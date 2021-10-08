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Мария Колесникова

Мария Колесникова - белорусская политическая активистка, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. 6 сентября 2021 года осуждена на 11 лет лишения свободы.

Мария Колесникова - белорусская политическая активистка. Летом 2020 года она стала координатором предвыборного штаба претендента на пост президента Республики Беларусь Виктора Бабарико. После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало представляла объединенный предвыборный штаб Светланы Тихановской. После выборов, результаты которых, предположительно, были сфальсифицированы, вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции, добивающегося проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных. В сентябре 2020 года Колесникова была арестована, против нее сфабриковано уголовное дело. 6 сентября 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Мария Колесникова родилась 24 апреля 1982 года в Минске, по профессии - музыкант (флейтистка), педагог. С 2007 по 2019 год училась и работала в Германии.

Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

Комментарий: Муратов, Навальный и драма вокруг Нобелевской премии мира 08.10.2021

У Алексея Навального не было шансов получить в этом году Нобелевскую премию мира. Но для России новость из Осло все равно хорошая, считает Константин Эггерт.
07/06/2021 Mitglieder des Europäischen Parlaments nehmen an der Eröffnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments i teil. Das Europäische Parlament hält seine erste Sitzung in Straßburg seit Beginn der Corona-Pandemie ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте 05.10.2021

Европарламент провел дебаты о ситуации в Беларуси. Часть депутатов спорила о мигрантах на границах с ЕС, тогда как другие обещали не забывать об ужасах, совершаемых режимом Лукашенко. Репортаж DW.
13/07/2021*** Wolf Biermann singt und spricht beim Festakt zur Übergabe des Archivs des Liedermachers und Dichters Wolf Biermann an die Staatsbibliothek zu Berlin. Die Staatsbibliothek hat das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher Biermanns erworben. Biermann gilt als eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR.

Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин 05.10.2021

Легендарный немецкий бард и бывший диссидент из ГДР передает присужденную ему литературную премию Марии Колесниковой. В интервью DW он рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.
06/09/2021*** News Themen der Woche KW36 News Bilder des Tages Belarus Opposition Figures Trial 6644295 06.09.2021 Maria Kolesnikova, a member of the Belarusian opposition coordination council s presidium, accused of conspiring to seize state power, calling for actions aimed at causing harm to national security, and creating an extremist group, makes a heart gesture during a hearing at the Minsk District Court, Belarus. A court on Monday sentenced key opposition figure Maria Kolesnikova, who led mass protests against President Alexander Lukashenko last year, to 11 years in prison on national security charges. Maxim Znak was also handed a 10-year prison sentence. Viktor Tolochko / Sputnik Minsk Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

Мария Колесникова не намерена просить Лукашенко о помиловании 01.10.2021

Осужденная на 11 лет белорусская оппозиционерка назвала вердикт суда приговором "всей системе". Власти Беларуси утратили доверие народа, считает Мария Колесникова.

Газ в обход Украины: "Газпром" договорился с Венгрией о поставках по "Турецкому потоку". DW Новости (28.09.2021) 28.09.2021

"Газпром" и Венгрия подписали контракт о поставках российского газа на 15 лет по "Турецкому потоку". Он начинает действовать уже 1 октября. До сих пор российский газ шел в Венгрию по трубопроводу через территорию Украины. Новый договор вызвал резкую критику в Киеве и спровоцировал дипломатическое охлаждение между двумя странами.

Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Мария Колесникова награждена премией Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.
01.03.2019, Berlin: Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker, aufgenommen bei einem dpa Interview zu seinem neuen Buch Barbara. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Кто такой Вольф Бирман, подаривший свою премию Колесниковой? 23.09.2021

Известный бард и бывший диссидент из ГДР Вольф Бирман намерен передать Марии Колесниковой присужденную ему премию . В Германии его называют поэтом, победившим диктатуру.
28.09.2019 Taiwan Taipei | Wolf Biermann beim „Taipei Poetry Festival 2019“

Немецкий бард отдаст присужденную ему Премию имени Овидия Марии Колесниковой 21.09.2021

Мария Колесникова стала иконой гражданского мирного сопротивления белорусов, протестующих против режима Лукашенко, заявил бывший диссидент ГДР Вольф Бирман.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговор суда 21.09.2021

Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, Максима Знака - к 10. Приговор, если бы не был обжалован, вступил бы в силу 21 сентября.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Комментарий: Колесникова и Знак войдут в историю Беларуси 07.09.2021

ЕС как демократический сосед Беларуси должен оказать давление на Лукашенко после приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а не возвращаться к обычной повестке дня, пишет FAZ.

Реакция Запада на приговоры Колесниковой и Знаку: Это олицетворяет жестокость режима 07.09.2021

Политики в Германии и Евросоюзе возмущены приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Правительство ФРГ резко осудило решение суда. Многие депутаты призывают ужесточить санкции против официального Минска.

Приговоры от Лукашенко: какие сроки получили Колесникова и Знак. DW Новости (06.09.2021) 06.09.2021

11 и 10 лет заключения - такие приговоры вынес в понедельник суд в Минске белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Режим Лукашенко обвинил их в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Что думают об этом в Европе и, в частности, в Германии?
6644308 06.09.2021 Maria Kolesnikova and Maksim Znak, members of the Belarusian opposition coordination council's presidium, accused of conspiring to seize state power, calling for actions aimed at causing harm to national security, and creating an extremist group, attend a hearing at the Minsk District Court, Belarus. A court on Monday sentenced key opposition figure Maria Kolesnikova, who led mass protests against President Alexander Lukashenko last year, to 11 years in prison on national security charges. Maxim Znak was also handed a 10-year prison sentence. Viktor Tolochko / Sputnik

Фарс, стыд, имитация. Белорусы о приговорах Колесниковой и Знаку 06.09.2021

Суд в Минске приговорил Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам тюрьмы. Что о приговоре говорят родственники заключенных и неравнодушные белорусы - у DW.
6644291 06.09.2021 Maria Kolesnikova and Maksim Znak, members of the Belarusian opposition coordination council's presidium, accused of conspiring to seize state power, calling for actions aimed at causing harm to national security, and creating an extremist group, attend a hearing at the Minsk District Court, Belarus. A court on Monday sentenced key opposition figure Maria Kolesnikova, who led mass protests against President Alexander Lukashenko last year, to 11 years in prison on national security charges. Maxim Znak was also handed a 10-year prison sentence. Viktor Tolochko / Sputnik

Требуем освобождения! Реакция ЕС и ФРГ на приговоры Колесниковой и Знаку 06.09.2021

Евросоюз и власти Германии осудили приговоры, вынесенные в Минске Марии Колесниковой и Максиму Знаку, и потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси. Подробности - у DW.
BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 05: European Commission Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy Peter Stano speaks during a conference in Brussels, Belgium on March 05, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

ЕС требует освободить Марию Колесникову и Максима Знака 06.09.2021

Евросоюз считает обвинения, по которым Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы необоснованными. Брюссель призвал власти в Беларуси освободить политических заключенных.
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