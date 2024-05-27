Как белорусы бьются за медицинскую помощь в тюрьме

Медицина - одна из самых острых проблем для заключенных в РБ, отмечают правозащитники. С 2021 года в колониях умерло пять осужденных за политическую позицию. Причиной стало бесчеловечное обращение, у погибших не было доступа к оперативной и качественной медицинской помощи. Трое из них еще до заключения имели серьезные проблемы со здоровьем. Данные о смертности всех заключенных МВД не озвучивает. Чтобы врач пришел на помощь, порой приходится выносить двери в камере СИЗО, а родственникам - обращаться в ООН.

"Не понимаешь, что лечишь, а что - калечишь"

Юрист Павел Сапелко говорит, что проблема системная. Изначально условия содержания и оказания медицинской помощи усугубляют состояние заключенного. Медицинский персонал подчинен МВД, гражданские специалисты лечат заключенных, только если тюремные не справляются и сами вызывают скорую. Но даже с этим бывают проблемы: часто больному говорят, что нет конвоя, чтобы сопроводить его в больницу. Также проблемы возникают из-за отсутствия медицинских документов: когда человек попадает в места лишения свободы, лечение на некоторое время прерывается, это тоже может усугубить его состояние.

В Беларуси умерли пять политзаключенных To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Когда меня задержали, у меня вылезли все болячки, было ощущение, что мне за 60 лет. Появилась отдельная сумка с медикаментами. Начались такие мигрени, что я падала в обморок, хотя раньше у меня никогда не болела голова, - рассказала бывшая политзаключенная Ольга Токарчук во время дискуссии "Как сохранить себя в заключении", которую организовали правозащитники "Вясны". - В колонии лекарства выдавали перед завтраком. В моем случае просовывали 10-12 таблеток, нужно было сразу все выпить, на голодный желудок. В итоге даже не понимаешь, что ты лечишь, а что - калечишь".

Бывшая политзаключенная Мария Каленик отметила, что большинство женщин в заключении сталкиваются с нарушениями цикла - менструация либо вообще пропадает, либо становится нерегулярной. Если начинается кровотечение или воспалительный процесс, это дополнительная проблема, поскольку гинеколога в СИЗО нет. Осмотр проводит обычный терапевт, который мало чем может помочь, уточняет Мария.

Выносили двери, чтобы врач помог женщине с инсультом

По ее словам, добиться медицинской помощи в изоляторе сложно даже тяжело больным людям. "В Гомельском СИЗО с нами сидела женщина 55 лет, у нее был диабет и другие хронические заболевания. Она тяжело передвигалась, ранее перенесла инсульт, - вспоминает Мария. - Вечером мы испугались, что у снова нее инсульт, потому что она не двигалась, в какой-то момент ее начало тошнить, а потом запал язык, она не могла разговаривать и шевелить руками. В камере был звонок, но без звука, с обратной стороны просто загоралась лампочка. Минут 20 никто из сотрудников не реагировал".

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Тогда, по словам Марии, она с другими заключенными начала громко стучать в двери. "В какой-то момент мы стали просто выносить двери, падать на них, чтобы нас услышали, - продолжает она. - К нам подошел сотрудник и сказал, что ничего не может сделать, мол, врач просто не приходит. Пришлось говорить с ним уже на повышенных тонах, объясняли, что если он ничего не сделает, женщина просто умрет. Через полчаса пришел врач, который ничего не смог сделать. Сотрудники вызвали скорую, где и реанимировали пациентку. Потом ее снова вернули в камеру, в больнице ей сказали, что если бы приехали на 10 минут позже, она бы умерла".

Ольга Токарчук вспомнила похожую историю, когда она сидела в Минском СИЗО. Сокамерница неудачно соскочила со второго яруса и серьезно повредила ногу. "Около часа мы выносили дверь камеры, чтобы к ней пришел доктор, - рассказала Ольга. - Другие камеры, где тоже были политзаключенные, услышали и подхватили наше требование, мы вместе стучали и разбудили все СИЗО, чтобы помочь девочке. Так что с медициной там жуткая ситуация".

Правозащитник Леонид Судаленко, который прошел через СИЗО в Гомеле, вспоминает, что однажды слышал, как человек из другой камеры кричал и просил вызвать ему скорую помощь. "Сотрудник на это ответил, что скорая сюда приезжает в одном случае - зафиксировать смерть".

В колонии могут просто не дать посылку с лекарствами

В колонии ситуация с медициной не лучше, отмечают бывшие осужденные. На состояние здоровья существенно влияет питание. Самая большая проблема - с мясом и рыбой, овощами и фруктами. В СИЗО при помощи передач и неограниченной суммы на тюремный магазин можно более-менее поддерживать рацион, в колонии с этим уже проблематично. "Меня практически сразу сделали "злостным нарушителем режима" и сумму отоварки урезали до двух базовых величин в месяц (на тот момент - 74 рубля, около 20 евро. - Ред.), что можно за это купить? То есть деньги у меня на счету были, но мне не разрешали тратить больше положенного, - вспоминает бывший политзаключенный Леонид Судаленко. - Из фруктов единственное, что удавалось брать, - яблоки".

Встреча Марии Колесниковой с отцом в медстационаре гомельской женской колонии №4 в декабре 2022 года Фото: t.me/zheltye_slivy_premium

Получение лекарств и витаминов - сложная бюрократическая процедура, вспоминают бывшие заключенные. Даже если начальник медчасти утвердил список, не факт, что посылку передадут заключенному, говорит Судаленко: "Несколько раз мне не выдавали бандероль с медикаментами, якобы я написал отказ. Конечно, никто и не пытался мне вручить лекарства".

В некоторых случаях решить проблему с медикаментами и лечением удается на приеме у начальника медчасти, куда приезжают родственники заключенных. Также можно писать жалобы в Департамент исполнения наказаний, МВД, прокуратуру, но в нынешних условиях это может быть рискованно, отмечают правозащитники. Иногда родным приходится срочно обращаться в ООН, поскольку существует прямая угроза жизни заключенного. Так было в случае с Марией Колесниковой. Власти позволили отцу встретится с ней и опубликовали фото из больничной палаты. Однако уже больше года нет вестей из колонии о Марии и состоянии ее здоровья.