Switzerland, Sunday, March 07, 2021, the 19th edition of the FIFDH will be principally in remotely due to the coronavirus (COVID-19) pandemic. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Тихановская: "Нельзя, чтобы Беларусь уходила из международной повестки" 29.09.2021

Лидер белорусской оппозиции в интервью DW рассказала об ожиданиях от нового правительства Германии, реакции на освобождение политзаключенных в Беларуси и выходе из миграционного кризиса на границах с ЕС.

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.

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