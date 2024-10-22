Правозащитники рассказали о пытках в женской ИК в Гомеле

Общественное расследование вскрыло факты пыток и жестокого обращения в №4 в Беларуси - в том числе в отношении политзаключенных. Издевательства, унижения и изнурительный труд, по данным правозащитников, стали будничными.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси опубликовал общественное расследование "Пытки и жестокое обращение в женской колонии №4 г. Гомеля" . Онлайн-презентация документа состоялась во вторник, 22 октября. Правозащитники проанализировали 20 интервью с женщинами-политзаключенными, которые отбывали наказание в ИК с мая 2021 по февраль 2024 года. Для безопасности тех, кто до сих пор находится в заключении, из документа изъяты все персональные данные, факты о других осужденных также приводятся анонимно.

"Если можно попасть в ад, то это именно то место"

Женская колония в Гомеле рассчитана на более чем 1700 человек. По неподтвержденным данным , с 2020-21 годов там отбывали наказание около трех тысяч человек. В новом расследовании правозащитники описали "все этапы с момента поступления в колонию": карантин, распределение в отряды, а также условия труда и систему наказания политзаключенных.

Сооснователь Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси Сергей Устинов обращает внимание, что администрация колонии принимает особые меры, чтобы устраивать провокации в отношении политических заключенных: помещает их вместе с осужденными за убийства, "натравливает заключенных друг на друга", поощряет доносительство. Известные политзаключенные находятся в так называемых "пресс-отрядах", каждый их шаг отслеживается.

"... это самый жестокий отряд, если вот можно попасть в ад, то это именно то место", - описывает свое пребывание в 9-м пресс-отряде колонии одна из политзаключенных. "Люди писали доносы в таком количестве, что абсолютно невозможно было в это поверить. Однажды я проходила мимо человека, который писал, типа, поминутно, что я делала", - приводятся в расследовании свидетельства другой политзаключенной.

В Гомеле заключенных помещают в клетку на территории колонии

При этом известные политзаключенные содержатся в максимальной изоляции - в штрафных изоляторах (ШИЗО) или помещениях камерного типа (ПКТ). За "незначительные нарушения" женщинам могут устроить "Титаник": сотрудники выливают в коридор два ведра воды, а осужденная должна с помощью тряпки "как можно быстрее насухо вытереть весь пол". "Это делается на коленях" и "сопровождается какими-то комментариями, чаще всего оскорбительного характера".

"Одно из самых чудовищных (наказаний. - Ред.) - клетка, находящаяся на территории колонии на контрольно-пропускном пункте между жилой и промышленной зонами. Женщин помещают в эту клетку за отказ от выполнения требований сотрудников либо насильственные конфликты с другими заключенными. Женщины проводят там от получаса до 8 часов", - говорится в докладе Международного комитета по расследованию пыток.

Женская исправительная колония в Беларуси (фото из архива) Фото: Vera Lazovskaya

Правозащитников также шокировали санитарные условия, недоступность гигиенических средств. Ходить в душ заключенные могут раз в неделю в течение 15 минут, за "помывку не в банный день составляется рапорт". О средствах гигиены женщины, в основном, должны были заботиться сами. Один раз в месяц им выдавали одну упаковку прокладок и один рулон туалетной бумаги, бывает, что ни того ни другого в магазине нет. Прокладки могут передать в вещевой передаче, но она предусмотрена раз в полгода.

"За любую солидарность - одна женщина дала другой прокладку, чай или еще что-то - это уже считается нарушением, за это может последовать взыскание", - отмечает Сергей Устинов.

За месяц работы на фабрике политзаключенная получила 44 копейки

Отдельный раздел расследования посвящен условиям труда заключенных на швейной фабрике. Там шьют одежду для силовиков, сотрудников Следственного комитета, МЧС, метрополитена, для военных, а также для контингента мужских колоний. Несмотря на то, что на предприятии установлена 6-дневная рабочая неделя, часто женщин заставляют работать и в воскресенье.

"Очень пыльно, дышать вообще нечем. Ткань идет с пропитками ужасными. Кто аллергики, астматики, там настолько страдают, тяжело очень", - описывает условия труда бывшая политзаключенная. При этом работают заключенные практически бесплатно. Одна из участниц расследования рассказала, что в первый месяц в колонии получила 44 копейки (0,12 евро), в последующем - по 2-3 рубля (от 0,5 - до 1,5 евро).

Помимо работы на фабрике женщин постоянно привлекают к различным дежурствам, разгрузке овощей, мебели, уборке территории. В расследовании описывается случай, как сотрудник колонии забрал у заключенных мешки для мусора, в которых выносили снег, и им пришлось носить его "в собственных одеялах, под которыми спим, которыми накрываемся ночью".

"Впрягали обычных людей и заставляли, как лошадь, идти с этим плугом на шее"

Также политзаключенные рассказывали правозащитникам, что раз в месяц каждый отряд ходит на контрольно-следовую полосу, чтобы вспахивать землю. Им дают специальный инструмент - "штука, в которую впрягаешься, и она рыхлит землю": "Впрягали обычных людей и заставляли, как лошадь, идти с этим плугом на шее".

От работы на фабрике или уборки территории не освобождает даже справка от врача, отмечают правозащитники. Отдельно они рассказывают о практике неоказания медицинской помощи, в том числе политзаключенным Марии Колесниковой, Ольге Класковской, Наталье Херше. Также описывается случай, когда политзаключенной не дали больничный, потому что она не признала вину.

В последнее время правозащитники фиксируют давление на белорусских политзаключенных, которые отказываются писать прошение о помиловании. Кроме того, многим женщинам, осужденным за "политику", запретили посещение клубов, церкви, спортивного зала", а с начала полномасштабной войны в Украине заблокировали переписку со всеми, кроме близких родственников.