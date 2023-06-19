Александр Лукашенко - один из самых известных политиков постсоветского пространства, никогда не стеснявшийся в выражениях. Карикатуры DW о том, как он не дает миру о себе забыть.
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Что Лукашенко в Беларуси посеял и что пожнет?
По словам президента РФ Путина, российское ядерное оружие уже в Беларуси. Согласие на это ранее дал Лукашенко. Что посеял белорусский правитель - ясно, но вот что пожнет? Карикатура DW.
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Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи
Президент Казахстана Токаев назвал "шуткой" предложение правителя Беларуси присоединиться к союзному государству России и РБ. Как Путин и Лукашенко вербуют новых членов - в карикатуре DW.
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Не только калий: что Лукашенко может предложить Китаю
Во время визита Алекандра Лукашенко в Китай между Минском и Пекином были подписаны и экономические контракты. Карикатура DW о том, что белорусский правитель наверняка хотел "толкнуть" КНР.
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Как Лукашенко "Икею" распилил
Белорусский подражатель IKEA, известный как Swed House, возможно, откроет магазины в Москве - в тех торговых центрах, в которых ранее продавался шведский оригинал. Карикатура DW о новой модели бизнеса.
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Проверка боеготовности в РБ: Лукашенко встал не с той ноги?
По поручению Александра Лукашенко объявлена внезапная проверка боеготовности армии Беларуси. Карикатура DW - о воинственном настрое белорусского правителя.