Лукашенко помиловал 32 белорусских политзаключенных

Александр Лукашенко помиловал 32 человека, осужденных в Беларуси по статьям об "экстремизме". Среди них - 8 женщин и 24 мужчины.

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 политических заключенных, осужденных в Беларуси по статьям об "экстремизме". Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого" в среду, 20 ноября.

Среди помилованных - 8 женщин и 24 мужчины. 17 из них имеют хронические заболевания, еще один - инвалид. У 17 политзаключенных есть дети, при этом 9 человек старше 50 лет.

Меньше двух недель назад в Беларуси произошло еще одно масштабное помилование политических заключенных: из тюрем был освобожден 31 человек. Всего с августа 2024 года Александр Лукашенко миловал политзаключенных уже пять раз.

Александр Лукашенко ранее не исключал помилования Марии Колесниковой

В интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года белорусский правитель заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от политических заключенных, в том числе от Марии Колесниковой.

12 ноября Мария Колесникова встретилась со своим отцом. Их совместное фото в своем Telegram-канале опубликовал блогер Роман Протасевич. До этого более 600 дней с политзаключенной не было связи. На следующий день отец Колесниковой в разговоре с агентством AP заявил, что она готова подумать о написании прошения о помиловании.