Мария Колесникова: Режим в Минске преступил все границы

Марии Колесниковой потребовались много попыток и несколько недель, чтобы передать немецкому журналу Der Spiegel свои ответы для интервью из тюрьмы, в которой она находится с начала сентября. В интервью, опубликованном в воскресенье, 29 ноября, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской возложила на власти в Минске всю ответственность за происходящее в Беларуси.

Так, говоря о задержаниях сотен человек, о потрясшей ее гибели избитого людьми в масках Романа Бондаренко, один из лидеров оппозиции Беларуси заявила, что "никакое желание удержаться у власти не может оправдать такой масштаб насилия". По ее словам, монополией на применение силы обладает руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Беларуси. "Оно отменяет законы нашей страны: мирных граждан бьют, пытают, увечат и убивают за их взгляды. Мы живем в полицейском государстве", - констатирует Мария Колесникова, настаивая на том, что насилие должно быть прекращено.

Условия для диалога с Лукашенко

Координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года назвала несколько условий для возможного диалога с многолетним правителем Беларуси Александром Лукашенко: он должен состояться на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями. "До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла, - уверена Колесникова. - Белорусское руководство должно вначале выполнить главные требования нашего народа: освободить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа".

Мария Колесникова среди других оппозиционеров, август 2020 г.

Объявленную Лукашенко конституционную реформу Мария Колесникова расценивает как попытку режима обмануть народ для того, чтобы удержаться у власти.

Описывая состояние белорусского общества после почти четырех месяцев протестов, когда были задержаны десятки тысяч человек, а тысячи бежали из страны, опасаясь репрессий, белорусская оппозиционерка констатировала, что в обществе наблюдается раскол, кризис доверия к руководству и всем государственным институтам. По ее словам, законы в стране не соблюдаются, насилие поощряется и уже приобрело огромные масштабы. Она подчеркнула, что, хотя тысячи людей были избиты и ранены силовиками, до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела: "Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет длиться до тех пор, пока руководство не выслушает нас".

"Людей избивают во дворах так, что они умирают, цветы убирают, сносят мемориалы (на так называемой "площади Перемен". - Ред.). Режим преступил все границы, в нем больше не осталось ничего человеческого. Это абсолютное зло, которое должно быть остановлено", - заявила один из лидеров белорусской оппозиции в интервью Der Spiegel.

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