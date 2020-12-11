 Немцы болеют за Беларусь, или 100 посланий солидарности | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.12.2020

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Культура и стиль жизни

Немцы болеют за Беларусь, или 100 посланий солидарности

Герта Мюллер, Юрген Хабермас, Франк Шетцинг, Мило Рау поддержали акцию солидарности с теми, кто пострадал от репрессий в Беларуси. DW поговорила с участниками.

Проект 100xSolidarität в поддержку политзаключенных в Беларуси

Евгений Афнагель, Екатерина Андреева, Иван Андрушойть, Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Кася Будько, Анастасия Булыбенко... 156 кругов,156 имен политических заключенных в Беларуси. Их освобождения требуют протестующие на улицах белорусских городов и мировое демократическое сообщество. В воскресенье, 13 декабря, о них и всех тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, о мире, свободе и справедливости в этой стране будут молиться в Берлинском соборе. В окуменистической службе примет участие бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck), Светлана Тихановская и Лех Валенса.

Незадолго до этого, в День прав человека 10 декабря, в интернете стартовала новая акция солидарности "100xSolidarität" ("100хСолидарность"), которую инициировали Евангелическая церковь Германии и Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO) совместно с белорусским правозащитным центром "Вясна".

"Мы с лета внимательно следим за ситуацией в Беларуси и с большой тревогой наблюдаем насилие со стороны властей по отношению к протестующим. Эта акция - и для широкой общественности в Беларуси, и для участников протестного движения как знак ободрения и надежды. Это также акция против забвения тех, кто без вины оказался за решеткой", - поясняет DW представитель пресс-службы Евангелической церкви Германии Анника Лукас (Annika Lukas).

Десятки посланий солидарности

Напротив портретов в кругах - фотографии известных в Германии личностей: политиков, интеллектуалов, ученых, служителей церкви, писателей, журналистов, спортсменов. За каждым снимком - слова поддержки, восхищения, сопереживания.

"Смелость - начало дела, но удачный случай - хозяин конца, говорил Демокрит. Люди в Беларуси проявляют беспрецедентную смелость. И попадают за это в тюрьму. Удача будет на их стороне, если и мы будем на их стороне. Если мы поддержим белорусов с той же смелостью, с какой они выходят на улицу против диктатуры, тогда они победят", - отмечает на сайте проекта писатель Франк Шетцинг (Frank Schätzing), автор "Стаи" и других немецких бестселлеров.

Франк Шетцинг

Франк Шетцинг

Свои послания солидарности на сайте акции уже разместили более 50 человек. Каждый день появляются новые имена. Среди тех, кто также выражает поддержку, - нобелевский лауреат по литературе Герта Мюллер (Herta Müller), немецкий философ Юрген Хабермас (Jürgen Habermas), бывший президент бундестага Рита Сюсмут (Rita Süßmutt), бывший министр внутренних дел Герхард Баум (Gerhard Baum), писатели Сибилла Берг (Sibylle Berg) и Марк Бенекке (Mark Benecke), режиссер и драматург Мило Рау (Milo Rau). Мы поговорили с участниками акции.

Когда общество переросло государство

"Я глубоко признательна инициаторам этой акции за то, что они дали возможность таким людям, как я, хотя бы морально поддержать политзаключенных в Беларуси, - говорит в интервью DW участница акции Катарина Раабе (Katharina Raabe), редактор издательства Suhrkamp, в котором выходили на немецком книги Светланы Алексиевич и Артура Клинова. - Мы свидетели того, как рождается новое общество, которое сбрасывает с себя страх и чрезмерную опеку. Оно переросло государство, которое его все жестче ограничивает. Когда я в последние дни смотрела видео с непреклонными людьми, вышедшими на улицу в районах Минска или в маленьких городах, несмотря на массивные репрессии, я думала: насколько отчаявшимся нужно быть. Мы смотрим на то, как на них охотятся и над ними издеваются. Мне очень хочется им крикнуть: не дайте себя избивать, не жертвуйте собой! Работайте дальше над структурами, которые вы создали с такой фантазией и социальной эрудицией".

В поддержку Марии Колесниковой

Есть среди участников акции "100xSolidarität" и те, кто знает одного из политзаключенных лично. "Я ежедневно поддерживаю контакт с людьми из Беларуси, живущими в Беларуси, и из диаспоры, не в последнюю очередь потому, что Мария Колесникова была нашей сотрудницей. До июня она работала в нашей команде, - объясняет DW Кристине Фишер (Christine Fischer), руководитель штутгартского фестиваля новой музыки Eclat. - У нас с Марией завязалась дружба, поэтому у меня есть личный повод для переживаний".

Мария Колесникова

Мария Колесникова

Раньше, признается собеседница, она немногое знала о Беларуси. "Потом я познакомилась с Марией и увидела, с каким энтузиазмом она старалась способствовать развитию свободного общества в своей стране, тому, чтобы прежде всего женщины в Беларуси решались постигать новые профессии, посещать другие страны, повышать свой уровень образования, сами определяли свою судьбу и занимали четкую гражданскую позицию. Уже три года назад это было ее делом жизни. Сейчас белорусы борются за то, чтобы быть свободными и иметь демократическую основу в обществе. Это настолько трогательно, с каким мужеством они выходят на протесты неделя за неделей, несмотря на угрозу попасть в тюрьму. И в то же время постыдно, что мы, довольные жизнью, наблюдаем за этим и ничего не можем сделать кроме выражения солидарности", - сожалеет Кристине Фишер.

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