Мария Колесникова - белорусская политическая активистка, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. 6 сентября 2021 года осуждена на 11 лет лишения свободы.
Мария Колесникова - белорусская политическая активистка. Летом 2020 года она стала координатором предвыборного штаба претендента на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико. После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало представляла объединенный предвыборный штаб Светланы Тихановской. После выборов, результаты которых, предположительно, были сфальсифицированы, вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, добивающегося проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных. В сентябре 2020 года Колесникова была арестована, против нее сфабриковано уголовное дело. 6 сентября 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Мария Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске, по профессии - музыкант (флейтистка), педагог. С 2007 по 2019 год училась и работала в Германии.
"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.
Политики в Германии и Евросоюзе возмущены приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Правительство ФРГ резко осудило решение суда. Многие депутаты призывают ужесточить санкции против официального Минска.
11 и 10 лет заключения - такие приговоры вынес в понедельник суд в Минске белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Режим Лукашенко обвинил их в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Что думают об этом в Европе и, в частности, в Германии?