Мария Колесникова - белорусская политическая активистка, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. 6 сентября 2021 года осуждена на 11 лет лишения свободы.

Мария Колесникова - белорусская политическая активистка. Летом 2020 года она стала координатором предвыборного штаба претендента на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико. После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало представляла объединенный предвыборный штаб Светланы Тихановской. После выборов, результаты которых, предположительно, были сфальсифицированы, вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, добивающегося проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных. В сентябре 2020 года Колесникова была арестована, против нее сфабриковано уголовное дело. 6 сентября 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Мария Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске, по профессии - музыкант (флейтистка), педагог. С 2007 по 2019 год училась и работала в Германии.